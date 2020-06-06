Kovid-19'un Gölgesinde Lig Maçları Start Alıyor! Ama bunlarıda Unutmayın...

Patronların belirlediği bilet, ürün, yeni stad, fair play'in altında yatan endüstriyelleşme sonucu içe kapanıp, bölünmeyi, para ilişkileri çerçevesinde sessizleşmeyi ön gören oyun!. Sınıfsal duruşu unutturan kar oyunu... Borç denilen yük içinde taraftar yoktur, seyirci vardır.

Gerçek Fedakar TARAFTAR...

Seyirci skor için para öder, en iyisini görmek ister, kulüplerin işleyişi onu ilgilendirmez. O sunulan oyundan zevk almayı ister. Bilet fiyatlarına çok aldırmaz. 2 maç üst üste kaybedince 3. maça gelmez, kombinesi varsa aktarım yapmak için sağ solu arar, taraftar için ise takımın varlığı önemlidir. Taraftarın yaşamı, sosyalitesi, eşi dostu kendi gibilerdir. Yani yoksullar, gündelikçiler, işsizler, asgari ücretliler bir de zaman içinde hasbel kader para sahibi olmuş ancak çevresini değiştirmeyen güzel insanlar.

Futbol maçları yeniden start alıyor

TFF, UEFA, Fifa tüm organisazyonlarda, kendi yasalarını, Kapitalistlere, iktidar sahiplerine göre düzenler. İçinde taraftar yoktur. Para veren, ürün alabilen robotlaşmış kitle işlerine gelir. Sessiz stadlar, skor odaklı heyecanlarla idare edilir. İdare edilir ama nasıl ?

İlişkiler içinden bakıldığında siyasetten ayrı düşünülemez, ihalelelerden ayrı düşünülemez. Menejerlerin pazarlamalarında bile siyaset hakimdir. Artık futbol oyundan ziyade yönetenleriyle birlikte tamamen siyasetin oyuncağıdır.

Sponsorluklar bile gönül bağı ile yapılmaz. O firmalar işlerinin, hakedişlerinin karşılığında alacaklarının belli bir kısmını sponsorluk adı altında vergi indirimlerden faydalanmak için verirler.

Kulüpler Borç Batağında...

Bugün borç batağı içinde kalan kulüpler, haksız rekabet içinde milyon euro'lar, gelirlerinin 2-3 katını harcayarak yola çıkıyorlar. Şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesi veren, alt lig den çıkmaya çalışan takımların yüksek bütçeli transferlerle yaşayamayacağı belli olsada bir elin dokunmasını beklemekte ve bu elin siyaset, iktidar eksenli olması kaçınılmazdır.

Başarıları paraya çevirmek amaçlansada harcamaları karşılayamamaktadır. Kısır ekonomik yapıları, bilinçli har vurup, harman savurmalar belli cezalarıda beraberinde getirmektedir. Bir çok kulüp transfer yasakları, - eksi puan cezaları ile sıralı bir şekilde küme düşmeyle, önemsiz gördükleri alt yapı futbolcularıyla rekabetin acımasızlığı içinde kaybolup gitmektedir.

Taraftar Bir Takım İçin Önemlidir...

Bu tükenmişlik öylesine hızlı ilerlerki bir bakmışsın 3 yıl içinde amatör kümelerde yokluklar içinde taraftardan oluşan bir yönetim, taraftar, başkan ile yola devam edersin. Taraftar önemlidir. Taraftar kötü günde evinden yemek, tezgahında domates, yüreğinden bin parça Sevdasını yaşatmak için mücadeleye girişir. Bazen mücadele şehir takımlarında öylesine etki yaratırki kayıtsız kalanları bile bir şeyler yapmaya iter.

Seçim dönemleri şehrin en önemli değeri olursunuz. Destekleyeceğiniz siyasi kesim tutarda seçim kazanırsa işler kolaylaşır. Eski günlere olan özlem başarı çitasının yükselmesiyle son bulur. Tekrar zor günler unutulur, en son yine seyirciyle buluşur. Tıklım tıklım dolduğunu gördüğünüz stadyumlarda sizin varlığınızında çok bir önemi kalmadığını hissedersiniz.

Kovid-19'un Gölgesinde Lig Maçları Oynanacak..

Gelelim güncel dünya sorununa Covid virüsünün etkisiyle bir çok planlar, organizasyonlar iptal edilmiş, veya durdurulmuştur. Futbol dışında bir çok takım oyunları sezonu federasyonların kararlarıyla sonuçlandırılırmıştır. Ancak futbol için oynanması, liglerin tamamlanması kararı verildi.

Bulaşıcı bir hastalığın etkisiyle 75 gündür sürdürülen kısıtlamalar oyuncu gurupları içinde geçerli bir durumdur. Sağlık değerlerinin her şeyin önünde olduğu söylensede, rantı büyük olan futbol oyununda gerçekliğinin olmadığı bir kez daha görülmüştür. Takımların bir kısmında test sonuçları pozitif çıksada 14 günlük süreç sonunda antrenmanlara çıkıldı. Çıkılması, hazırlanması mecburidir. Çünkü Federasyonlar liglerin kalan maçlarının hangi şartlarda olursa olsun oynanmasına karar vermiştir. Karar verenlerin bir çoğu futbolda yönetici olmuş müteahhit kişilerden oluşmaktadır. Futbol yönetmek için futbolu bilmek mi gerekir?

Futbol ve Yöneticilik...

Yönetmek için anlamak, bilgili olmak elbette önemli ama biz de hasbel kader yürüyen işlerden biride yöneticiliktir. 3-4 ayaklı sistemi iyi bilmek ve bunu ayrı ayrı kendi iç dinamikleriyle yaşatmak gerekir.

1) Federasyon yönetim kurulları futbol yöneticiliği yapmış kişilerden oluşurken, kendi geldiği kulüpte neler yaptığına bakılmaksızın yönetici olabiliyor. Başarı ve yönetme becerisi çokta önemli değil!.. Bu durumu değerlendirecek akademik bir durumda söz konusu değil ( ciddiye alınmadığı için) , anlık kararlar, sezonluk durumlar uzun vadeli sistemleri hayata geçirememiştir.

2) Kulüp yöneticileri bir çok kulüpte günlük siyasi duruma göre şekillenmektedir. eski yönetenler hep kötüydü. Biz geldik onların enkazı altına gövdemizi koyduk muhabbetlerini yıllardır yaşamaktayız. Oysa gidende, gelende siyasi desteklerle yönetime aday olmuştur.

3) Teknik ekip ve futbolcu işin sahne kısmını idare edenler yaptıkları sözleşmelerin sezon sonu bir kısmından vazgeçerek yeni bir macera içinde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ortalama 65 yıllık bir hayatın en fazla 10 yılında para kazanıp kalan ömürleri için yatırım yapmaları gerekmekte bugün bir çoğunun bunu başaramamış olması alt yapılarda asgari ücretle çalışma olanakları içinde akademik eğitim verme özverisiyle yeni yetenekler çıkarmaya çalışmak gerçekle abes oluyor. Vitrin oluşturan yönetimler alt yapı olanaklarından bi haber idare etmektedirler.

Kulüp çalışanlarının mesai gözetmeksin verdiği emekleride dile getirmek onların herkes evine giderken kulüpte idari ve hizmet işlerini yapmaları en önemli unsurlardan biridir.

4) Pazarlama, satış son yıllarda ortaya çıkan seyircisiz ama güçlü takımları izlemekteyiz. Bir çoğunun tarihi derinliği genelde devşirme takımlardır. Belediyeler tarafından kurulup daha sonra şirketleşen takımlar özelleşerek kişilerin takımı olmuştur. Bu tip takımlar siyasi mecraların parti adı gözetmeden söylüyorum futbolu sessizleştirmeye, gönül verilen takımlara karşısında haksız rekabeti geliştirmektedir. Ancak şu bilinmelidir ki futbol seyirci ve taraftarla bütünlük sağlar.

Bir çok sorunu ele almak elbette kolay değil aklımıza takılanları yıllardır içinde olup görebildiğim sorunların kaynağına dokunmadan olmazdı. Mart 2020 den bugüne hastalıkla mücadele eden işçi, doktor, hemşire, polis, ileri yaştaki büyükler, gençler, özellikle kadınlar emeklerinize sabrınıza teşekkürler. Bu süreci elindeki imkanlar dahilinde yönetmeye çalışan bilim kuruluna, sağlık bakanına mücadele veren herkesi takdir etmek gerekir. Taktir edilmek gelecekte yapılacak işlerde de daha büyük özverileri beraberinde taşır.

Yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. Ayrıca uyarı ve önlemlere uymak insani görevdir.

Bu süreçte işini kaybeden, düzeni bozulan, kredilerle ayakta kalmaya çalışan esnaflarımızada yeni sürecin kolaylıklar getirmesini dilerim.

Son olarak oynatılmasına karar verilen tüm futbol liglerinde alınan önlemlerin steril durumlara aykırılığı, mesafe kuralının olmadığı gerçeğiyle kimseye bir şey olmasın temennisini etmekten başkada bir şey kalmıyor. Şahsi fikrim liglerin oynatılmaması yönündedir. Tüm kulüplere ayakta kalınacak kendi kendine yetecek bir sistemin hayata geçirilmesi için bu süreci iyi değerlendirmelerini uzun vadeli planlarla yaşamalarını sağlayacak alt yapı odaklı başarılar dilerim.