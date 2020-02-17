1. TREND NE OLACAK?

Biz ne yaparsak o olacak.

Tek yön yeni yöndür.

2. Liderlik Misyonu sakinleştirmek değil, ayağa kaldırmak rahatsız etmek, iletişim kurmak, komuta etmek, harekete geçirmek ve hatta başarı için kışkırtmak olmalıdır.

3. Temkinli yaratıcı olmak, Mantıklı bir saçmalıktır.

4. Reklam zehirli bir “Gaz”dır.

5. Hatalarda asla bir şey öğrenemezsiniz

Daima ileriye bakın.

6. Büyük fikir peşindeyken “Müzik” dinlemeyin.

Müzik sizi olmamanız gereken yerlere götürür.

7. Grup Garabetliğini Reddedin.

“2-3” Çıkmaz Sokak

8. Ekip çalışması, büyük fikir bulduktan sonra devreye girer. Büyük fikrin amacına ulaşmasında etkilidir.

9. Kendinizi göstermenin tek yolu, sizi gösteren işlerle dolu bir port folyodur.

10. Dikkatli Ol! Başarılı işler yapmak istiyorsan: dikkatli ve temkinli olmak, hayal gücünden yoksun klişe işler yapmak anlamına gelir.

11. Fikirlerinizden heyecan duyacak kişiler için çalışın.

12. Çalışmak ibadettir.

Çalışmak ve sonunda bir iş çıkartmak, nefes almak gibi bir ihtiyaçtır.

Yaptığınız şey de en iyi olmak için tutkuyla çalışmıyorsanız; yeteneğinize, kaderinize ve Tanrı’ya karşı görevinizi yapmıyorsunuz demektir.

13. Varlığınızı hissettirin saçmalıklara tahammül etmeyin.

14. BİR MİLYON DOLARI ON MİLYON DOLAR GİBİ GÖSTERİN

Kendi işinizi her zaman kendiniz satın. Kendinize güvenmeye ihtiyacınız olursa ON MİLYON DOLARLIK bir mücevhere sahip olduğunu düşünün.

15. Çoğu insan iş yapmak için değil, işinden olmamak için çalışır. Hayda yerine “HAYDİ” deyin…

16. Büyük fikri üç aşamada sunun

Ø Ne göreceklerini söyleyin.

Ø Bunu onlara gösterin.

Ø Gördükleri şeyi onlara dramatik şekilde tekrar anlatır.

17. Başarılı bir yaratıcı olmak için bir ömür boyu arılarla mücadele etmeye hazırlıklı olun.

18. SATIŞ BİR SANATTIR.

19. Uygunsuzda olsa gerçeği tüm çıplaklığı ile yüzünüze vurun.

20. İyi bir iş yaratmak için zamanınızı şu şekilde harcayın.

%1 Esinlenme

%9 Terleme

%90 Gerçekleştirme

21. Odadaki şeytanın avukatına karşı dikkatli olun. Çünkü tüm yaratıcı fikirlerin karşısında yer almaya çalışacaktır.

22. Büyük fikirleri sunarken aptalca sorulara hazırlıklı olun. Genellikle bir toplantıda konuyu anla(ya)mayan birileri olur. Onların şüphelerini yok edin.

23. Sunumu asıl kararı verecek olan kişiye yapın.

24. Yatırımcılara girişimci fikrinizi üç cümleden uzun anlatmanız gerekiyorsa bu “Büyük Fikir” değildir. İlk üç cümleden sonra insanların gözleri kararmaya başlıyor.

25. Asla ve asla kötü ruhlu insanlar için çalışmayın.

26. Büyük adamların size dürüst olmasını istiyorsanız “otorite”ye doğruları söyleyin.

“Karşı çıkmak yerine susarak günah işleyenler korkaktır.”

Abraham Lincoln

27. Bebek gibi “Mızmızlanmayın"

Kaderinize ve yapacağınıza kendiniz karar verin...

28. Eğer insanların budala olduğunu düşünürseniz, ömrünüzü budalaca işler yaparak tüketirsiniz.

29. Hayatın %80’i kendini göstermektir.

Ayaküstü düşünün ve düşündüklerinizi derhal gerçekleştirin. Hızlı çözümleriniz, tutumunuz ve cesaretinizle etkileyin.

30. Gerçek yaratıcı düşünce anında sersemletmeli ve aşırıya kaçmalıdır.

31. Büyük fikir kolay hatırlanan slogan ve kolay hatırlanan bir görselden oluşur.

32. Düşünen bir mutlaka okumalı, araştırmalı, sorgulamalı ve değerlendirmelidir. Tereciye tere satamazsınız.

33. Belki de geleceğinizi belirlemenin en iyi yolu, onu yeniden yaratmaktır.

İş arayışınız sizi hiçbir yere götürmüyorsa, geleceğinizi yeniden yaratır.

34. Yaratıcılığın sırrı yeni bir şey yapmak.

35. Her zaman doğru olan şeyi yapın ki; öleceğiniz güne kadar kendinizle gurur duyun.

36. Bazen ya olursa'lar gerçek olur. Bu ya olursa'ları hayata geçirmek yaratıcılığın ta kendisidir.

“Ya olursa'lar, nefes kesen yaratıcı fikirlerin başlangıcı olabilir.

37. Ciddî bir şeyi komik bir biçimde söyleyin ince zekâya dayanan mizah, zihni uyandırır. Ancak biz burada ciddi komediden bahsediyoruz.

38. Gösterecek bir şeyiniz varsa gösterin.

39. Enerji enerjiyi doğurur.

40. Çalışmadan geçirdiğim tek bir gün bile beni panikletmeye yeter. Ya sizi?

41. Hayatınızı uykuda geçirmeyin. Zira benim şuan yaşayan herkesten daha fazla uyanık geçirdiğim bir hayatım var.

42. Eğer söz verecek kadar yürekli değilseniz asla büyük biri olamazsınız.

43. Az Taretleyim çok düşünün.

44. ... Öyleyse ne halt etmeye bunu en başta yapmadın.

45. Rahat ve tasasız bir şekilde çalışmıyorsanız, umutsuz bir vakasınız.

Yaşama sevgisi ve çalışma keyfi, işinizin her yanına işlemelidir.

46. Bir şey yarattığınız zamanlar, dünya da en mutlu olduğunuz anlardır.

“Mutlu insanlar daha sıkı çalışırlar.”

47. Çalışmak insan ruhunu öldürmemeli onu yüceltmelidir.

Öyleyse para için değil mükemmel olmak için çalışmalıyız.

48. Cesaret; tehlikeli korkutucu veya zor olana karşı azimli olma durumu, sakınmadan veya geri çekilmeden tehlike veya aşırı güçlükle yüzleşme, kişinin kendisi ve prensipleri için mücadele etme yeteneğidir.

49. Kaderinizin efendisi de, ruhunuzun kaptanı da sizsiniz

FETHEDİLEMEZ

Üzerime çöken gecenin ardında,

Her şey derin bir çukur kadar kara,

Şükrederim hangi tanrılar verdiyse,

Bu fethedilmez ruhu bana.

Kötü olayların pençesine düştüğün anda bile,

Ne ürktüm Ne sızlandım yüksek sesle,

Kaderin sopası altında,

Kana bulandı ama eğilmedi başım asla.

Gazap ve gözyaşlarıyla dolu bir mekânda,

Gölgelerin korkusudur beliren aslında,

Yıllar gözdağı verse de bana,

Korkusuz bulacaklar beni her aradıklarında.

Kapı ne kadar dar olsa da,

Cefam ne kadar ağır olsa da,

Kaderimin efendisi de...

Ruhumun kaptanı benim sadece...

1875 – William Ernest