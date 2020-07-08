Çalışan Performansı Nasıl Artırılır?

Bir işletme için çalışanlarının performansının yüksek olması çok önemlidir. Performansın yüksek olması için motivasyonun ve çalışanların çalıştıkları işletmeye bağlılığının da yüksek olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı performansı artırmak için yöneticilere büyük iş düşmektedir.

Düşük performans hem işletmeye hem de çalışanın kendisine zararlar verebilir. Dikkat edin çalışanın kendisine de zarar verir diyorum çünkü performansı düşük çalışan başarılı olamaz bu da kendisini geliştirmesine ve ilerlemesine engel olur. Bu yüzden yöneticiler çalışanlarını yakından takip ederek onlarla ilgilenmelidirler. Peki çalışanların performansını yüksek tutmak ve onlardan daha çok verim almak için neler yapılabilir?

İşte Çalışanın Verimliliğini Artırmanın Yolları

Öncelikle performans artırmada dış etken olarak çalışma ortamının güzel bir şekilde dizayn edilmesi ve çalışma koşullarının uygun olması gerekmektedir. Kişi işe geldiği zaman içinden çalışma şevkinin gelmesi ve her gün işe severek gelmesini sağlamak için dizayn önemlidir.

Bir diğer yol, çalışanların fikirlerine verilen değer. Bir yönetici çalışanlarını ne kadar çok dinlerse, fikirlerine saygı duyarsa o kadar fazla verim alır. Bu sayede hem performansı hem verimi artar. Ayrıca çalışanın çalıştığı kuruma bağlılığı da bu sayede artmış olur.

Çalışanlara verilecek terfi imkanı da performansın artmasına sebep olur. Emeklerinin karşılığını alacağını bilmesi bir çalışanın daha fazla azim göstermesine sebep olur ki bu da çalıştığı kuruma kazandırır.

Performans takibinin adil şekilde yapılması da performansı artırmanın diğer bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek performansa yapılacak ödüllendirme çalışanı fazlasıyla motive edecektir ve performansına etki edecektir. Fakat adil şekilde yapılması gerekir diye belirtmemin sebebi en ufak bir adaletsizlik çalışanlarda işten kaytarmaya ve isteksiz çalışmalara sebep olabilir. Bu da haliyle performansta düşüklüğe sebep olacaktır

İşletme ortamında ki rekabette çalışanların performansına olumlu şekilde etki edecektir fakat unutulmasın ki rekabet ortamı iyi yönetilmezse çalışanlar arası çatışmaya döner bu da hem çalışanları hem de işletmeyi olumsuz şekilde etkiler. Bu yüzden rekabeti iyi yönetmek dozunda rekabet stratejileri uygulamak performansı artırmada önemli bir faktördür.

Çalışanların verimliliği ve performans yönetimleri

Çalışanların arasında ki iletişimi kuvvetli tutmak adına özel etkinlikler ve organizasyonlar da motivasyonu artıracağı gibi performansın da artırılmasına sebep olacaktır.

Örneğin çalışanlarının hep birlikte yer alacağı bir doğum günü kutlamasıi piknik veya yemek organizasyonu hatta her hafta tüm birimlerin katılım göstereceği ve şirkette yapılacak olan bir çay partisi bile performansın artmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak bu yazmış olduğum performans artırma yöntemleri çoğaltılabileceği gibi yazımın sonunda özellikle belirtmek isterim ki; yöneticiler çalışanlarının insan olduğunu kesinlikle unutmamalı, empati kurmayı bilmeli ve onlarla yakından ilgilenerek, onları önemseyerek performanslarını aynı zamanda verimliliklerini artırabilirler. Bunun sonucunda da kazan-kazan stratejisini kolaylıkla uygulamış olurlar.