Engelliler Haftası nedir? Nasıl kutlanır?

Engelliler haftası, mayıs ayının ikinci haftasından itibaren kutlanmaya başlanan ve çeşitli engeli bulunan insanlara yönelik farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı haftadır. Engellilik bedensel ve zihinsel olarak gelişimin karşılanmaması nedeniyle meydana gelebileceği gibi doğuştan veya sonradan da meydana gelebilmektedir. Engellilerin eğitimi, çalışma hayatı, engellilerin sorunları ve engelliliğin önlenmesi adına çalışmalar engelliler haftasında gündeme gelmekte ve toplumda engellilere bakış açısını olumlu yönde etkileyecek etkinliklere imza atılmaktadır.

Dünya Engelliler Haftası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

İnsanlarda meydana gelen bedensel veya zihinsel engellerin birçoğu aslında önlenebilen sebeplerden kaynaklanmaktadır. Kimi zaman aslında yapılmaması gereken akraba evlilikleri, gebelik sırasında yanlış ilaç kullanımı, alkol ve uyuşturucu madde kullanma, radyasyona maruz kalma, hastalıklar ve bebeklik döneminde meydana gelen olumsuzluklar hakkında toplumun bilinçlendirilmesi engelliler haftası 2020 genel amaçlarındandır. Bununla birlikte engellilerin topluma kazandırılması, engellilerin iş ve çalışma hayatına dahil edilmesi, engellilerin bakım ve eğitimini esas alan konularda dünya engelliler haftasında dikkat çekilen hususlar arasındadır.

Uluslararası engelliler haftası 10- 16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet tarafından dünya çapında düzenlenen organizasyonlar ile kutlanmaktadır. İlk kez 1992 yılında 3 Aralık tarihinde 10-16 Mayıs tarihlerinin “Dünya Engelliler Haftası” olarak kutlanması Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. 10 ile 16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliklere destek veren Birleşmiş Milletler tüm dünyada engelliliklerin ortadan kaldırılması ve engelliliğe bakışın olumlu yönde değiştirilmesi için ücretsiz etkinlikler düzenlemekte sivil toplum örgütlerine sağlanan destekler ile engelliler haftası anlamlı hale getirilmektedir.

Dünya Engelliler Haftasında Yapılan Etkinlikler

Dünya engelliler haftası birçok etkinliğe ve organizasyona sahne olmaktadır. Engelliler haftası etkinlikleri;

· 10 Mayıs engelliler haftasının açılışı,

· 11 Mayıs Görmeyenler günü,

· 12 Mayıs işitme ve konuşma kusurluları günü,

· 13 Mayıs ortopedik engelliler günü,

· 14 Mayıs zeka ve ruhsal engelliler günü,

· 15 Mayıs güçsüz yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar günü,

Şeklinde farklı engel durumlarına ilişkin olarak yapılan organizasyonları kapsamaktadır. Gerek Birleşmiş Milletlere üye devletler gerekse de sivil toplum örgütleri okullarda engelliliğin tanınması, engellilik sorunlarına dikkat çekilmesi için düzenledikleri sempozyum ve etkinliklerle engelliler haftası etkinliklerine katılım sağlamaya çalışmaktadırlar.