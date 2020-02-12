Zenginliğin ve Mutluluğun Formülünü Aramak

Genel olarak hepimiz düşünce tembeliyiz. Herhangi bir konuda, kendimiz düşünerek de doğrusunu bulabilecek kapasitedeyken, başkasına sorup başkasından kapsül tavsiyeler almak bize daha çok kolay geliyor.

Örneğin, kolay tarafından hepimiz mutluluğun formülünü arıyoruz. Ya da huzurun yollarını arıyoruz.

Belki üzerinde çalışsak, uğraşsak, azıcık düşünsek bir yolunu bulacağız…

Ama genel olarak kolaycıyız, bedel ödemeden zahmetsiz sonuç istiyoruz…

Biri bize kısa bir yol göstersin ve biz o kısa yoldan sonuca “hoooop” ulaşalım istiyoruz. Üzerinde düşünmeden bir başkasına teslim olmaya hazırız.

Düşünmek nedense zor geliyor, oysa düşünmek, düşünebilmek çok kıymetlidir. Kuran-ı Kerim’de de “düşünün” der.

“Zengin olmanın yolları”, “mutlu olmanın sırları” en çok satan kitaplar, en çok izlenen videoların başında geliyor.

Bundan sebeptir ki dolandırılmaya, kandırılmaya sömürülmeye açık hale geliyoruz. Kısa yoldan zengin olmak isteyen daha doğrusu düşünemeyen/düşünmeyen insanlar üzerinden para kazanan hayatını idame ettiren çok… Fırsatçılar ne yapsın? Tabi ki fırsatı değerlendirecek. Onlara kızmayın. Düşünmeden teslim olan sizsiniz.

Gelelim mutlu olmanın formüllerine…

Öncelikle mutluluk dediğiniz şey sürekli olmaz anlık ve süreli bir durumdur. Araştırmalara göre, mutluluğu en yüksek seviyede yakalayabileceğiniz oran gününüzün ancak % 20’lik dilimidir.

Hayatınızda a uzun vadede yakalayabileceğiniz tek şey huzurdur. Huzuru yakalayabilmeniz için de önce dünyaya geliş sebebinizi bulacaksınız, bu dünyada neden varsınız bunu bulacaksınız ve bu doğrultuda çalışmaya başlarsanız evet huzurlu bir hayat sürersiniz.

Onun dışında hedonist yaklaşımlarla (Örneğin; bilmem ne marka araba istiyorsunuz, bilmem kimle evlenmek istiyorsunuz, bilmem nerede ev istiyorsunuz) mutlu olmanız mümkün değildir; bunlar sizi o an için mutlu eder, o an için mutluluğu bulduk sanırsınız.

Ki eğer bu doğrultuda yaşıyorsanız sizin tezinize göre; o marka arabaya binen, ünlü olan, sizin hayal ettiğiniz o evde oturan herkesin sonsuza kadar mutlu olması lazım…

Öyle değil mi?

Kazın ayağı öyle değil işte… İntihar eden, uyuşturucu kullanan her şeye sahip şöhretli insanları veya zengin çocuklarını bir araştırın.

Sahip olmak istediğiniz o şeye ilk ulaştığınızda anlık olarak sizi mutlu eder, ama huzur vermez ve o huzuru hep ararsınız, dersiniz ki ya ben hep bu yerde oturmak istiyorum hep bu arabaya binmek istiyordum, ben hep bu kadınla evlenmek istiyordum evet hepsi var ama huzurum yok…

Neden? Çünkü dünyaya geliş amacınızdan uzaklaşıyorsunuz.

Dediğim gibi herkesin bu dünyada bir yaradılış sebebi, bu dünyaya gönderilme sebebi var. %99 umuz Müslümanız ve hepimizin inandığı Hepimizin duyarak büyüdüğü bir cümle var “Allah bir böceği dahi sebepsiz yere yaratmamıştır.”

Bir böcek dahi sebepsiz yaratılmadıysa mutlaka bizim de bu dünyada bir amacımız var.

Yemek yiyerek mutluluğu bulmaya çalışanlar; dünyaları da yeseniz mutlu olamazsınız, çünkü tıpkı lüks araba, lüks ev, her gece bir kadın gibi anlık zevkler için bu dünyaya gönderilmediysek yemek yemek için de gönderilmedik.

Çabalamayın bunlarla mutlu olmazsınız. Anlık zevk alırsınız, anlık zevklerle de mutluluk yakalanmaz, huzur hiç yakalanmaz. 1 saat 2 gün 5 gün en fazla 6 ay sonra eski duygu durumunuza dönersiniz.

Bu dünyaya gönderiliş amacınız doğrultusunda çalıştığınızda gerçekten huzuru buluyorsunuz.

Onun dışında çalışıyorsanız, bir şey üretiyorsanız dert-kasvet size uğramıyor.

Her kesimden zengin-fakir bir sürü insan gözlemliyorum hepsinin ortak noktaları; çalışan üreten bir işe yarayan insan huzurludur…

Bir işe yaramıyorsanız, üretmiyorsanız; dünya kadar paranız da olsa, dünyalar sizin de olsa iç huzurdan uzak hep bir arayış içerisinde olursunuz.

Çalışmıyorsanız, üretmiyorsanız kronik can sıkıntınızı hiçbir şey geçiremez!

Görüşmek üzere…