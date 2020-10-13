Geçmiş Duygularınızı Tersine Çevirin

Yaşamda sık sık, gerçekten kontrol edemeyeceğimiz olaylar olur. Çalıştığımız şirket küçülür ve işten çıkarılırız. Eşimiz bizi terk eder. Aile fertlerinden biri hasta olur ya da birileri ölüme çok yaklaşır. Hükümet, bel bağladığımız bir yatırımı iptal eder. Bu gibi durumlarda artık yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığı hissine kapılabiliriz.

Belki de bir iş bulabilmek ya da sadece kendinizi daha mutlu hissedebilmek için, bildiğiniz her şeyi denemiş olabilirsiniz. Hiçbir şey işe yaramamış gibi gözükmüştür. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, yeni bir yaklaşımı denediğimizde hâlâ amacımıza ulaşamamışsak, genellikle bunları tekrar denemeyiz. Niçin? Çünkü hepimiz acıdan kaçmak isteriz! Hiç kimse başarısızlığı tekrar yaşamak istemez. Hiç kimse sadece hayal kırıklığına uğramak için, bütünüyle kendisini vermez. Genellikle bu hayal kırıklığı deneyimlerinden sonra, tekrar denemekten vazgeçeriz! Böylece hiçbir şeyin işe yaramayacağına inandığımız noktaya geliriz.

Kendinizi tekrar denemek bile istemediğiniz bir noktada bulursanız, "öğrenilmiş çaresizlik" denen bir tuzağa düşmüşsünüz demektir.

İyi bir haberim var, yanılıyorsunuz. Her şeyi yapabilirsiniz! Bugün, algılama ve eylemlerinizi değiştirerek yaşamınızdaki herhangi bir şeyi değiştirebilirsiniz.

Yaşamınızı tersine çevirmede ilk adım, bir şey yapamayacağınız ya da çaresiz olduğunuza ilişkin inancınızdan kurtulmaktır. Bunu nasıl yapabilir siziniz? Genellikle insanlar geçmişte denediklerini, fakat başaramadıklarını söylemektedirler. Yaşamım boyunca GEÇMİŞ GELECEĞİNİZ DEĞİLDİR ifadesini sık sık kullandığımı hatırlatmak isterim. Dün ne yaptığınız önemli değildir, şimdi ne yaptığınız önemlidir. Pek çok kişi gidecekleri yola bakmak için dikiz aynısını kullanmaktadır ki, buna şaşırmamak mümkün değildir! Böyle davranırsanız kaza yaparsınız. Bunun yerine; bugün yapacaklarınız üzerine yoğunlaşırsanız, her şey daha iyi olacaktır.

Adanmış Olmak Kazandırır

Birçok kişi, "Başarmak için milyonlarca yol denedim, fakat başaramadım" ya da "Binlerce şeklini denedim" der. Lütfen bunun üzerinde biraz düşünün. Onlar muhtemelen yüzlerce hatta onlarca yol bile denememişlerdir. Çoğumuz değişimi gerçekleştirmek için sekiz, dokuz, on yol deneriz ve işe yaramadıklarında da denemekten vazgeçeriz.

Başarının sırrı, sizin için neyin önemli olduğuna karar vermek ve sonra işe yaramıyor gibi görünse bile, her gün daha iyiye ulaşmak için yoğun bir şekilde eyleme geçmektir.

Bireysel güç, eyleme geçmekte ısrarlı olmak demektir: Bir şeyler yaptığınız her anda, ondan bir şeyler öğrenir ve bir dahaki sefere daha iyi yapmanın bir yolunu bulursunuz.

Başarı Azim İster

Tarihteki en başarılı insanlardan herhangi birisine bakarsanız, onları ikna edememek gibi bir ortak tehlikeyi görürsünüz. Hayırı kabul etmezler. Vizyonlarını, amaçlarını gerçekleştirmekten hiçbir şey onları alıkoyamaz. Walt Disney'in "Dünyanın En Mutlu Yeri" eserini gerçekleştirmek için 302 kez reddedildiğini biliyor muydunuz? Bütün bankalar onun deli olduğunu düşündü. Deli değildi. Bir vizyonu vardı. Deha değildi. Bir vizyonu vardı. Daha da önemlisi, vizyonunu gerçekleştirmeye kendisini adamıştı. Bugün milyonlarca insan, başka hiçbir dünyaya benzemeyen, Dısney'in dünyasının zevkini paylaşmaktadır. Bu dünya tek bir kişinin kararıyla gerçekleştirilmiştir.

DİKKAT! HİÇ BİR SORUN KALICI DEĞİLDİR.HİÇBİR SORUN TAM YAŞAMIMI ETKİLEYEMEZ.YOĞUN, OLUMLU, YAPICI EYLEMLERİ SÜRDÜRÜRSEM, SORUNLARIM ÇOK HAFİF KALIR.

Mesajım basittir ve kalben onun doğru olduğunu biliyorsunuz. Amaçlarınızın peşinde giderken, sabırla ve esneklik duygusunu kaybetmeden, yoğun ve sürekli eylemde bulunur ve çözüm yoktur duygusunu bir kenara bırakırsanız; eninde sonunda istediğinizi elde edersiniz. Hemen, küçük bile olsalar, bugün yapabileceğiniz eylemler üzerinde yoğunlaşmalısınız.

Akla uygun bir öneri değil mi? O halde niçin çoğunluğumuz bu öneriyi uygulamaz? Cevap, başarısızlık korkusuyla kapılarını kapatmalarıdır. Fakat başarısızlık hakkında harika bir şeyler keşfettim.

Çünkü; gerçekten başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece elde ettiğimiz geri bildirimler vardır. Walt Disney'in elde ettiği 302 kez reddedilmesini hatırlayın. Disney aslında hiçbir denemesinde başarısız olmamış sadece vizyonunu gerçekleştirmek için yeni bir yol bulması gerektiğini öğrenmiştir. Siz amaçlarınızı gerçekleştirmek için yeni yollar öğrenmeye hazır mısınız?

Hepimizin gelecekle ilgili rüyaları vardır değil mi? Hepimiz, ailemizde, arkadaşlarımızda ya da diğer kişilerde belirgin bir yolla şu ya da bu şekilde fark yaratabilen özel insanlar olduğumuza inanmak ve bunu göstermek isteriz. Yaşamımızın geçmiş döneminde herhangi bir anında, gerçekten neleri istediğimiz ve neleri hak ettiğimiz konusunda bir fikrimiz olmuştur. Ancak çoğu kişi, yaşamın güçlükleriyle karşılaşınca, rüyalarını unutup sorunlarına odaklanır. Özlemlerinizin geleceğimizi şekillendirme gücünü unutarak, onları bir kenara bırakır ve sıkı sıkıya geçmişimize sarılmaya çalışırız.

Hayatınızı kazanmanın amacı;

Benim, sizin gibi insanlara herhangi bir şeyi değiştirecek gücün, içimizde uyuyor olduğunu hatırlatmak ve öğretmektir.

Olumlu düşünmek çok güzel bir şeydir. Ancak tek başına sadece olumlu düşünce hayatınızı kazanmak için yeterli değildir. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi ve yaşadığınız her gün neler yaptığınızı değiştirmek için, bazı NLP DAP stratejilerine ve nasıl yapılacağına ilişkin planlara sahip olmanız gerekir.