Şu koltuk ne kötü bir şeymiş!

Günümüzün yazılı basını ve sosyal medyası çok kötü bir şey. Ne arıyorsan önüne dökülüyor. Dün akşam Facebook'uma Davutoğlu'nun aşağıda sosyal medyaya düşen ve bugünkü duruşuna gölge düşüren samimiyetsizliklerini görmek beni üzdü.

Dün bu konuşmaları samimiyet ile yapacaksın bugün o günleri kötüleyeceksin. Demek ki dün için "bugün bu konu önüme gelse tersini savunurdum" dediğin birçok demeçte tu u dönüşü yapıyorsan, o gün Türk milletine samimi davranmamış, o gün ki konuşmaları makam ve mevki için yapmış demekten başka söz kalmıyor.

Aynı şekilde Ali Babacan'da bugün altından koltuk gidince kendi geçmişini bile savunamaz konumuna geldi. Oysa ben geçmişte Babacan ekonomiyi iyi yönetmiyor diye onlarca yazı yazdığımı Google amcadan arayıp okuyabilirsiniz. Babacan'ın makam mail ve gelen evrakına birçok kez KAYNAK PAKETLERİ ve yeni Ekonomik olgularımı yollasam da dönüş yapmadıkları için hükümetten ayrı tutup kendisinin laf dinlemez ligi ile Kemal Derviş politikaları çizgisinin yanlış olduğunu daima eleştirmiştim.

Şimdi bu ülkenin en önemli makamlarını işgal etmiş bu iki isim altlarından koltuk alınınca cıvıtıyorlar demeyeceğim geçmişte samimiyetsiz olduklarını bu günkü kusmalarından anlıyoruz. MHP ve Ak Parti ortaklığı olmasa bugün doğu Akdeniz'de biz bırakın doğal gaz veya petrol vermeyi, 1 litre tuzlu su bile vermezler. Bugün kusma zamanı değil geçmişte samimi olmadığınızı ispat için bugün haçlılara ve globallerin yanında gözükme dönemi değil.

Bakın 3 Mayıs 2016 günü sayın Davutoğlu ne demiş takdiri size bırakarak dünün ve bugünün notunu siz verin. 4 yıl önce bu sözleri söyleyeceksin bugün o sözlerinin sahte olduğunu belgeleyeceksin.

Başbakan Davutoğlu, gerekirse bütün makamları elinin tersiyle itebileceğini ama hiçbir arkadaşının asla kırmayacağını vurgulayarak,

Şu açıklamalarda bulunmuştur "Ülkemize, milletimize, bizi biz yapan değerlerimize ihanet etmeyeceğiz; edenlere de izin vermeyeceğiz. Yabancı unsurların nasıl dokunulacağını gayet iyi biliyor ve gerekeni yapıyoruz. Bu maşalara gereken dersi veren, Meclis çatısı altında zorbalığa geçit vermeyen Ak Parti grubumuzu yürekten tebrik ediyorum. Silopi’de kulağıma eğilip ’Bizi yalnız bırakmayın’ diyen yaşlı amcada, Bergama’da yağmur altında saatlerce bekledikten sonra ellerini semaya açıp dua eden yaşlı teyze de umudunu AK Parti’ye bağlayan milyonlar da merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam."

"Dünya mazlumlarının tek umudu olan bu AK hareketin zarar görmesine, bu AK yürekli kadroların üzülmesine asla izin vermem. Bugün herkes imtihandadır. Herkes kendi imtihanını verecek. Biz sadece bir tek dosya tutana inanırız. Şu sağ ve sol omzumuzda dosya tutanlar var ya onlar hakkı yazsınlar. Gerisi ne yazarsa yazsın. Biz onların tuttukları dosyalar için yaşıyoruz. Son nefeste onların hakkımızda hayır şehadet etmesi için gayret sarf ediyoruz. Son nefesimize kadar bu dosyaların hayır içinde olması için Rabb’ime niyazda bulunacağım. Kim ne yaparsa yapsın hepimiz önce bu iki yazıcının dosyasından korkalım. Allah’tan korkalım" demiş.

Dürüst adam Davutoğlu. Bu Ak partiden çıkan yeni iki parti ve MHP'den kopan İP'ye şunu hatırlatırım; Büyükten kopan küçük parçalar TÜRK siyasetinde başarılı olamamışlardır. Sadece kapatılma ile bölünmeden dolayı yenilikler ve vizyonerliğinden dolayı Ak parti bu istisnaya dahil olmamıştır.