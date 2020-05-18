19 Mayıs'ı Anlamak ve Yaşamak

19 MAYIS’I ANLAMAK VE YAŞAMAK

“2020” Her bakımdan tarihteki yerini “ilkler, farklılıklar, kırılmalar, değişimler, uyum sağlama” yılı olarak alacaktır.

2020 yılında Cumhuriyetimizin “100. yılı 23 Nisan'ı” balkonlardan kutladık. Yüreğimizdeki Cumhuriyet coşkusu her geçen gün daha da artarak devam edecektir. Şimdi ise Türk İstiklal tarihimizde dönüm noktası olan “ 19 Mayıs 1919” ruhunu yaşayacağız.

Yıl “19 Mayıs 2020” olabilir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak demek; sadece davranışsal eylemlerde bulunmak demek değildir. O dönemi, dönemin ruhunu ve verilen kurtuluş mücadelesini anlamak ve içinde bulunduğumuz çağın durumuna göre kendimizi yeniden yapılandırmak demektir.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yazdığı Nutuk'ta kurtuluş mücadelesinin ruhunu çok detaylı bir şekilde anlatmış.

1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun'a çıktım.

Kurtuluş Savaşı; sözlerde değil, özde kefenle yola çıkanların, destan yazanların öyküsüdür.

Sevgili gençlerimiz tarih derslerinde bu mücadelelerin nasıl verildiğini dinlerken bile sıkılıyorlar. Oysaki ATATÜRK, tüm ümidim gençlikte demiştir. Yeteri kadar güçlü niçinleriniz varsa ruhunuz güçlenir. Şimdi Sizler de kurtuluş mücadelesine hazırlayan nedenlerin yolculuğuna çıkacağım. Sebeplerini bildiğinizde çözümler için yola çıkacak güçlerle buluşuyorsunuz. “ 19 Mayıs 1919” Gençlik ve Spor Bayramı yolculuğu nasıl başladı?

Birinci Adım: “ GÖREVLENDİRME VE YOLCULUK”

Osmanlı Devleti'nin orduları dağıtılmış direnişçi subayları fişlenmiş bir haldeyken 31 Mart gerici isyanını bastıran, Çanakkale Savaşı'nda başarılara imza atan, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal, bizzat Vahdettin tarafından görevlendirilir. İşte böylelikle kurtuluş mücadelesi hazırlıkları başlamış olur.

İKİNCİ ADIM: “SULTAN VAHDETTİN İLE MUSTAFA KEMAL'İN EYLEM GÖRÜŞMESİ”

Düşman zırhlılarının Yıldız Sarayını doğrultmuş gölgesi ve altında Yıldız Sarayı'nın küçük bir salonundan yapılan baş başa görüşmede Mustafa Kemal'e verilen emir; Paşa “Devleti kurabilirsin!” 19 Mayıs'ın ruhu buradadır.

ÜÇÜNCÜ ADIM: “ZORLU YOLCULUK”

15 Mayıs 1919 günü harekete geçmek kararını alan Mustafa Kemal üç günlük çok zorlu bir yolculuk sonrasında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Bandırma Vapuruyla hareket başlar.

DÖRDÜNCÜ ADIM: “GÖRÜNMEZ OLMAK”

İngilizler Mustafa Kemal'den rahatsız oldukları için Bandırma Vapurunun peşine kendileri düşer. Fırtınalı havada Bandırma Vapuru gözden kaybolmuş adeta görünmez olmuştur.

BEŞİNCİ ADIM:

“19 Mayıs 1919” Mustafa Kemal Paşa Samsun'da Kurtuluşa giden gün böylece başlar. Atatürk ve beraberindeki subaylar ve erlerden oluşan ekip artık Samsun'a ayak basmıştır.

ALTINCI ADIM: “SONUÇ BELLİ”

Mustafa Kemal ATATÜRK; 9 Eylül 1922 yılına kadar cephelerde devam eden mücadeleye, karışık meclis kavgaları sonrası alınan kararlarla ve akıllıca yürütülen stratejilerle mücadeleyi zaferle taçlandırır.

YEDİNCİ ADIM: “19 MAYIS RUHU”

19 Mayıs ruhu adanmışlığın, aklın, hem cephede hem de masada etkin olmanın bir sonucudur.

SEKİZİNCİ ADIM: “MİLLİ BAYRAM”

19 Mayıs Tarihte ilk kez 24 Mayıs 1935 tarihinde “ATATÜRK” günü olarak kutlanarak tarihe geçmiştir.

DOKUZUNCU ADIM: “GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLMASI”

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs'ın bu şekilde anılması Beşiktaş'ın girişimleriyle oluşur. Fenerbahçe stadında kutlanan ilk 19 Mayıs Galatasaray ve Fenerbahçeli binlerce sporcunun katılımıyla Spor günü haline gelmiştir. Atatürk'ün onayı ile 20 Haziran 1938 tarihli kanun ile Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanır.

ONUNCU ADIM: “19 SAYISININ GİZEMİ”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN doğum yılı olarak bilinen 1881 sayısı 19'un katıdır.

19. yüzyılın bitimine 19 yıl kalmıştır.

Bu tarihin Rumi takvime göre karşılığı 1297’dir. Rakamları toplamı 19 sayısını verir.

Mustafa Kemal, Harp okulundan mezun olan 19. Türk subayıdır.

19 Nisan 1909'da hareket ordusu ile İstanbul'a girer.

9. Ordu müfettişi olarak kendisi de dâhil toplam 19 kişi ile Samsun'a girer.

Harp okulundan mezun olduktan 19 yıl sonra son rütbesi olan “Mareşal”liğe 19 Eylül 1921'de terfi eder.

· TBMM deki sıra numarası da 19'dur.

“19 Mayıs 2020” “19 Mayıs 1919” ruhunu anlamak, mevcut şartlara göre yeniden hissetmek çok önemlidir. Geçmiş tarihimizi bilmek bize güç verir. Ufuk verir. İçimizdeki umutların yeniden uyanması için de oldukça önemlidir.

Hatırlayınız ne demişti

Mustafa Kemal ATATÜRK “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”

Evet, nice Gençlik ve Spor Bayramlarını aynı ruh inanç ve sevgi ile kutlama inancıyla “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun”

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir…