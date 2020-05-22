SIRADIŞI BAYRAM

Bayram, Bayramlarımız ne demektir? Bayram; Bayram ulusal ve dinsel yönden önemi olan, kutsal sayılan ve milletçe kutlanan gün demektir.

İçinde bulunduğumuz Ramazan Bayramınızı ilahi huzur duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

“2020” Ramazan bayramını yine kısıtlamalar altında kutlayacağız. 2020 tüm dünya insanlığına korona virüs sayesinde çok büyük dersler verdi. Hala da vermeye devam ediyor.

Her bayramda “ tatil siz” yapamam diyenler, aman bayramda evde kalırsak eş, dost, hısım, akraba gelir. Kim onları ağırlayacak boş ver. En iyisi bir yerlere gitmek diyenlerimiz bile şu anda sevdikleri ile görüşemeyeceklerine üzülüyor. Ne garip bir dünya değil mi?

HER ŞEY BAĞLAMINA GÖRE DEĞİŞİR

Dünya “Garip” değil, garip olan ve durumdan duruma memnuniyetsiz olan insanlar garip. Ben garip, sen garip, o garip, onlar garip. İnsan, düşünmeden, sahip olmadan yaşamını sürdürdüğü süre içinde sahip olduklarının değerlerini anlamaz. Önemli olan kaybetmeden anlamaktır.

İşte içinde bulunduğumuz korona virüslü günler insanlığa bunu da öğretiyor. Tabi ki öğrenmeye, algılamaya ve yüreksel büyük olmaya hazır olan kişilere...

BAYRAMI YAŞAMAK

Korana virüsün gölgesinde kısıtlamalar çemberinde Bayramın ilklerini yaşayacağız. Tatil yok, deniz sefası yok, kaçış yok, bayram planlamaları yok, büyüklerimize gitmek yok, eş, dost, akraba ziyaretleri; sarılmalar, dokunmalar yok. Gerçekte hiçbir şey yok. Peki, ne var; sadece kendimiz, düşüncelerimiz ve yüreğimiz var…

İşte 2020 Ramazan Bayramını; Düşüncelerinizle, yüreğinizle ve kelimelerle kutlayacaksınız. Gerçek olanın “sade” ve önce “Ben” olduğunu anlayacağınız bir bayramı yaşayacaksınız.

Sevdiklerinize istediğinizde “ sarılamadığınız” kaçtıklarımız kişiler için şimdi içinde duyduğumuz yaklaşma arzularımızın “boş” olduğu bir bayram olacak. Bu bayramı kutlama altında yaşarken kendi hayatınızla ilgili özel bir gün ilan edip değerlendirmenizi öneriyorum. Yaşam “ keşke”lerimizin çoğunlukta olacağı kadar uzun değil. Sizin için, benim için ve onlar için.

BAYRAMDA ALGI DEĞİŞİMİ

Yaşarken mevcut duruma bağlı olarak duygular, eylemler, yaklaşımlar, kararlar değişir. Toplumsal kurallar gereği bazen size bağlı olan karar ve değişimlere sahip olurken bazen de sizin dışınızda olan karar ve değişimler olacaktır. Bayram kutlaması bize bağlı olan bir karar değildir. Ancak toplumsal sağlığımız için alınması gereken bir karardır. Bize bağlı olan karar ve yönetimlerin dışında olanlar için yapacağımız bir şey yoktur. Ancak bize bağlı olan karar ve uygulamalar için güç ve kontrol bizdedir. Bu süreci sürekli yatarak, kendimize ekran başına, oyun, film gibi sorgulama ve düşünsel faaliyetten uzak konforlara çivilemek yerine “Algısal” değişim için kullanmalıyız. Meşguliyet dünyasında Yaşadığımız bir dünyada kendinize alan açma ve algı süreçlerinizi yeniden filtreleme açısından büyük bir fırsat.

NE YAPMALIYIM

· Yaşamınızda neyin önemli, nelerin acil olduğunun kısa minik bir listesini çıkarın. Sizin için en önemli ve değerli.

· Zamanı akıllıca kullanın. Şu ana kadar zaman içinde kendinizi yönetme konusundaki yaklaşımlarınıza bakın.

· Hayatınızda bir plan yoksa sizin için her şey acil işler kapsamındadır. Sürekli “acil işler” peşinde koşan itfaiye erleridir. Tepetaklak giden kişiler çok hızlı gider değil mi?

· Ne istediğinizi bilim istediklerinizden eminseniz bunu yazın. Beklentileriniz yazmaya değer değil mi?

· Eyleme geçin. Bayram sürecinde nasıl eyleme geçeceğinizin planını yapın. İşe nereden başlayacaksınız? Ne zaman?

· Farkında olun; geçmişte yaptıklarınız sizi buraya getirdi. Şimdi de yaptıklarınız ise sizi geleceğe taşıyacak. Nasıl bir geleceğe sahip olmak istiyorsunuz?

· Kendinize karşı esnek olun. Sürekli kendinizi aşağı çekmek yerine ayağa kaldırmanın yollarını arayın. Arayan bulur. Nerede arayacağınızı bilmiyorsanız beyninizin içine ve yüreğinize bakın. Bayram ateşini orada yakmalısınız.

· Hocam Seninki de şimdi iş mi? Bayram gününde özgür ve keyfi bağlı zaman geçirmek varken şimdi kim bunlar üzerinde düşünüp karar alacak? Kim alacak

o Yaşamda bir amacı olanlar,

o Zenginlik, başarı, huzur yaratmak isteyenler,

o Yaşamda “Ben de varım” diyenler,

o Yaşamını anlamlı kılmak, değerlendirmek, farkında olmak isteyenler.

Her gününüzün size beklediklerinizi vermesi dileğiyle “ bayram tadında” bayramlar diliyorum. Yüreğiniz ilahi huzurla dolsun…

“İçsel huzurla yaşadığımız her gün bayramdır.” Mustafa KILINÇ