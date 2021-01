İlgi Alanı ‘Bilgi’ Olan Kişiler

Merhabalar arkadaşlar,

Sizinle ilgi alanı “bilgi” olan kişilerin bilinçaltı davranış kalıplarını sunacağım. Sadece okumayın. Size sunulmuş olan soruların üzerinde düşündüğünüzde değişim yaratmaya başlarsınız. Mutlu değişim yolculuğu sizinle olsun.

Bilgiye göre filtreleme yapan kişiler sadece bilgiyle ilgilenir. Yani hem bilgi toplama hem de bilgi verme ile ilgilenir. Bilgiyi baştan sona öğrenmek isterler ve genellikle bunu başarırlar. ‘Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Kim ve Neden’ sorularının yanıtlarını bilme ihtiyacı duyarlar.

Bilgi filtrecileri yukarıda sıraladığımız sorularla ilgili olarak şartlar, nitelikler, görüşler, özellikler ve veriler de dahil olmak üzere bilinmesi muhtemel her şeyi bilmek isterler. Ayrıca dinlemek isteseniz de istemeseniz de her şeyi anlatma ihtiyacı duyarlar. Her şeyi bilen ve bilgilerini paylaşacak birini bulduğunu sandığı halde hiç de öyle olmadığını anladığı bir kişiyle beraber olduğu zaman, bu tür bir kişi için ‘mutsuz’ sözcüğü kullanabilecek tek nitelemedir. Bilgi filtrecileri diğer kişiler tarafından genellikle ya ‘ayaklı ansiklopedi’ ya da ‘ukala’ olarak görülürler. Bu kişileri tanımak kolaydır, çünkü bunlar toplumun kitap kurtlarıdır. Bilgi ve verilere susamışlardır. Öte yandan bazı bilgi filtrecileri bilgiyi paylaşma konusunda hassas olabilirler. Kimlerle paylaşacakları konusunda titiz ve seçici davranabilirler. Ne kadar çok bilgi edinirlerse o kadar mutlu olurlar.

Bilgi filtrecisinin ofisine girerseniz tonlarca kâğıt, belge ve kitapla karşılaşınca hiç şaşırmayın. Bir sürü dergi ve yazılı materyal biriktirirler. Hatta daha sonra zamanı gelince bakmak üzere saklarlar. Bu kişiler için kitapçılar ve kütüphaneler cennet gibidir. Anlamsız bir şekilde kişiler hakkında konuşmak tamamen zaman kaybı gibi görünür, ama saatlerce kitap karıştırmak hem değerli hem de eğlencelidir. Bilgi filtrecisi Temel İlgi Kalıpları içerisinde en nadir görülenidir. Yaklaşık olarak nüfusun yüzde beşinden daha azdırlar.

Bilgi filtrecisi bir sohbetten ne bekler? Bilgi elbet. Bilgi alışverişine girer. Doğal olarak diğer kişilerin bizimle aynı dünya modelini paylaştıklarını sandığımız gibi bilgi filtrecisi de diğer kişilerin bilgi arayışında olduğunu zanneder. Bilgi filtrecisi olduğundan kuşku duyduğunuz bir kişiyle konuşurken ne kadar ayrıntı sorular sorduğuna veya konuyla hiç ilgisi olmayan gereksiz bilgiler vermesine dikkat edin. Bütün bu soruları neden soruyor veya konuyla ilgisiz bu zırvaları neden anlatıyor diye düşünürsünüz.

Kısacası, mutlaka fark edersiniz, çünkü ya bilgi veriyordur ya da bilgi istiyordur. Neden anlattığını sorduğunuz zaman da “Bilmeniz gerek diye düşündüm” yanıtını verir.

Sizin ‘bilgi’ ile ilişki ve iletişiminiz nasıl?

Temel ilgi davranış kalıbı oranlarının dağılımı ise şöyledir:

İnsanlar % 30

Eylem % 30

Nesneler % 30

Yer % 5

Bilgi % 5

Haydi, şimdi de kendinizin ‘Öncelikli ilgi’ kalıbınızı bulalım.

Yeni bir çalışma programını yürütmeniz istendiğinde: bu programı bütün yönleriyle değerli yapmak için sizce neler önemli olurdu?

Hangi materyallerle dolu olmasını isterdiniz ve çalışmalarınızın yararlı ve değerli olarak gösterilmesi için nasıl bir konuşmacı (eğitmen) seçerdiniz?

En sevdiğiniz müzisyeni diğerlerinden ayıran faktörler nelerdir?

Bu sınırlandırma stratejisinde sizin için en çok önemli olan faktörler nelerdir?

Bazı kişiler için önemli dakikalar şunlara bağlıdır:

Deneyimi kiminle kazandıkları

Deneyimi nerede yaşadıkları

Deneyimin içindeki objeler (nesneler) ya da şeyler

Deneyim sırasındaki aktivite çeşidi

Kullanabilecekleri veri çeşidi

Deneyimin ne zaman gerçekleştiği.

İnsanlar kişisel tercihlerine bağlı olarak çeşitli ilgi alanlarına kayarlar. Birine en çok sevdiği müziği, yemeği ya da tatil yöresini sorduğunuzda büyük olasılıkla bu davranış kalıbının aktive olduğunu göreceksiniz. Şimdi! Hazır mısınız kendinizin öncelikli ‘İlgi’ kalıbını bulmaya? Hangisi sizin önceliğiniz?

“İnsanlar üç gruba ayrılır:

Sahip olanlar, Sahip olmayanlar ve Sahip olduklarının farkında bile olmayanlar.”

Temel ilgi alanlarına göre yaklaşım sergileyen kişileri özetleyecek olursak;

1- En Çok ‘İNSANLARA’ Değer Verenler:

Esas olarak “Kime” odaklanırlar.

Daha çok kişilerin ne düşündüğü, hissettiği, söylediği veya yaptığına dikkat ederler.

Bu önceliklerinin olumsuz tarafı kolayca dedikodu ortamına çekilebilir olmalarıdır.

Sosyaldirler, fakat yalnız kaldıkları zamanda kendilerini kimsesiz hissetmeye eğilimlidirler.

2- En Çok ‘YERE (KONUMA)’ Değer Verenler:

Hep konum açısından düşünürler.

İçinde bulundukları çevreye çok anlam yüklerler.

Tipik olarak evlerinin, çalışma alanlarının vb. konumuna, dekoruna çok dikkat ederler.

3- En Çok ‘NESNELERE’ Değer Verenler:

Çevrelerinin nelerden oluştuğuna dikkat ederler.