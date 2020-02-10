Siz sizi bilmeden, siz olamazsınız

Şu anki yaşamanızı ettiren benliğiniz birdenbire ortaya çıkmamıştır. O benliğiniz;

·Yaşam boyunca başınızdan geçen belli başlı olayların, yani sizin dışınızdaki etkenlerin ve

·İçsel dünyanızda oluşan tepki ve dönüşümlerin, yani içsel tepkilerin ortak bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

“Yeteri kadar sevmemiştim. Sürekli meşguldüm, hayat yanı başımdan bir yelkenli yarışı gibi sessiz ve hızlı geçip giderken,

ben hayata hazırlanmakla meşguldüm.”

Lorene Cary

Bu dünyadaki yaşamınız, kimi dışarıdan kimi içeriden olmak üzere bir dizi etkileşimlerden oluşur. Dışsal etkileşimleriyle dünya, ya sizin başladığınız noktayı geliştirir ya da o noktayı siler, ona saldırır ve bozar. İçsel dünyamızdaki etkileşimler de en az dışsal olanlar kadar güçlüdür ve dışardan gelen etkilerin sizin tarafınızdan yorumlanması ya da sizden gelem tepkilerle oluşur.

Sonuçta, eğer kaba ve duyarsız bir yaşam yolculuğunun ürünüyseniz işte o zaman gerçekdışı, kurgusal bir benlik ortaya çıkar. Bu gerçek değil kurgusal bir benliktir. Başınızdan geçen olumsuzluklar ve muhtemelen daha da önemlisi, sizin bu olumsuzluklara gösterdiğiniz tepkiler ve yorumlar sizi aslında olduğunuz kişi olmaktan uzakta bir noktaya iter. Bunun sonucunda da kim ve ne olduğunuzu görmezden gelmeye başlarsınız. Bu durumda benliğiniz sizi darbelere dayanıklı bir şekle sokmaya çalışacağına “Tamam boş ver, sorun yaratma” durumuna sokar. Bu geleneksel bir yaklaşımdır ve dünyanın işine gelir. Fakat sizi hayal kırıklığına uğramış, umutsuz, tutkusuz ve enerjiden yoksun biri haline getirebilir. Bu kurgusal bağlantıyı kesmek ve gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurmak için içsel ve dışsal etkilerin şu an sürdürdüğümüz yaşamı nasıl katı yaptığını ve bu etkileri, gerçekten isteğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz yaşama geçirebilmek için, nasıl kontrol altında tutabileceğinizi öğrenmeniz gerekir.

Örneğin; birisi tarafından reddedilmişseniz (dışsal etki) ve bu nedenle kendinize gerçekten kızıyor, yeterince iyi olmadığınız için kendinizi suçluyorsanız (içsel etki), işte bu noktada gerçek benliğinizle olan bağlantınızın yerine kurgusal bir benlikle bağlantı kuruyorsunuz demektir, oysa gerçekte muhtemelen sorunun büyük bir kısmı sizde değil öteki kişilerdedir.

Kurgusal benliğiniz, sadece kim olduğunuzu ve yaşamınızda ne yapmanız gerektiği noktasında, sizi yanlış bilgilendirmekle kalmaz, gerçek kimliğinizle bağlantı kurmanızı sağlayacak bilgileri de engeller. Eğer gerçekten sizin için şu an yaşadığınızdan daha fazlası mevcutsa, kendinize “Neden ben bunu yapıyorum?” diye hemen sormanız gerekir. Kontrolü nasıl ele geçireceğinizi de sormanız gerekir. Belki kendinizden yeterince talepte bulunmuyorsunuz; çünkü bir tuzağa sıkışmış olduğunuzu düşünüyorsunuz.

Belki parasızlık ya da fırsat yokluğu ya da siz daha başarılı olduğunuzda bundan şöyle ya da böyle rahatsızlık duyacak başka insanlar yüzünden harekete geçmiyorsunuz.

Belki de hangi yolu zorlamanız gerektiğini bilmiyorsunuz ya da ne istediğinizi, neye ulaşmak için çabalayacağınızı. Durumunuz ne olursa olsun bu “nedenlerin”, “mazeretlere" dönüşmesine izin veremezsiniz. Kolay ya da zor, olabileceğiniz her şeyi olmak sorumluluğu taşıyorsunuz; bunu aileniz için, dünya için yapmanız gerekiyor. Bu sizin hayatınız ve saat çalışıyor. Bu kendini inkâr hücresinde yaşamaya devam ederseniz günler, haftalar, aylar ve yıllar, olağanüstü ve muhteşem olabilecekken öylece harcanıp gitmeye devam edecektir.

“Dünyada değiştirebileceğiniz tek şey sizsiniz ve bunu yaparsanız dünyadaki her şey değişir zaten.”

Cher