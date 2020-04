İnsan Düşündüğü Kadar Güçlü, İnandığı Kadar Değerlidir

TEK GERÇEK

Yaşarken içinde bulunduğumuz “ KORONAVİRÜS Sürecinde de” gördük ki yaşam biz varsak var. Biz yoksak hiçbir şey yok. Var olan Tek Gerçeklik kontrolün “Sizde” olduğudur. Elinizde tuttuğunuz tek gerçek kontrol, kendi üzerinizdeki kontroldür. Bunu anladığınızda, dünyanızı değiştirmek için sahip olduğunuz gücü de fark edeceksiniz. Her anda, kendinizi ve evrendeki her şeyin toplu tecrübesini yaratan koşullara bir yenisini ekliyor ya da çıkartıyorsunuz.

Acınızı dindiren seçim gücünüzün diğerlerinin de acılarını dindirmek gibi bir dönüştürücü gücü vardır. Her insan gerçekliğinden aynı doğrulamayı bekler; beyan ettikleri şekilde kendilerince yaşamak için oldukları gibi kabul görüp sevilmek, gerçek kusursuzluğunuzu e varlık amacınızı görmenize olanak sağlar. Hayatınızdakilere şefkat ve sevgi verdiğinizde, çevrenizdekilerin de kendilerini sevmelerine yardımcı olursunuz. Enerjiniz, hareketleriniz ve sözlerinizle onlara şu anda oldukları kişinin yeterli olduğunu söyleyerek yardımcı olursunuz. Dünyadaki varlıklarını kabul etmek için, şu anda olduklarından başka biri olmalarına gerek yoktur. Sonuç, onlar için bir değişim, sizin için bir değişimdir.

İçinde bulunduğunuz durumu ve günlük ruh halinizi değiştirmeyi ne kadar isterseniz, o kadar sorular soracak, kendinize cevapları görmek için izin verecek yeni seçimler yapacaksınız. Her soru ve izin verdiğiniz her cevap, “kim” ve “ne” sorusunun cevabında, hayal ettiğinizden çok daha fazla şey gizlidir. Sonsuz yaratıcı potansiyelinizi öğrenmek için bitmeyen bir yolculuktasınız. İfade sınırlarınızla ilgili yanlış algılarınızı ortaya çıkardığınızda, hayatınız için daha büyük olasılıklar bu inançtan yaratılmaya başlar.

Kendinizi tanımlayan seçimler yapıp hayatınızı kendi güzel ve geniş doğanızın inancı üzerine kurduğunuzda, tatmin edici ve huzurlu bir hayat için sağlam bir yapı yaparsınız. Hayatınızı kişisel kusurluk, sınır ve eksiklik açısından yaşadığınızda, seçimleriniz ve eylemleriniz, kendinizle ilgili sahip olduğunuz bu geçersiz ve yanlış yönlendirilmiş inançları gelecektir. Sonuç; istenmeyen deneyimlerle dolu bir hayat.

Asıl heyecan verici olan şey ise, hayat kendi gerçek doğanızla ilgili sahip olduğunuz herhangi bir aldatmacayı ya da sınırı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bu güçlü farkındalıkların, kişisel gerçeğin en zor anlarında ortaya çıktıklarını göreceksiniz. Bu anlardan birini yaşamaya ne kadar korksanız da onlar aslında sizi daha tatmin edici bir hayata götürecek öz farkındalığı sunan harika bir hediyedir.

Kendinizle ilgili sahip olduğunuz bir aldatmacayla varlık seçimleri yaparsanız, sonunda yalnızca gerçekle yüzleşince bozulacak daha büyük bir aldatmaca yaratmış olursunuz.

Karşılaştığınız her duruma nasıl cevap verdiğiniz ve her gün kim olmayı seçtiğiniz tamamen size bağlıdır. Asıl soru, aynı korku ve (her zaman başka bir aldatmacaya yönelten bir fikir olan) kusurluk hissiyle hareket ederek dünkü istenmeyen gerçeği mi yaşayacaksınız yoksa korkusuz gerçeğin ve kendini kabullenmenin daha dar olan yolundan mı geçeceksiniz? Başkalarının sizin sevmesi için olmanız gerektiğini<düşündüğünüz kişidense, olmayı arzuladığınız kişi olmayı seçerek, hayat yolculuğunda kendinize güvenli bir şekilde seyahat etme gücünüzü kullanmak. En doğru ve en güçlü varlık seçimlerinizde, kendinizi sevmeye izin veren seçimlerde sonsuz huzuru bulma gücünüz var.

Seçim gücü, sizin içinizde bulunan evrenin gücüdür. Eğer bu gücü, olduğunuz sevgi ve kusursuzluğu anlayarak talep ederseniz, sonsuz huzur ve sükûnet sizin olacaktır. Seçim gücünüzü yaptığınızda “gizli el” sizinledir.

“İnsan Düşündüğü Kadar Güçlü, İnandığı Kadar Değerlidir.” Mustafa KILINÇ

DİLEMEK

Dilersen elde edeceksin

İnan.

Gerçekten ihtiyacın olan her şey,

İnancını doldurmak için görünecek.

Düşüncemde gelecek.

Aradığın her deneyimde,

Soru sormak değildi öğretilen,

Aldığın hiçbir şey gerekli değil.

Armağan her zaman verilir,

Görememenin getirdiği acıyı,

Sevginin gücüyle

Bitirmek için zihninde belirtir.

Bu mesajı ve yerini,

Kucaklama cesareti göster,

Saf zarafetle

Boşluğu doldur,

Bulduklarını göstermeyi seç,

Seni fena hale getiren

Yanlış düşünceleri, sapkın sesleri çığa çıkar.

Sadece kendini bağımlı tuttuğunu öğrenmeyi seç.

EYLEMLERİN RUHUNDAN VE BEDENİNDEN DOĞAR

Şimdi sizlerle eylemlerimizin ruhumuzdan ve bedenimizden doğduğunu muhteşem bir şekilde açıklayan sevgili Mevlana’nın eserini paylaşacağım.

Ey yiğit! Yazgıya bahane bulma,

Yükleme kendi suçunu başkasına,

Suçunu gör, dönüp de etrafında kendinin.

Kendindendir, gölgeden değil çektiklerin.

Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin?

Ne ektinde ektiğini biçmedin?

Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar.

Çocuğun gibi sonra gelip eteğinden tutar.

Mevlana

“Başkaları için imkânsız olan şey; sizin içinde öyle olmak zorunda değildir. Zorlukları hoş karşılayın. İlk adımı siz atın. Daha önce hiç teşebbüs edilmemiş bir şeyi başarmanın doyumunu yaşayın.” Mustafa KILINÇ