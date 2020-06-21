Buğday stratejik ürünümüzdür. Tahıllar tüm dünyada zaten kısmen stratejik üründür. Ülkemizde Buğdayın 1 dekara ortalama verimi 288 kilodur.

Bizim iyi planlama ve kaynak sorunlarımız aşılırsa Buğday üretiminde fazlamız bile oluşabilecek durumdayız. Dışarıdan Buğday almaktayız ama bunun çok az kısmı gıda eksiğimizi kapamakta. Çoğu ise makarna, un ve irmik ihracı yani dış satımı için almaktayız. 1,2 Milyar $ civarı ürün alıp işleyip 2,3 milyar $'a satmaktayız. Makarna ihracında dünya birincisiyiz.

Bu âtıl arazi miktarının 1 milyon hektarı geçmiyor bence. Bunun yanında mer'a arazilerimizin azaltılmasını arzulamam ama buradan da belki 500.000 hektar devreye girse bile birazda yağmur rejiminin artması yüzünden nadas kazanımı ile toplam âtıl alanımız 2 milyon hektarı geçmez bence. Bu durumda tahıl açığımız bu arazilerimizin acil tarıma kazandırılması ile zaten çözümlenir.

Ancak ben devlet desteği ile İç Anadolu'da özellikle civarı ile 8-10 milyona uzanan nüfus olgusu yüzünden ANKARA'da her çiftçimizin 5-10 dekar arasında Meyve tarımını özellikle nadas alanlarında Badem ağacına yönlendirmemiz gerek. Ayrıca su sorunu olmayan yerlerde ise Kayısı, Ceviz, Elma, Kiraz olgusuna girerek tahıla göre 1'e, 40-50 arasında daha fazla gelir elde etmesi için 50-60 bin hektara civarında alanımızı Meyveciliğe yönlendirmekten yanayım.

Bunun yanında ülke genelinde 500 bin hektar alanımızın Meyve üretimine yönelmesi gerek. Bu yönelimi genelde nadas alanlarımızda yapmaktan yanayım. Bu bizim tahıl üretimimizi çok az etkileyecektir ama başka alanlarda sulamaya açılan yerler bize eksilen ürünlerimizi fazlası ile ikame edeceğini hepimiz biliyoruz.

ANKARA ve İç Anadolu köylüsüne para kazandırma yolları elbet var!

GAP'ın 1.870.000 hektar alanının 670.000 hektarı ancak sulamaya açıldığı için Harran sulanınca 3 ürün alma olgusu Pamuk, Soya, Mısır, Ayçiçeği ve Buğday açığı için devreye girecek 1,3 milyon hektar alanımız bu kurak üretimi dışında yaklaşık ilave 2 milyon hektar sanal sulanır alan kadar verim vereceğini unutmayalım.

Bu arada Konya ovası sulaması vahşi sulamayı da hesaplarsak 450+175=625 bin hektarı bitirilemedi. Bunun yanında 650 bin hektar da diğer bölgelerde sulamaya açılacak alanımız kaynak sorunu yüzünden devreye girdirilemedi. Sonuç olarak dışarıdan aldığımız ürünler için RAYEY devreye girerse 3,5 milyon hektar, RAYEY devreye girmez ise 4 milyon hektar alan bu 5 ürün için ilave tarla lazım ama bu alanı 2,6 milyon sulamaya açılacak alan ile an az bu alana ilave 3 milyon hektar alan kazanımımız olacak.

Böylece 2 milyon hektar âtıl alandan gelen ve sulama ile ek 3 milyon hektar kazanım ile 5 milyon hektarlık alan oluşturabilme imkânı bize 500 bin hektarlık meyve tarımına imkânımız çok rahat var. Bu da 500 bin hektar tahıl üretimimizden 350 milyon $ eksiğimiz olacak ama 8-10 yıl sonunda her yıl 10 milyar $ fazlalığımız olacağını unutmayalım.

Karasalda 1 dekardan ortalama 250 kg buğday alınıyor. 1 dekar meyve bahçesine ortalama çeşitle göre 15-30 ağaç dikilir. 250 kg buğday 400 lira ediyor şu an. Bodur Cevizden 1 dekara 20 tane dikilebilir. Doku kültürü fidanı veya iyi fidan ile 6-7. yılda 15 kg ürün alınabiliyor.

15. yıl 35-40 kg ve 20. yıl 60-70 kilo civarında ürün alabilmekteyiz. İnce kabuklu ceviz üreticiden kg'ı 23-25 liradan alınıyor. 2-3 yıl ürün alamıyoruz ama 4. yıl kendini kurtaran ceviz veriyor. Meyveden yıllar içinde buğdayın veya tahılın 50-60 katı gelir elde ediyor. Şimdi 1 ceviz ağaç 20 kilo verince 500 lira gelir elde ediyorsa 1 dekardan buğday ile 400 lira gelir oluyor. Ama 1 dekarda 20 ağaç olduğuna göre 10.000 lira gelir getiriyor.

Bir kez dikiyorsun ve 8-10 yıl sonra 20 kat gelir getiriyor ve de dünya pazarında yeri hazır. 20. yıl 50-60 kat gelir ise müthiş bir şey. Bademde aynı ama cevizden çok az daha gelir getiriyor ama kurak ve kayalık yerde bile badem yetişiyor. Ben olsam normal alanlar dışında İç Anadolu ve kurak bölgelerimizde nadas alanlarımızın yarısına yakın Badem diktiririm. Bu da en az 1 milyon hektar olabilir. Doku kültürü veya iyi aşılı fidan ile verimsiz ve nadasa bırakılan buğday tarlalarının yerine Badem diktirerek köylümüzün 40-50 kat para kazanması demektir.

Ama meyve bahçelerimizi iç bölgelerimizde arttırınca Badem, Kayısı, Kiraz, Zeytin, Vişne, Elma vs ile 1 dekardan 30-50 kat para kazandırırsak çiftçi köye döner milli gelir artar. Bu aralar Kiraz, Badem, Elma, Vişne suyu tüketimi yüzünden dünyada tüm talebin hala %70'i karşılanıyor.

Kurak yerde bile damla sulama veya gövdeye monte edilen PET bidon damlama ile ciddi verim alınmaktadır. Kurak verimsiz yerlerde Meyve yetiştiriciliği bizim tarımımızın kurtarıcı faktörü olacak. Çünkü çiftçiyi toprağa bahçeden gelen fazla gelir bağlar.

Bölgesel Mantar çiftlikleri ve mantar konservelerine dünya pazarı 10 kat hazır. Daha çok 25-30 büyük bölgesel tarım havzaları kurmalıyız. Aynen Bolu ve Balıkesir’in tavukçuluk bölgesi gibi. Çanakkale ve Balıkesir'in peynir bölgesi gibi.

Hollanda 1 dekar seradan 250-300 bin avro çiçekten gelir elde ediyor. Ama orada buğday üretse 100 avro gelir elde edecekti. Buğdayı dışarıdan alırım, onun yerine çiçek ürettirerek insanımın gelir seviyesini arttırırım politikası ile Konya kadar devlet 104 milyar $ tarımsal ürün dışarı satıyor.