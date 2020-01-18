Ankaragücü bu sıkıntıdan kurtulacaktır!

Ankaragücü-Konyaspor maçla ilgili en güzel açıklama Aykut hocanın açıklamalarıdır. Kimse şu gitsin bu gelsin gibi günlük çıkışlara kapılmasın. Yönetimi değişmiş, 3. Hoca ile yola devam edip 12 maçta 4 puan almışız.

En kötü oynadığımız maçta son dakika gol yemişiz.

Bizim açımızdan kısa analiz yapmak gerekirse hiç bir hoca sürekli yana oynayın, her topu kaleciye geri pas verin diye taktik vermez. Dün bir çok atağı Korcan'ın uzun toplarıyla başlattık. Hocanın tek hatası Mokeyi çıkartmasıdır. Eğer sakatlık yoksa? Ayrıca Konyaspor'un golünden önce faul var. Sanırım VAR'ın olmadığı Ankaragücü maçlarında geri dönüp iptal edilen goller daha bizim lehimize hiç uygulanmadı.

Konya'nın net 3 gollük pozisyonu var. Bizim son saniyede ilhan'ın kafası dışında bir de şutumuz. Sonuçta birileri suçlu ilan edilecek, birilerine müdahalede edilebilir çözüm mü? Değil!.. Bitirilmiş Türk futbolunun yabancı futbolcuları ile izlediğimiz, ruhsuz, amaçtan uzak bir maçını daha geride bıraktık. Bu ekonomik alt yapılarla bu iş yürümeyecek.

Transfer yapıldıkça borç yükü ağırlaşacak, yok olmaya alkışlarla ilerleyeceğiz. Transferi açan başkan büyük başkan olacak, açamayan gerekli otorite desteği alamayanlar kötü olacak.

Çözüm Alt Yapıların geliştirilmesi ve her şeye yeniden başlamak gerekiyor. Rekabeti eşit düzeye indirmek yabancı sayısını acil 4'e düşürüp en az 5 yıl 30 yaş üstü yabancı sınırı olmalı. Bütün takımların kendi iç dinamikleriyle yürümesi kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Futbolcunun ömrünün sonuna kadar yetecek parayı 5 yılda kazanacam mantığından uzaklaşması, futbol sonrası gerekli istihdamın tesis edilmesi şarttır.

35 sene çalışıp emekli olup oturacak evi bile olmayanlar düşünüldüğünde bu lüküs hayat sağlama çabası bir çok kulübün sonu olmuştur. Alacaklarını alamayıp zor günler geçiren futbolcuların garantisi kulüpten ziyade sürekliliği ile federasyon olmalıdır. Taban ve tavan rakamlarla belirli kriterler acil uygulanmalıdır. Güzel günler görmek hayal satmakla olmaz.

Ayağımız artık yere basmalı bir an evvel iş bilen yöneticilerle Futbol Fderasyonu işlevsel olmalıdır... - 6 da stada gelip nefesini tüketenlerin elbette sevinmek en doğal hakkı ama artık bazı gerçekleride görmek gerekiyor.

Sevgiyle...