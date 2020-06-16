Ankara'da Hobi bahçesi sorunu nasıl çözülecek

Perşenbe günü valiler toplantısına;Bu perşembe günü son anda bir değişiklik yapılmazsa sanırım tüm valiler Ankara'da toplanacaklar... Konular elbet başta Korona ve olası yapılması gereken olguların yeniden planlaması. Ancak bu konunun yanında diğer bazı konular yani "Hobi Bahçeleri" ihtiyacını da masaya yatırmak olduğunu biliyorum.

Hobi bahçesi sorunu nasıl çözülecek

Sayın valilerin dikkatini çekmek için medya takip merkezlerinin ilgili valiye basın müşavirleri tarafından ulaştırılsın diye il bazında valilerin bir kısmını burada yazarak sahadan gelen doğruları aktararak onların bu toplantı öncesi bilgilenmesini sağlamak hem benim hem gazetemizin görevidir. Sayın valilerden Ankara valisi, İstanbul vakisi, Bursa valisi, Kayseri valisi, Konya valisi, Tekirdağ valisi, Gaziantep valisi, Denizli valisi vs, diğer valilerimiz "Hobi Bahçeleri-Bağ evi" konusunda sahadan haberdar olmaları gerek.

Hobi bahçeleri şehir hayatından uzaklaşarak sağlık bulma amaçlı, torağa değmek, 8-10 ağaç, 3-5 gül ile azda olsa sebze, yeşillik vs yetiştirerek stresten ve şehir gürültüsünden uzaklaşmanın ihtiyacından doğan gerekli bir olgudur.

Hobi bahçeleri ekonomide inşaat sektörününe katkı sunan bir konumdadır. Yapılan bu küçük evlere gelip gittikçe akaryakıt harcayacaktır ve bu hareketlilikten dolaylı vergi geliri olarak %70 vergi arttıracağı unutulmaktadır. Şu an 400-500 metre kare yerlere 25-30 metre kare ev yapılmasına izin verilecektir diye duyumlar konuşulmaktadır. İki m2 banyo tuvaletin yanında salona açık birleşik ufak bir mutfak 17-18 m2 ile 10 metrekare ufak bir oda olsa da içten içe bu durumu olan yer 30 metre kare m2 dir.

Böyle bir yere iki evli evladı misafir gelenlere oda konusu maalesef bizim örf adetlerimize uygun bir ölçek değildir. Her parselin %1'i yani 500 m2 net arazisi olan olgular için için 50 m2 ev, 400 m2 için 40 m2 ev alanı 1000 m2 yi geçen arazide ise 75 m2'i geçmeyen ev konusu sahadakilerin doğru ve mantıklı istekleridir. Kısaca bu bağ evi veya cinsi büyüklüğü ne olursa olsun tarlada olsa bahçede olsa 5 tip yapılaşmaya izin verilmelidir.

Konteyner, 30-40-50 ve 70 m2 dışında olgular sahanın doğrularıdır. Genelde tahıl ekilen yerlerde hobi bahçesi yapıldığını görüyoruz. 1000 m2 yere buğday ekildiğinde 300 kg buğday üretemeyeceğiz ve kaybımız 500 TL. Ama 1000 m2'de ortalama 18-20 ağaçtan 5 tane ceviz ağacı olsa ağaç başı 20 kg kabuklu ürün almakla 100 kg ceviz kilosu 20 TL'den 2000 TL gelir demektir. Beş ağaçtan bu kadar alınıyorsa diğer kiraz, elma vs 15 ağaçtan da en az 4.000 lira bağ evi geliri ile 6.000 TL aynı yerden 12 kat milli gelire katkıyı bürokratlar gözden kaçırmaktadır.

Hobi Bahçeleri İçin Tarla Tapu Sorunları Çözülmeli

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine;Aynı toplantıda bağ evi veya hobi bahçesi velev ki ele alınmaz ise bakanlığa bu konuda çok ciddi bir görev düşmekte. Özellikle fetöcülerin tıkadığı tahıl ekilen yerde 1000 m2'yi geçen yerde en az 25-30 adet beş yaşından büyük ağaç ve dekara cinsi ne olursa olsun en az 15 ağaç ortalamasını olan kadastro parselli tarla veya bahçelere 70-75 m2 bu alandan az olan yerlere 40-50 m2 ev yapma izni için milli geliri 10-20 kat artıran meyve yetiştirmede insanlarımızın önünü açmak fetöyü üzer. Tarım bakanlığında bu konuda bilgi almak isterse Bakan Yardımcısı Fatih Metin bey şahsıma randevu verirse bakanlığın başarısına katkısı artar.

ASKİ ve tüm belediyeler Su bağlamıyor..

ASKİ ve tüm belediyelerin su işlerine;Hisseli veya hissesiz kadastro parselli yerlere su bağlamamak insanlık ayıbıdır. Şu son bir-iki aydır hisse vekaleti olsa da su bağlanmayan belediyeler için hangi mantık su bağlatmayı durdurdu?

Sayın Ankara Büyükşehir yetkilileri sizi başarısız yapmak isteyen birileri var sanırım. İçeriden gizli bir elin su ihtiyacı olan insanımıza Yaradan'ın suyunu çok görmesi üzücü. Geçmişte bağlanan su olgusu şimdide ivedilikle hisseli olsun hissesiz olsun su azizdir ve esirgeyenler bir yönden şüphelidir demiyorum.