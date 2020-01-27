Elazığ, Malatya, Deprem ve Troller

Allah bunu unutturacak felaketler vermesin…

3 gündür deprem nedeniyle Elazığ’dan, Malatya’dan gelen haberlere kitlenmiş durumdayız; en hızlı haber alınan yer sosyal medya olduğundan twitter’dan çıkamıyoruz. Kah çocuk sağ kurtarıldı diye seviniyoruz, kah evlatlarının üzerine siper olup onları koruyan baba öldü diye ağlıyoruz.

Kayıpları düşünüyoruz, enkaz altındakileri düşünüyoruz, kışı düşünüyoruz,

Yerimizde ısınamıyoruz…

Kimimiz yardım topluyor, kimimiz dua ediyor; sonuç olarak insan olan herkesin kalbi orda atıyor…

Yaşı 25’i geçmiş olan çoğunluk bu acıyı tanır aslında; maalesef daha beterini ‘99’ depreminde yaşadık.

Kötü niyetli “insan” hep var, her durumda her şartta var; depremde de var felakette de…

“Kötülükten vazgeçeyim” “insanların acısı üzerinden pirim yapmayayım” diyecek halleri yok…

Zaten o fıtratta olsalar bu durum tüm hayatlarına sirayet ederdi.

“99” depreminde de hırsızlar vardı; 20 sene önce de yardım ekibiymiş gibi gidip hırsızlık yapan dağıtması gereken yardımları satan, çıkar elde etmek için oraya giden bir sürü kişinin haberini okuduk, duyduk, dinledik…

O insanların versiyonları 3 gün önceki depremde sanki sosyal medyada tekrar hortladı…

Kime saldıracağını, “nasıl duyar kasacağını” şaşırmış, depremi bırakmış linç girişimine başlamış insanlar (kişi ya da şahsiyet mi yoksa hepsi “troll” hesap mı bilemiyorum) fayda üretmek bir tarafa dursun çoğumuzu insanlıktan tiksindirdi.

İnsanların acısını fırsat bilen, hatta bir canlının acısını fırsat bilen insandan, daha aşağılık, daha cani kim vardır ben bilmiyorum bilen yazsın lütfen…