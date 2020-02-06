Değişimi Seç Kazanan Ol

Teşvik edici Kazanımlar

BAŞARI - EYLEM PLANI - KAVRAMA - FARKETME

Değişmeniz gerektiğini fark ettiğinizde, o değişimi gerçekleştirmeniz halinde ortaya çıkacak fırsatları da tam anlamıyla kavrarsınız. Bu da, sizi değişmeniz ve gerekli EYLEM planını uygulamak için motive eder. Her eylem, kişiye beraberinde bir başarı hissi verir. Bu sayede bir sonraki adımı atarsınız. Başarı da kaçınılmaz olur.

Değişime Direndiğinizde Kaybedeceksiniz

KABULLENME - ENDİŞE - KAÇINMA - EYLEMSİZLİK - DUYARSIZLIK

“Seni korkutan ve rahatsız eden şeyleri yapmaya devam et. Risk almaya devam et. Değişime sarıl en büyük fırsatlar için harekete geç.”

Mustafa KILINÇ

Hayat Tutkunuzu Yaşamaktır

Zor olan, değişime ihtiyaç duyduğunuzu kabullenmenizdir. Böyle bir durumda bilinçaltınızda meydana gelen ilk endişe, başınıza neler gelebileceğidir. Bu nedenle bilinçaltınız, rahatlık bölgenizden çıkmaktan ve ilerlemeniz için yapmanız gerekenleri yapmaktan kaçınmanıza neden olur. Eylemsizliğiniz nedeniyle, duyarsızlık, hayatınızın bir parçası haline gelir ve belirli bir noktada pes etmenize bile neden olabilir.

“Bir insanın yaşam yolculuğunda neler yaşadığı, içinde neler yaşadığı kadar önemli değildir.”

Mustafa KILINÇ

Eğer hayatınızda %100 memnun olmadığınız şeyleri değiştirmeyi reddedersiniz, rahatlık bölgeniz sizi çepeçevre satar. Kendiniz ve aileniz için daha iyi bir hayat kurmanızı sağlayacak yaratıcılık yeteneğinizi engeller ve gelişmenize mani olan bir pranga görevi görür.

İçinde bulunduğunuz durum için asla ekonomiyi, işinizi, eşinizi ya da okuduğunuz okulu suçlamamalısınız. Sorun, aslında sizsiniz. Yaklaşımınızı, şartlarınızı, beceri düzeyinizi, bilgi tabanınızı, zihin yapınızı ve odak noktanızı değiştirebilmek sizin elinizde.

Değişim kolay değildir, ancak gerçekleştiremediğiniz hayalleriniz ve kullanamadığınız potansiyelinizle sıradanlığa katlanarak yaşamak da öyle. Kendinizi geliştirmeli ve yaşamınızda bir dönüşüm yaşamalısınız. Bunu başardığınızda, önünüze çıkan fırsatları daha net olarak görmeye başlarsınız. Bu yüzden, mecbur kalmadan önce değişim gösterin!