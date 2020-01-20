Şaka gibi geliyor ama inanın aşağıda yazdıklarımın tamamı gerçek...

Geçtiğimiz hafta telefonuma bir mesaj geldi ve mesajda ki olguları hepimizin okuyacağı hale getirerek size sunuyorum;

Düşünün; Kış ayındayız ve hava buz gibi. Camiye gittiniz, Şadırvan da abdest alacaksınız ama buz gibi su içinizi titretiyor, zorlanıyorsunuz,

Tam o anda elinde ibrik yanınızda bir genç bitiyor. “Buyurun Beyefendi” diyor. “Abdestinizi sıcak suyla alın”.... Elbet şaşırıyorsunuz.

Sonra gencin yakasındaki karta ilişiyor gözünüz: “Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin Etme Vakfı Görevlisi!”.

Ya da tam tersi. Ağustos sıcağında, diliniz damağınıza yapıştırmış. “Şöyle buz gibi bir su olsaydı” diye içinizden geçirirken, bir bardak uzanıyor elinize. Suyu kana kana içiyorsunuz, içiniz ferahlıyor. Teşekkür etmek ve eline 3-5 kr tutuşturmak için bardağı uzatan gence dönüyorsunuz.

Ama o parayı kabul etmiyor. Daha da şaşırıyor ve “Sen de kimsin?” diyorsunuz. “Ben, Yaz Günleri Soğuk Su Dağıtma Vakfı Görevlisiyim” diyor genç.

Bitmedi, çok fakirsiniz; Evlilik çağına gelmiş bir kızınız var. Ama çeyizi bile yok. Bir gün akşam karanlığı çökmek üzereyken, kapınız çalıyor.

Kapıda iki bayan; ellerinde paket paket danteller, el işlemeleri, çeyizlik havlular, saten örtüler. Gözünüz yaşlı, sesiniz titrek soruyorsunuz; “Siz de kimsiniz?” “Biz” diyorlar. “Fakir Kızlara Çeyiz Hazırlama Vakfından geliyoruz”

Şaka gibi geliyor ama inanın bunların hepsi gerçek. Hem de bundan 500 yıl önce Osmanlı yani bu topraklarda yaşanıyordu.

Nereden mi biliyorum? Vakıflar Genel Müdürlüğü, harika bir çalışma yapmış. Osmanlı‘da kurulan vakıfların listesini çıkarmış. İnsan okudukça çarpılıyor, tüyleri diken diken oluyor. “Yarabbi bu nasıl büyük bir medeniyettir, nasıl üstün bir meziyettir” demekten kendini alamıyor insan. Kimisi 15. yüzyılda kurulmuş, kimisi 16. yüzyılda

İşte Osmanlı’da kurulan vakıflar:

1. Güzel Yazı Öğretme Vakfı,

2. Sokak Hayvanlarına Ekmek Verme Vakfı,

3. Hastalara Evinde Bakma Vakfı,

4. Kızlara Çeyiz Hazırlama Vakfı,

5. Duvar Yazılarını Silme Vakfı,

6. Kadın Sığınma Evi Vakfı,

7. Sıcak Pide Dağıtma Vakfı,

8. Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtma Vakfı,

9. Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin Etme Vakfı,

10.Sıcakta Sebillere Kar Koyma Vakfı,

11.Yol Güvenliğini Sağlama Vakfı,

12.Helalleşme Vakfı,

13.Hristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı,

14.İlkokul Hocalarına Tütünü Yasaklama Vakfı,

15.Yoksul Mahkumlara Harçlık Verme Vakfı,

16.Güvercin hane Yaptırma Vakfı,

17.Leylekleri Koruma Vakfı,

18.Dara Düşenlerin Vergisini Ödeme Vakfı,

19.İflas Eden Tüccarlara Yardım Vakfı,

20.İlmi Kitapları Bağışlama Vakfı,

21.Şehit ve Sahabe Türbelerini Tamir Etme Vakfı,

22.Şehir Estetiğini Koruma Vakfı,

23.Hayvanlara Mera Açma Vakfı.

Daha bunun gibi on'larcası var. Ama hepsini yazmaya gerek yok. Bu kadarası fikir vermeye yeter.



Ancak şimdi siz karar verin; yüzlerce yıl önceki Osmanlı mı ileri, yoksa bugün çağdaşım diye kan ve gözyaşı ile beslenen ülkeler mi?



Burada ki vurgu sanırım ABD ve batının demokrasi havarisi, bir ikisi hariç Avrupa kastedilmiştir. Çünkü batılılar Hristiyan inancının bile gereğini yapamayan iki yüzlü hatta çok yüzlü yüzsüzler topluluğunu kastedildiği kesin. Allah'tan ABD ve global hainler aleyhine yazılarımda fazlaca dokundurmadığım için hülle yaparak yani piyasada ki kripto Fetö'cüleri bu şekilde geçebiliyorum. Vardırmak istediğim mesaja kan ve gözyaşı için var olan hain batının yüzsüzlüğünü sergilemeye böyle ulaşıyorum diyebilirim. Umudum ve temennim ülkemizde bu tür vakıfların çoğalmasıdır. Keşke böyle hizmetlerin fazlaca olduğu ülkemizde bu evrilmeyi hızla yakalasak.