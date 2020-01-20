Değerli Misiniz? Değer Misiniz?

Değersizlik duygusu nedir biliyor musunuz?

En genel haliyle İnsanın kendisini diğerlerinden daha değersiz görmesi/hissetmesi halidir.

Değersizlik, duyguların derinine çok fazla inmeden, dış gözlemle bile anlaşılabilen bir durumdur.

Bakımsız olma hali, kendine özen göstermeme hali tam da bu duygunun bir dışa vurumudur.

Yani içimizin dışımıza yansıması hali…

Kendimize değer vermekten bahsediyoruz ya…

Evet ben değerliyim diyor belki diliniz ama davranışlarınıza yansımıyor, kendinizi sürekli öteliyorsunuz.

Mesela; Siz, kendinizi kendinize bakım yapacak değerde bile görmüyorsanız çevrenizdekiler sizi nasıl değerli görsün?

Önce o değeri siz kendinize vermelisiniz ki çevrenizdekiler de sizi değerli görsün…

Şimdi bi hayal edin lütfen;

Çok rahat bir koltuğa oturdunuz…

Saçınızı sakalınızı düzelttirdiniz-Manikür, pedikür, cilt bakımı yaptırdınız…

Kendinize bir zaman ayırdınız,

Emek harcadınız üstüne de bir para verdiniz yani kendiniz için bir bedel ödediniz…

Oradan çıktıktan sonra kesinlikle; ne duygularınız girdiğiniz gibi kalacak ne de kendinizle ilgili düşünceleriniz…

Yürüyüşünüz bile değişecek,

Kesinlikle ve kesinlikle duygu ve düşünceleriniz iyi yönde değişecek!

Değersizlik duygusunun sebep olduğu bakımsızlık ve kötü görünüm özgüven kırıklığına da yol açar.

Bu bakım dediğim de sadece kadınlarla ilgili bir durum değildir. Kendini ütülü gömlek giyecek değerde bile görmeyen bir erkeğe kim neden değer versin…

Veya ense tıraşı gelmiş, saçlar yağlı, yüzündeki siyah noktalardan artık yüzü kurtlanmış erkekler yok mu? Hanginizin yanında ne kadar değerleri var?

Hemen parasızlıktan dem vurmayın bakımın parayla hiç ilgisi yok!

Belli bir gelir düzeyine sahip olup Medine dilencisi gibi gezen çok kadın ve erkek görüyorum.

Sigaraya günde 20 TL verip kendinize 20 liraya bir ürün almak bakım yapmak zor geliyorsa kusura bakmayın değersizlik sizin kendi tercihiniz.

“Benim içim güzel”… Güzelse için, dışını da güzelleştir.

Dışını güzelleştirmene engel olan şey nedir?

Bir insan kötü bir görünüme neden razı olur?

Daha iyisi varken kötüsüne razı olmanın sebebi nedir?

Depresyona bile iyi gelin bakımın- özenin insana kendini iyi hissettirir; çünkü kişisel bakım aslında kendinize gösterdiğiniz özşevkattir!