Motivasyonu konusu ele alındığı zaman genelde ben de dahil çalışanların motivasyonu veya yöneticilerin motivasyonu gibi başlıklarla ilgili yazılar yazılmaktadır. Özellikle çalışan motivasyonunu sağlamak üzerine fazlaca çalışmalar yaptım ve yazılar yazdım fakat müşterileri motive etme konusu da iş hayatında önemli etkenlerden birisidir.

Müşterileri Motive Etmenin Yolu Nelerdir?

Müşterinin motivasyonunun yüksek olması, onların satın alma nıyetlerinin yükselmesine, marka bağlılıklarının artmasına ve sizlere yeni müşteriler kazandırmalarına sebep olur.

Bu sebepten dolayı bu yazımda da müşterilerin motivasyonları nasıl artırılabilir onu ele almak istedim.

İlk olarak, günlük faaliyetlerinizde müşterilerinize olan sorumluluğunuzu tam olarak yerine getirin . Eksik veya umursamamızlık müşterilerin satın alma konusunda hatta markanıza olan bağlılıkları konusunda motivasyonlarını azaltacaktır.

. Eksik veya umursamamızlık müşterilerin satın alma konusunda hatta markanıza olan bağlılıkları konusunda motivasyonlarını azaltacaktır. Alışveriş ortamını sonuna kadar takip ederek samimiyet ve içtenliği müşterilerinize yansıtmanız motivasyonlarını artıracaktır. Örneğin satış elemanı olan bir kişi, müşterilerin alışverişi esnasında ne gözden kaybolacaklar ne de yanıbaşlarında olacaklar. Bu konu çok hassas bir konu olduğu için buna ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. Müşterinin fikir almak istediği zaman size ulaşabileceği mesafelerde bulunmak önemlidir.

motivasyonlarını artıracaktır. Örneğin satış elemanı olan bir kişi, müşterilerin alışverişi esnasında ne gözden kaybolacaklar ne de yanıbaşlarında olacaklar. Bu konu çok hassas bir konu olduğu için buna ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. Müşterinin fikir almak istediği zaman size ulaşabileceği mesafelerde bulunmak önemlidir. Müşterileri motive etmenin bir diğer yolu ise, üretime inanmak . Ürettiğiniz ya da sattığınız ürünlere inanırsanız müşterilerin saygısını kazanırsınız . Çünkü kendi ürününe inanmayan üretici ya da işveren müşterilerin de ürünlerine inanmasını bekleyemez

. Ürettiğiniz ya da . Çünkü kendi ürününe inanmayan üretici ya da işveren müşterilerin de ürünlerine inanmasını bekleyemez Eğer bir müşteri ile anlık bir sorun ya da tartışma yaşanmışsa eğer bunu diğer müşteriye yansıtmamak gerekir. Sinirinizi ve öfkenizi diğer müşterilerden çıkarmak onları kaybetmenize sebep olur. Bu yüzden öfke ve stres kontrolünü iyi yapmak ve iyi yönetmek gerekir.

Sinirinizi ve öfkenizi diğer müşterilerden çıkarmak onları kaybetmenize sebep olur. Bu yüzden öfke ve stres kontrolünü iyi yapmak ve iyi yönetmek gerekir. Dakik olmak yani zamanında hareket etmek veya randevulaşılmışsa eğer randevuya geç kalmamakta çok önemlidir. Bu konuda hem üretim konusunda hem satış pazarlama konusunda müşterilerin size karşı algısını etkileyebilmektedir.

veya randevulaşılmışsa eğer randevuya geç kalmamakta çok önemlidir. Bu konuda hem üretim konusunda hem satış pazarlama konusunda müşterilerin size karşı algısını etkileyebilmektedir. Müşterilerinizi dikkatle dinleyin. Yanı iletişimin özü olan dinleme konusunu müşterilerinize karşı hassasiyetle uygulayın. Dikkatli dinlememek hem karşı tarafa değersiz hissettirir hem de en ufak bir ayrıntı bile kaçırılırsa iletişimde müşterilerin alışverişlerini de veya sizinle işbirliği yapma isteklerini de zedeleyebilir.

Bahsetmiş olduğumuz bu maddeler müşterileri motive etme ve onların size olan sadakatini koruma konusunda önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki; motivasyon sadece yönetici ve çalışan motivasyonu ile sınırlı değildir ama çalışanlar ve yöneticilerin motivasyonu yüksek olursa müşterilerin motivasyonunu sağlamakta kolay olacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ATSAN