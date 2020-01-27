Yaşam Çemberinin Üçlüsü

Bu şaşılacak kadar kolaydır. Tüm mesele kendinize bazı basit sorular sormanız ve sonra kendinizi cevabı yaşamaya zorlamanızdır.

1. Kendinize sorun: “Ne istiyorum?”

2. Şimdi iki kere kontrol edin. Kendinize sorun: “Bu benim gerçekten istediğim şey mi? Genellikle cevap farklı olacaktır; belki biraz az belki çok. Birisinin cevabı önce “Terfi etmek istiyorum” ifadesi olsun. Kendinize gerçekten istediğiniz bu olup olmadığını sorduğunuzda cevabınız şu olabilir: “Gerçekten istediğim şey içimde hissettiğim kızgınlıktan kurtulmak ve daha ilginç bir işe sahip olmak.” Terfi etmek bunu gerçekleştirmenin tek yolu değildir. Nihayetinde, düşündüğünüzden çok daha fazla seçeneğe sahip olduğunuzu görebilirsiniz.

3. Kendinize sorun: “ Şu anda hayatımda neye dikkat etmiyorum? Elimden geldiği kadarıyla neye saygı göstermiyorum?” Bu sorunun cevabı, istediğiniz şeyle ilgili vermiş olduğumuz cevabı etkiler. Herhangi bir ayarlama yapmak zaman alır. Örneğin daha fazla boş zaman istersiniz fakat sunacağı muhtemel değişiklikler sizi heyecanlandıran yeni projeleri üstünüze almak gibi çok eski bir alışkanlığınız da varsa demek ki bu alışkanlığın sonuçlarının ne olacağına yeterince dikkat etmiyorsunuz. Ne istediğinizi söylerken kendinizi bir an durdurun. Bu ilginç fakat nasıl gerçekleştirilir diye tekrar sorun.

4. Kendinize sorun: “ Şu anda, bugün veya bu hafta istediğim şeye doğru atabileceğim en kolay adım nedir?” bunu tespit ederken kendinizle bunu gerçekleştireceğiniz konusunda bir anlaşma yapın. Eğer bir günlüğünüz varsa bunu yazın. Listelerle çalışıyorsanız bunu yapılacaklar listesine ekleyin. Sessizce geleceğinizin hayalini kurmaktan hoşlanıyorsanız bunu ne zaman ve nasıl yapacağınızın hayalini kurun. Kendi kendinize olmaması için var olan sebepleri bulmuşsanız bunu, gerçekleştirmenizi engelleyen şeylerin ne olduğunu kontrol edin. Düşündüğünüz ilk eylemle ilgili bir problem varsa, esnek olun ve başka bir yol bulun. Eğer bu tekrar edilmesi gereken bir adımsa, bu adımı bundan sonra hangi zamanlarda atacağınızı ve bunun alışkanlık geldiğini ve etkilerinin çoğalmaya başladığını fark etmeye başladığınızda size neler hissettireceğini deneyimleyin.

5. İhtiyacınız olduğunu gösteren herhangi bir geribildirim ister olsun ister olmasın zaman zaman kişisel dengenizi geliştirmek için kendinizle bir anlaşma yapın. Belki de her ay, her altı ayda bir ya da yılın belli bir zaman diliminde kendinize geri bildirim verin.

HAYAT BANYODUNDA FARK YARATMAK

Hayata veda etmiş bir din adamının mezar taşının üzerinde anlamını bulan mesaj şöyledir:

“Genç ve özgür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım.

Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu.

İyice yaşlandığımda, artık son bir gayretle, sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu kabul ettiremedim.

Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki, önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim.

Onlardan olacağım cesaret ve ilhamla, memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir, belki dünyayı bile değiştirebilirdim. ”Hayat akarken değişim önce insanın kendisi ile başlar. Kendi hayatında bir fark yaratamayan başkalarının hayatında fark yaratamaz.