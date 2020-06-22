Koronavirüs Gölgesinde “YKS”nin 6 Adımı

Yeni kontrollü hayata dönüşümüzün üzerinden çok fazla bir zaman geçmemesine rağmen koronovirüsün başarılı olmasını sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz.

Tebrikler bize. İşte bu durumun tam adı sonucunu düşünmeden işe başlamak. Ancak bilmeliyiz ki koronovirüsün sonucu belki kendi, belki de sevdiklerimizin canını almasıyla sonuçlanıyor. Her gün haber programlarında ya da Sözde haber kanallarındaki kadrolu hale gelen konuklarla defalarca anlatılan, anlatılmaya çalışılan;

· MASKE

· MESAFE

· İZOLASYON Kuralı kimin umurunda? Şaka gibi değil mi?

Bu üçlüyü söylemeye başlayalı neredeyse 90 günü geçti. Biz hala bulunduğumuz yerde bu söylemleri tekerleme gibi tekrar ediyoruz. Sonuç hiçbir şey değişmiyor ve değişmez.

NEDEN Mİ?

Ülkemizde en az Koronavirüs kadar tehlikeli olan bir sorunumuz daha var. CEHALET, cehaletin kol gezdiği yerde söylemler ve eylemler boşa gider. Çünkü cehalet, kör inancı, boş cesareti, sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı, bananeciliği ortaya çıkarır.

Cehaletin olduğu yerde kendiliğinden sorumluluk yerine “yaptırım” ceza uygulamasını bekler. Öyle ya her bireyin başına bir Kolluk Kuvveti koyacak ve ceza işlemi yapacak halimiz de yok. Sonuçta ölüm bile olsa Bunu yaşamak ve sevdiklerine yaşatmak niyeti ile davranan bireyler için ne yapabilirsiniz?

Yapılacak belki de tek ve en önemli şey “toplumsal olarak beyin eğitimidir.” Ülkemizin en büyük ihtiyacı kişilerin beyinlerinin eğitilmesidir. Evet Koronavirüs artmaya devam ederken “YKS” sınavı sürecine hazırlanan sevgili öğrencilerimizin durumu ne olacak?

YKS ve BAŞARI

BAŞ+ARI ya da BAŞARISIZLIK kime bağlı?

Elbette ki bize bağlı. Tüm şartlara rağmen aklımızı kullanarak hedeflerimizi gerçekleştirmek mümkün.

YKS’DE BAŞARI

Sevgili YKS adayları bilmelidir ki ne istediğini tam olarak bilen ve eyleme geçen kişiye tüm dünya yardım eder. Şimdi sizde Koronavirüs gölgesinde gireceğiniz YKS’DE krizi fırsata çeviriniz…

Sınavdan önce kendiniz ve Sevdikleriniz için lütfen virüsle mücadele konularına özen gösterin.

Maskenizi takın.

Sosyal mesafenizi koruyun.

Temizliğinize özen gösterin. Böylece yaşam çok daha güzel ve anlamlı gelecektir.

Başarıya giden yolda mazeret yoktur. Tedbirleri aldığımıza ve YKS hedefine hazır olduğumuza göre şimdi yolculuğumuza çıkalım.

BİRİNCİ ADIM

Ne istiyorum? Hedefiniz tam olarak nedir? Bu sorunun cevabını kendinize vermelisiniz. Hedefi olmayanın tutkusu da yoktur. Puan aldıktan sonra hedefimi düşüneceğim en alakasız zihinsel tutum durumudur.

Önce ne istediğine karar vermelisin? Kararını veremediğin bir yolculukta neyin mücadelesini verecektir.

Hedefini yazmaya değer bulamıyorsan eyleme geçme tutkusunu kendinden nasıl bekleyeceksin.

Hedef gerçekleştirmenin yolu onun üzerinde düşünmek ve onu yeniden tasarlamaktan geçer. Yaşanası bir hayatın yolu buradan geçer.

Zihinsel gücünüzün özelliği gereği hedefinize ulaştığınızda ne göreceğinizi, ne duyacağınızı ve nasıl hissedeceğinizi anlama şansına sahipsiniz. bu güçten faydalanın. Sonuçları muhteşem olacaktır.

İKİNCİ ADIM

· Hedefinize giden yolda eyleme geçin sadece konuşmayın. Elinizden geleni değil yapmanız gerekeni yapın.

· Amaç uğruna eyleme geçen kişilerin tutkusal alevleri hep yanar. Başarı Başarıyı doğurur.

· Bu dünyaya bir şeyleri başarmak için geldiğinizi hatırlayın.

· “Mazeret Yok” “kalıbını temel ilkeniz haline getirin. Ancak o zaman her şey sizin için çok daha kolay ve anlamlı hale gelecektir.

· Öğrenmeniz gereken konuları parçalayın. Gözünüzde büyüttüğünüz her dersin algısal boyutunu yeniden konumlandırın. Algı değiştiğinde her şey değişir.

· Algınız her zaman amacınızı takip eder. Amaç net olduğunda zihinsel tutum kendini yeniden yapılandırır.

ÜÇÜNCÜ ADIM

· Başarıya giden yolda sizi engelleyen ya da destekleyen durumların farkında olun.

· Farkında olmak her zaman farklı sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

· Başarı engelleri olarak nitelendirdiğimi;

Kaygı, heyecan, korku, eleştirel ses, özgüven yoksunluğu, takıntılı düşünce, aile içi baskı, kıskançlık, Zorundalık, bıkkınlık, isteksizlik, travmatik geçmiş sorunlar, öğrenci ve öğretmen çatışmaları, sevilen ya da baş belası çocuk olma modu, kendine olan inançsızlık, başarısız olup intikam alma dürtüsü vb. sizin başarılı olmanızı engelleyen konular.

· Başarı destekçilerimiz: tam özgüvenli olma hali, hedefini bilme, tutkulu öğrenme, sonuca odaklanma, eyleme geçme dürtüsü, her şeye rağmen kendini adama, destekleyen içsel ses, sakinlik durumları vb. sizin başarılı olmanızın yolunu açan konular.

· Sizi neyin engelleyip neyin desteklediğinin farkında olmanız baştan kazanmanızı sağlar.

DÖRDÜNCÜ ADIM

· Sizi engelleyen konuların çözümünü bulmanız çok önemlidir. Çünkü yaşam her zaman sınav yolculuğudur.

· İçsel dünyanızdaki olumsuz düşünce ve duygu sıkışmışlıklarından kurtulmanız yaşam anahtarını elinize almanız açısından oldukça önemlidir.

· Engelleyen sorunlarınızdan kurtulmak bir lüks değil, gerekliliktir. Bunun farkında olmanız ve bu konuda çözüm aramanız sizin ve geleceğiniz için çok önemlidir.

BEŞİNCİ ADIM

· Kendinizle ilişki ve iletişim kurmayı öğrenin. Kendinizi dinleyin.

· Beyninizi her konuda ikna edin ve onu kullanın. Beyninizi, duygularınızı etkin kullanın. Bu konuda yeteri kadar emek harcayınız.

· Kendinizi yönetmeye başlamanız bu yaşlarda çok kolaydır.

ALTINCI ADIM

· İnsan düşündüğü kadar güçlü, inandığı kadar değerlidir.

· Düşünün ve düşünmenin gücünü kullanın. Düşünmek yeniden yapılandırmaktır. Yeniden yaratmaktır. Düşünmek güçtür. Gücü elinize almanın zamanı şimdi.

· “Sınav algısını” normalleştirin. Bunun yolu sınava ilişkin algınızı değiştirin.

“Tutkunuzu Takip Edin. Mutluluk sizi bulacaktır.”

Mustafa KILINÇ

Koronavirüs gölgesinde “2020” yılında yapılacak olan “YKS” adaylarına yürekten sevgi ve başarılarımı sunuyorum.