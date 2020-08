Bill Gates'in küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bir haberini izleyince o haberin metnine ulaşmak isterken yine Bill Gates ile ilgili eski bir bilgi karşıma çıktı. Gates'in o ara gündemi "Yellenen İnekler" ilgili 19 Şubat 2020 haberiydi. Habere göre inekler yaş ve iriliklerine göre 100-500 litre her gün Metan gazı çıkartarak küresel ısınmayı arttırmaktaymış. Küresel ısınma konularında harcanmak üzere Bill Gates 1 milyar $ bağışladıktan sonra “Bir gün ineklerin yellenmeleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi” diyerek konu hakkında açıklamalar yapmış. İneklerin sindirim yaparken çıkarttıkları gaz için ineklere çim yani yeşil yem çimi yedirilmesinin sorunu çok ciddi miktarda azalttığına değinmiş. Çözüm olarak taze çimen yani Yeşil Yemin önemine değinmiş. Çim %98 sindirildiğinden dışkısı çok az ve gaz yapma özelliği olmadığı bilinmektedir. Gaz olgusu baklagiller, kesif yemlerle gereğinden fazla turşu etkili ve %60 sindirilebilen mısır silajından kaynaklanmakta.

Bill Gates İneklere kafayı taktı, tabi ki haklı!

Bill Gates'in yaptırdığı araştırmalarda normal bir inek yellenerek, günde ortalama 208 litre “gaz” çıkarıyor. Bu gaz miktarı, fosil yakıtla çalışan bir araba kadar ama ondan daha zararlı. Dünyada 1,5 milyar inek var ve çıkan bu gaz, karbondioksitten 23 kat daha zararlı olan metan gazı olduğunu bilmekte fayda var. Yani bu gaz 35 milyar ineğe eşdeğer ve küresel ısınmada araba gazından çok daha kötü etkide. ABD Gıda-Tarım Dairesi, tarım kaynaklı metan gazının 2020'de %24’ten 2030'a kadar %60’a çıkacağını ön görüyor ve 10 yılda 2,5 kat sıkıntıyı arttırıyorsa bu konuya tüm dünya yetkilileri eğilmelidir.

Bu bağlamda son 1 yıldır 2-3 kez Ekonomi köşelerinde TAM sayfa, çeşitli sütunlarda ise 10'a yakın çim konusuna değindim. Beyler Rafta Yeşil Yem-RAYEY dünyada devrim niteliğinde ve mucize bir yöntem. Yeşil yem konusunda bilimsel çalışmalarını olduğunu bildiğim Çanakkale Üniversitesi hocalarının bana söylemi şu; "Oğuz bey yeşil yemin önemini biliyorduk ama siz işin arka planının devrim niteliğinde olduğunu kitaba dökerek rakamları ortaya koymanız tüm dengeleri rahatlatacak". Kısaca Rafta yeşil yem depo istemediğinden her gün taze, tarlaya ekilmeden kulübede, ahırda veya tesiste yetiştirilerek içten içe 19,5 m2 hasılmatik makinasında yılda 120 ton taze ÇİM yani yeşil yem üreterek 65 dekar tarla boşalarak buraya başka ürün ekme imkânı oluşturuyor. Hasılmatik ile günde 325kg ile 30 ton'a kadar yem üreten tesisler olduğunu unutmayalım. Ben şimdilik köylümüzün kendi ürettiği raflarda, imkânı olanların hasılmatik veya çimmatik alarak veya bazı yerlere devlet tesis kurarak kilosu 20 kuruştan daha aza mal olan, samanın kilosunun 1 lira, yoncanın kilosu 1,5 lira olduğu ortamda çim üretilerek ihtiyacı olanlara kooperatif eliyle satılması da düşünülmeli.

Yeşil yem 7 gün sonunda hasat edildiğinde küflenme sorunu olmuyor ve gübresiz, topraksız sadece püskürtme su ile kiloda 1'e 7-10 arasında verim elde edilmesi dünyada açlık, küresel ısınma, su tasarrufu ve yem sorununa ciddi katkı sunacağı bilimsel olarak kanıtlandığından bu konu için dünya Tarım ve Çevre bakanların katıldığı bir konferansın Bill Gates ve benim başkanlığında ülkemizde yapılması için çekimler yaptırdım ve sanırım bu hafta Youtube'ye konacak. Bazı önemli dünya ajanslarına İngilizce alt yazı ile servis edilerek konunun önemi vurgulanacak. Bill'in ineklerin yellenmesi için Çim olgusunu çekimlerim yapıldıktan sonra öğrenince bu konu ile ilgili video montaj ile Ankara'dan ses kaydı konunun metnini yolladım bakalım ortaya ne çıkacak.

Bill Gates'in Yeşil yem yani ÇİM önerisi; Dünyada et'e olan talebin giderek artması ile dünya üzerinde ki canlı hayvan sayısı inek, koyun ve keçi olarak 3,6 milyar. Ortaya çıkan dev et talebi sonucu dünyada ki ekilip dikilen tarım arazilerinin 3’te 2’sinde hayvancılık yapıldığını belirten Gates konunun önemine notlar düşmüş. Bu kadar hayvan, iklim değişikliğinin ana nedeni olan ve dünyanın sera gazın %11‘ini üretiyor. Bill Gates, bu kötü etkiyi azaltmak için bizim de daha önce önerdiğimiz "ÇİM" yani tahıllardan yeşil yemi öneriyor. Böylece ucuz et, süt, yumurta yenebilecek ama sağlık için bizimde bir önerimiz var: Daha az kırmızı et tüketmek…