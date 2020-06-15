Şans Verilmeden Deneyim Kazanılmaz

Başlık aslında günümüzde üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş arama sürecinde ki kişilerin durumunu ve çektiği sıkıntıyı anlatmakta. Yeni mezun olmuş ve iş başvurusu yapan bir aday kendisini geliştirmiş, sosyalliğe önem verip çeşitli projelerde yer almış olsa da çalışma hayatında deneyimi olmadığı için çoğu zaman eleniyor ve şans verilmiyor. Tabi ki bu pozisyondan pozisyona değişebilmekte, bazı pozisyonlar için ciddi deneyimler gerekmetedir fakat bu her pozisyon için geçerli değil. Bana göre özgeçmişi incelerken sadece çalışma deneyimine odaklanmak yanlış. İşe alımlarda adayın kişisel gelişimine verdiği önemi de göz önüne almak gerekir. Çalışma hayatında deneyimin önemli olduğu aşikar fakat yalnızca çalışma deneyimine odaklanmak güzel bir eserin sadece bir parçasına odaklanmak gibidir yani büyük çerçeveyi görememektir. Bazı adaylar yeni mezun olsa da yetenekleri bakımından büyük bir cevher olabilmektedir ama bu büyük çerçeveyi görememek bu cevheri kaçırmaya sebep olabilir. Peki bu durumda işe alımlarda nelere dikkat edilmeli ?

Öncelikle kişinin özgeçmişini bir bütün olarak incelemek lazım. Mesela deneyim dışında adayın sahip olduğu bilgi, beceri, kişilik özellikleri, ilgi alanlarını da göz önünde bulundurmak bu anlamda da ipuçları toplamak gerekir. Herhangi bir projede görev alıp almadığına, üniversite hayatı boyunca gönüllü çalışmalara dahil olup olmadığına, eğitim ve seminerlere katılıp sertifikalar alıp almadığına, kulüplerde veya projelerde hangi görevleri üstlendiğine vb noktaları da göz önüne alarak özgeçmişi incelemek gerekiyor. Kendisini geliştirdiği alanlar ve konularda sektöre ne gibi katkıları olabileceğini de düşünmek lazım. Üniversite hayatında bile gönüllü bir projeye dahil olup burada takım çalışması, motivasyon, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde ederek bunları iş hayatına kolaylıkla aktarabilir bir aday. Hatta mülakatlarda bile sorulan sorulara verilen cevaplar ve kişinin kendisini ifade etme yeteneği bile özgeçmişte yazılan bilgileri teyit etmeye yeterli olur. Ünivesite zaten hayatı öğretmekle birlikte bireylerin özgüven kazanmalarını da kolaylaştırıyor bu yüzdem üniversite hayatını derse katılım, sınavlar dışında sosyal anlamda da dolu dolu geçirmek işe alımlarda insan kaynakları yöneticileri tarafından göz ardı edilmemeli

Sonuç olarak, adayı değerlendirirken sadece deneyim odaklı düşünmek yerine çok yönlü değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü çalışma hayatında deneyim, şans verilmedikçe kazanılmıyor maalesef .