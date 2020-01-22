Huzurlu Yaşamak

Burada sizlere minicik bir kelime olan "stres"siz yaşamanızı garanti eden yöntemleri sunacağım.

“Kaliteli bir aile hayatı asla bir tesadüf değildir. Proaktif çabanın ve en önemlisi ilişkilere yapılan bilinçli yatırımın bir sonucudur.” Mustafa KILINÇ

· Kendinizi, sözde stres yaratan belirli kaynakları tanıyın.

· Kişilerarası iyi ilişkiler kurun.

· Bedeninizi kontrol edin.

· Dengeli beslenin.

· Bugünün işini yarına bırakmayın.

· “Her işi yaparım” ya da “Hiç bir şey yapamam" demeyin. Sizi sınırlayan sadece sizsiniz!

· Zihinsel özelliklerini doğru değerlendirin.

· Yitirdiklerinizin nedenini arayın.

· Zamanın tutsağı olmayın. Zamandan almanız gereken değeri alın.

· “Hayır” demeyi bilin. Gerektiğinde “Hayır, hayır, hayır” deyin. Her şey ilk adımla başlar.

· Önce öz eleştiri yapın ve herkes tarafından sevilmeyi beklemeyin.

· İş, aile, yaşam ve para konusunda denge kurun.

24 Saat Toplumu “Motivasyon ve Stres Yönetimi”

· İşinizi gerçek olanaklarınızla uyumlu kılın.

· Dinlemeyi bilin.

· Spora zaman ayırın, fiziksel egzersiz yapın.

· Solunumunuzu denetleyin. Doğru nefesin sağlık olduğunu bilin ve uygulayın.

“Öğrenip de yapmamak aslında öğrenmemek, bilip de yapmamak aslında bilmemektir.”

Mustafa KILINÇ

· Savunma mekanizmalarından yararlanın.

· Davranışınızı düzenleyin.

· Öfkenizi yenin. Duygularınızı kontrol edin.

· Pozitif düşünün.

· Baltayı bilemek için kendinize zaman ayırın.

· İletişim becerilerinizi geliştirin.

· Sürekli gelişime açık olun.

· Ne istediğinizi bilin, neyi başarmaya çalıştığınızı bilin.

· Hedeflerinizle bütünleşin. Onu görün, hissedin, tadını, kokusunu ve sesini onunla bütünleşin.

“Kalpten ve yürekten verdiğiniz şeyleri, yine kalpten ve yürekten geri alacağından emin olabilirsiniz.”

Mustafa KILINÇ

· Esnek olun.

· Harekete geçin. Sonuca odaklanın. Ona ulaşacağınıza inanın.

· İnancınızla bütünleşin.

· Duygularımızı oluşturan şey düşüncelerimizdir. Düşüncelerinizin kaptanı olun. Olumlu düşünmeye çalışmayın lütfen!

OLUMLU DÜŞÜNÜN!

Pozitif düşünce = Pozitif duygu #STRES ----- Kime bağlı? Tabi ki SİZE!