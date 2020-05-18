Futbol federasyonun maç ısrarı!!!! Neden?

Basketbol ve Voleybol Federasyonları kendi liglerini oynatmama kararı aldı ama bizim kendinden yapay zeka formatlı Futbol federasyonumuz ligler 12 Haziran'da başlayacak dedi. Dedi demesine ama geçen hafta Erzurum spor sporcuları ve personeli tam iptal durumda.

BJK kulüp başkanı başta olmak üzere İstanbul'dan bir çok futbolcu Korono testleri pozitif çıkması nasıl önemsenmez? Futbolcular arasında giderek artan salgın sıfıra bile inse bu gizli virüse yakalanma olgusu yüzünde temasa açık bir spor yapılamaz ve yaptıran suçludur. Beyler bu futbolda maçlar 12 Haziranda başlamayacak, daha ileri bir tarihte olacak veya az bir ihtimal oynanmayacak bunu şimdiden söylüyorum. Başka sonuç olmadığını bilin. Bırakın da transferler başlasın ve kulüpler önüne baksın.

Sosyal mesafe madem 1,5-2 metre futbolculara hop dur bana yaklaşma diyemezler birbirlerine sanırım. Rıdvan Dilmen futbol olgusunu en iyi bilenlerden ve ne diyor "12 Haziran'da asla maçlar başlamamalı, başlayacaksa Temmuz ayının ortalarında olmalı" söylemi ile yapıcı ikazlar yapmakta ama dinleyen kim? Almanya'da maçlar başlıyor diye biz onlardan 3 hafta sonra başlatıyoruz olgusu yanlış. Zaten Almanya'da maçlar başlayacak ama futbolcuların terli terli teması Koronayı sahalarda göstereceğinden onlarda ligleri tekrar durduracakları kesin.

Ey federasyonun yetkilileri maçlar seyircisiz olsa bile TEMAS olgusunun had safhada olduğu futbol'da ileri zekalılık yapmanıza gerek yok. Bu yıl ligden düşme olmamalı ama bir üst lige çıkma olmalı. Hatta PTT 1. lig olgusunda ilk 2 üst lige çıkmalı ama gurupta da düşme olmamalı. Düşme çok takımı ilgilendiriyor o yüzden maçlar oynatılamıyorsa düşme tüm liglerde bu yıl olmamalı. Üst liglere çıkma olgusunda en iyi puan ve avarajlar ile sonuç açıklanmalı. Bu yıl Trabzon şampiyon ve ilk 4 Avrupa'ya gitmeli ama düşme olmayınca zarar olmayacağından şampiyonlar an olgusu yüzünden şanslı sayılmalı ve diğerleri şu anki durumlarına kader demeliler.

Şunu şurada belirteyim ki bu günlerde federasyon futbol camiasında birer, birer pozitif vaka artışları görecekler. Ligleri illa da oynatacağım inadı ileri zekalılık boyutuna varmamalı. Göreceksiniz ligler 12 Haziranda başlayamayacak ve yaz ayında sıcaklarda ise akşam maçları ile ligleri bitiririz cahilliği olacak ama hastalıktan devam edemeyeceklerini sanıyorum.

Ey güzide başkan Basket ve Voleybol federasyonları kendi liglerini bitirmesi sizlere bir şey hatırlatmıyor galiba. Devam bu iş mütehayitlik değil unutma. Bir kişi ölse vebalden ve tazminatlardan başınızın ağrıyacağını unutmayın NOKTA.