Kardeşlik Haftasından Haberdarmiyiz

Kardeşlik Haftası

Kardeşlik haftası ülkemizde kardeşlik duygularının gelişmesi ve insanların birbirleriyle olan iletişimlerinin geliştirilmesi üzerine nisan ayının son haftasında kutlanmaktadır. Mayıs ayı da kardeşlik ayı olarak ifade edilmekte ve bu ayda insanların birbirlerine ve çevrelerine faydalı işler yapmaları tavsiye edilmektedir. Kardeşlik haftası aynı zamanda sevgi ve sevinçleri de birlikte paylaşmak amacıyla kutlanmaktadır. Müslümanlığın temel öğretisi olan “Mü’minler ancak kardeştirler” çerçevesinde ülkemizde de yoğun ilgi gören kardeşlik haftası düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarla kutlanmakta sivil toplum örgütleri kardeşlik haftasına büyük önem vermektedir.

Kardeşlik Haftası Ne Zamandır?

Kardeşlik haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacaktır. Kardeşlik haftası 2019 yalnız aynı kandan gelen kan bağı olan kimselerin değil aynı ideali paylaşan ve ortak geçmişe sahip olan tüm insanların hakkıdır. Kardeşlik duygusu kimi zaman aynı futbol takımında oynamak, kimi zamanda askerde bir dilim ekmeği bölüşmek şeklinde toplumun farklı tabakalarında gerçekleşebilmektedir. Sevgi ve saygının artırılması, insanların birbiri arasında güven duygusunun tahsis edilmesi amaçlanan kardeşlik haftası ile güzel duyguların kazandırılması öncelikli hususlardandır.

Kardeşlik haftasının geçmişi bilinmese de cinsiyet ve ırk ayrımlarının kaldırılması, anlayış ve hoşgörünün toplumda yaygın hale getirilmesi için bu hafta ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan insanlar için fırsattır. Yeri geldiğinde bir tebessüm etmek bile kardeşlik duygusunun geliştirilmesi anlamına gelmektedir.

Kardeşlik Haftası Etkinlikleri Nelerdir?

Kardeşlik haftası bireysel ve sivil toplum örgütleri olarak herhangi bir forma bağlı kalmadan kutlanmaktadır. Kardeşlik haftası etkinlikleri insanları birbirine yakınlaştıracak herhangi bir etkinlik olabilir.

Örneğin ihtiyaç sahibi birinin o ihtiyacını gidermek, ailemize eşimize bir çiçek almak veya komşumuzla merhabalaşmak bile yerine göre toplumda güven ortamının sağlanmasına aracılık etmektedir. Kardeşlik haftası yalnız 28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında değil tüm takvime yayılması halinde ülkemiz ve dünya daha yaşanılabilir olacaktır.

Kardeşlik sözcüğü yalnız Türkçede değil tüm dillerde sevgiyi, samimiyet ve sıcaklığı ifade etmektedir. Bu sebeple kardeşlik haftası etkinliklerine bireysel ve toplumsal katılım sağlamak daha iyi bir dünyada yaşamamıza aracılık edecektir.