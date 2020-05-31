İYİ Parti’yi Kim CHP ve HDP'nin yanına getirdi!

İYİ Partinin Kadıköy belediye başkanı adayı solcu-sosyalist olduğunu söyleyen Emre Kınay başkan adayı olurum ama "milliyetçileri siz yollasanız bile kapımdan giremez, şartım bu" dediğinde Meral Akşenerin hay, hay demesi İyi partide yakında olabileceklerin habercisi diyebiliriz. Sonrasında bu ağır üslubu mistır Kınay'a toparlattılar ama büyüklerimiz ne demiş "sen ağızdan ilk çıkana bak". Milliyetçiyiz diyen türkücülerin HDP ile aynı çizgiye getirilmesi gerekiyordu, MHP'yi 2. kez bölerek bu yapıldı ve "globallerin iyi iş çıkarttık" dediklerini duyar gibiyim. İyi partide CHP-HDP yakınlaşması yüzünden kan kaybetmekte ve erimekteler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı eski kamu güvenliği müsteşarı Murat Özçelik'in "Ben ve çevremdekiler de HDP'ye oy verdik" diye konuşması partide sadece ona fatura edildi ve görevinden istifa etmişti ama birçok Atatürkçüyüm diyen CHP'li iktidar düşmanlığını HDP'ye oy vererek Türkiye düşmanlığı yaptıkları konuşuluyor ve görülüyor. Çocuk katillerinin yanında ama cumhur iktidarına inat yaptım demek Atatürkçü kisvesinde olanlara yakışır denmekte. HDP'ye oy verme bahaneleri ise barajı aşsın ki doğu ve güneydoğuda iktidar az vekil çıkartsın. Bu şu demek yan parselde ki otlar yansın bitsin. Yandaki otlar yanınca senin bahçene de bir gün sıçrar ve senin otlarında ağaçlarında yanar.

Kendilerini Atatürk'çü diye tanımlayıp çocuk katillerine oy vermesi kin ve nefretlerinin nereye varacağını anlayamadıklarından ortaya çıkan bir tezahür olsa gerek. Hem Atatürk'çüler hemde onun kurduğu Cumhuriyeti devirmeye veya bölmeye çalıştıklarını düşünemiyorlar sanırım. Demek ki bunlar Atatürk'çü değil bu kisveye sığınmış kriptolar olsa gerek. Gerçek Atatürkçü CHP'lilerden özür dileyerek bunu yazmam gerekiyor ama onların alınmasını asla istemem. Çünkü vatanını seven çocuk katillerine veya ülkemizi bölmek isteyenlere hangi haklı gerekçe olsa da oy vermez.

Şu Korona günlerinde Siirt'te yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yasaklı günlerde katkı sunan "Vefa Guruplarına" yapılan silahlı saldırı ile 2 Kürt kardeşimizi öldürmelerini Can Dündar ve Amerikancı solcuları kınayamadığına göre onların ülke sevgisi ve Atatürkçülüğünün ÇAKMA olduğu kesin.

İYİ Parti’yi Kim CHP ve HDP'nin yanına getirdi!

Neyse gelelim başlıkta ki ana konuya. Geçmişte HDP vekilleri ve yöneticileri CHP ile gizli ittifaklarının artık alenileştirilmesi ve CHP'lilerin HDP'ye samimi olmasını konuştukları bilinmekte. Bunlara ilaveten geçen günlerde HDP'li Sırrı Sürayya ÖNDER İYİ partiyi ateşe atan sözleri yüzünden ortalık karıştı. İYİ parti genel başkanının HDP'yi PKK'nın yanında görüyoruz mealinden açıklamasına Önderin verdiği cevap ise "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez.

İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz." demesi gelişmeleri baştan berri bilenleri bu söylemleri İYİ Parti hak etti ve Milliyetçileri CHP üzerinden HDP'ye can suyu verdiğinin delili konusunda yakalandı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, İYİ Parti'nin görüşme trafiği için partilerine aracı gönderdiği iddiası devam etti geri adım atmadı. İddia HDP kaynaklarınca doğrulanırken, İYİ Parti, böyle bir görüşme olmadığını bildirdi. Polemik sürerken, İYİ Parti'den istifa eden Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya flaş bir iddiayı ortaya attı. Taşçıkaya görüşme trafiğini doğruladı, ismi kamuoyuna duyurdu.

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Adem Taşkaya, HDP ile görüşmelerin gerçekleştiğini kesin bir dille doğruladı. Taşkaya, görüşmelerin 4 ay sürdüğünü ifade etti. Görüşmeleri gerçekleştiren ismin ise Nuri Okutan olduğunu duyurdu. İyi Partiden hiç kimse son durumu ve o ismi artık yalanlayamadı ve ses, soluk kesildi. Parti sert söylemlerini bıraktı ve o kişiyi partiden nedense hala atamadı.

Geçen hafta Ahmet Hakan'ın proğramında konuk Hasan Basri Yalçın İYİ Parti genel başkan yardımcısı Şenol Sunat'ın bile susacağı bir soru sordu ve İYİ Partinin dolaylı desteği ile ilgili ortaya bir soru sordu.... CHP ile İyi Partinin ortak adayına MHP'liler oy vermedi ve MHP böyle bir aday hem belirlemezdi hem de MHP'liler PKK'nın desteklediği aşikar olan bu adaya oy vermezlerdi, evet MHP'liler PKK'nın desteklediği adaya oy verirmiydi konuklar söylesin deyince Şenol hanımın susması her şeyin doğruluğunu ortaya koyuyor gibiydi. İyi parti seçim sürecinde aday adaylarına samimi davranmadığı gibi fetö karşıtlığı kesinleşmiş olanları biliyordu ve onları kullandı, başkalarının yanında durmasını profosyonelce engelledi.

Vatan partisi genel başkanının şu söylemi çok doğru olduğu için onun söylemlerinede bakmalıyız; Perinçek " İyi Parti, MHP’den ayrıldı ve gitti CHP eksenli Atlantik cephesinde yer aldı. CHP’nin bir yanında HDP/PKK var, öbür yanında da İyi Parti. Türkiye'nin bugünkü siyasal saflaşmasında İyi Parti ile HDP aynı cephede yer alıyorlar. CHP, onları birleştiriyor. CHP, HDP’leşmektedir.

Bu nedenle CHP ile ittifak eden HDP ile de ittifak ediyor ve Kaftancıoğlu ile görevden alınan HDP'li başkanlara arka çıkılıyor. Herkesin gördüğü gerçek bu. Meral Akşener, CHP’nin müttefiki olarak, HDP’nin de müttefiki oldu. Nitekim bu olay, İyi Parti’nin siyasetlerini de belirledi.

Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Haziran 2018’de, HDP’nin “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” olduğunu söyledi. MHP’de iken bunu söyleyemezdi. Demek ki, operasyon başarılı oldu". Buna ilaveten Perinçek “Memleket Masası çağrısının muhataplarını açıklarken, yine ABD’ye ve Atlantik güçlerine göz kırptı. Masaya çağrılanlar, Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan gibi Atlantik güdümlü siyasetçilerdi. Bu şahsiyetler, CHP ile birlikte PKK ve FETÖ’ye kol kanat gerdiklerini her kritik durumda sergilemekten geri durmuyorlar. Meral Akşener’in davet ettiği masa, yıkılmış olan masadır. O masa, Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan ile birlikte tarihin sararan sayfalarında kalacağını göreceğiz. İyi Parti, MHP’yi bölmek ve Atlantik projelerinin başarılı olması için, sahneye çıkarılmıştı. Rolü bitti.

Nitekim İyi Parti’nin CHP üzerinden HDP ile ittifak konumuna sürüklenmesi, İyi Parti yöneticileri tarafından geçmişte de saptandı ve tepkiler başladı. E. Tuğg. Ali Aydın, 12 Temmuz 2018’de İyi Parti’den istifa etti. Gerekçesinde İyi Parti’nin HDP ile müttefik konumuna düştüğünü söyleyerek istifa ettiği biliniyor.

İyi Parti’nin lider kadrosundan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'da, aynı gerekçelerle İyi Parti’den istifa etti. Daha birçok örnek verilebilir. Sanırım bu yazımı sadece Fetöcüler ve İyi partililer beğenmeyecektir... Bir de çok bilmiş Meral hanım beğenmeyecek ama asenalık mazide kaldı milletle ters düşmenin faturasını ona ödetecekler sanırım.