Sosyal Yönden Aktif ve Pasif Kişiler - 1

Merhabalar 21. Yy’ın 21. Yılında sosyal ilişki, bağlılık, bağımlılık çok önemlidir. Ancak Teknolojik ve iletişim çağının güçlü olması gereken dönemde bir çoğumuz sosyal olmak yerine, Sanal Sosyalleşmeyi tercih etmektedir. İletişi, ikna, birliktelik, güçlü hareket etmek çok önemlidir. İnsanlar tüm bu gerçekleri bilmelerine rağmen neden sosyal durumlarda aktif olmayı başaramazlar biliyor musunuz? Çünkü kendi kalıplarının farkında değillerdir. Şimdi Sizlerle Aktif ve Pasif Davranış Kalıbı sergileyen kişilerin davranış kalıplarına doğru yolculuğa çıkalım…

“Alışkanlıklarla zorlanımlar arasındaki temel fark; alışkanlıkların sizin yapmaya alışmış olduğunuz ve otomatik olarak yaptığınız şeyler olmasıdır. Zorlanımlar, sizin yapmaya kendinizi zorunlu hissettiğiniz şeylerdir.”

Sosyal yönden kişileri Aktif ve Pasif davranış kalıpları halinde görürsünüz. Kişilerin içsel dünyalarında ‘Bilinçaltı’ düzeydeki kodlamaları kişilerin aktif/pasif ve yansıtıcı olmasını belirler. Çünkü kişiler programlı varlıklardır.

Siz sosyal yönden Aktif misiniz? yoksa Pasif mi? Hem kendi kalıbınızı öğrenmek hem de kişilerin davranış kalıplarının farkında olmak için aşağıdaki soruların üzerinde biraz düşünün lütfen…

Aktif miyim? / Pasif miyim?

Arkadaşınıza bir düğünde eşlik edecek olsanız ve diğer misafirleri tanımıyor olsanız, yabancılara kolayca yaklaşıp tanışabilir misiniz?

Ya da kimse sizi fark etmeden belli bir mesafeden olanları mı izlersiniz?

Bunun yerine, yeni kişilerle tanışma fikrinden rahatsız olur ama en azından bir süre gözlemleyip içinde bulunduğunuz duruma kafa mı yorarsınız?

Olağan tepkiniz ne olurdu?

Hemen eyleme geçmek mi sakin bir köşede beklemek mi? Ne dersiniz?...

“İnsanlar sana ne derse desin, onlar kim olursa olsun, ben sana tamamen ‘Aktif’ bir kişi olabileceğini söylüyorum.” Mustafa Kılınç

Siz cevaplarınız üzerinde düşünürken bende sizlere özetle bu kişilerin davranış kalıplarını sunayım.

Sosyal Yönden ‘AKTİF’ Kişilerin Davranış Kalıbı:

Hemen harekete geçerler.

Birdenbire düşünmeden duruma uygun olmayan tepki vermeye meyilli olabilirler.

Hatalarını görürler, paylaşırlar ama önemli başarılar da elde ederler.

Hızlı bir şekilde düşünürler, konuşurlar ve davranırlar.

Sonuç elde etmeyi, her şeyi sıcağı sıcağına yapmayı severler. Demir Tavında dövülür felsefesine göre yaşarlar.

Bu durumu dengede tuttuklarında proaktif bir kapasite ile çalışırlar.

Genellikle konuşarak öz-referanslama (Tartışmayı veya başkalarının ilgisini sürekli kendi üstüne çekmeye yönelik inatçı bir eğilim) yaparlar.

Kendileri yapamazsa kimsenin yapamayacağına inanırlar.

Önümüzdeki hafta “Sosyal Yönden “Pasif” kişilerin Davranış Kalıbı konusunda görüşmek üzere sevgi ve sağlıkla kalınız…