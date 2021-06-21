Eğer Hiçbir Şey Yapmak İstemiyorsanız, Ne Yapmalısınız ?

Herkes zaman zaman motivasyon eksikliği yaşar. Böyle günlerde kendinizi yorgun, sinirli hissedebilir veya normalde hoşlandığınız şeylere karşı her zamanki ilginizi harekete geçiremeyebilirsiniz.

Ara sıra bu şekilde hissetme dönemleri tamamen normaldir. Bu, fazladan stres altında olduğunuz veya hayatınızda olağan dışı bir şeyle uğraşmaya çalıştığınız anlamına gelebilir. Bu duygular geçicidir ve genellikle ciddi bir şey değildir. Bu tip durumlar; geri adım atmanız, ara vermeniz ve zihninizin ve vücudunuzun dinlenmesine izin vermeniz gerektiğinin bir işareti olabilirler.

Diğer zamanlarda, canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa, bu kalıcı duygular, depresyon veya başka bir tür duygu durum bozukluğu gibi daha ciddi sorunların belirtileri olabilir. Genellikle zevkli bulduğunuz şeylere karşı ilgi kaybı yaşıyorsanız veya genel olarak iki haftadan fazla süren hayata karşı bir ilgisizlik hissediyorsanız, psikoloğunuz veya psikiyatri doktorunuzla konuşun. Gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.

Bu duygular daha geçici bir ruh hali gibi görünüyorsa, kendinizi daha iyi hissetmek ve motivasyonunuzu yeniden kazanmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

1. Mola Verin

Hiçbir şey yapmak istemiyormuş gibi hissetmek, stresli veya tükenmiş olduğunuzun bir işareti olabilir. Bazen ara vermek ve kendinize biraz zaman ayırmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.

Kendinize, başarmanız gerektiğini düşündüğünüz şeylerle ilgili beklentilerinizden vazgeçtiğiniz bir “ruh sağlığı günü” vermeyi düşünün. Sürekli takıntılı bir şekilde düşünmek ve devrelerinizi yakmak yerine, kendinizi yenilenmiş ve rahatlamış hissetmenize yardımcı olacak şeyler yapmaya odaklanın.

Rahat bir battaniye ve en sevdiğiniz kitapla şekerlemenin veya dinlenmenin keyfini çıkarın. Anahtar yöntem; bu zamanı rahatlamak ve zihninizin ve vücudunuzun dinlenmesine izin vermektir.

Bazen oldukça basit bir öz bakım, sizi daha iyi bir zihin çerçevesine sokmanıza yardımcı olabilir. Duş almayı deneyin, biraz esneme yapın ve bir bardak su için.

2. Kendinize Cici Bakın

Öz-anlayış, yalnızca kendinize karşı nazik olmayı değil, aynı zamanda deneyimlerinizin insan olmanın bir parçası olduğunu anlamayı ve kendi duygularınızın, iyi ve kötünün farkında olmayı da içerir.

Kendinize biraz şefkat ve düşünce göstermek, önemli zihinsel sağlık yararlarına sahip olabilir. Araştırmalar, insanlar kendilerine şefkat gösterdiğinde, stresin olumsuz etkilerini hafifletmeye, depresyon ve kaygı duygularını azaltmaya ve genel psikolojik sıkıntıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Bu yüzden, gerçekten hiçbir şey yapmak istemediğiniz günlerden birini yaşıyorsanız, kendinize biraz kibar davranın. Kabul edin, kendinizi kabul edin ve kendinize alan, zaman ve ihtiyacınız olan şeylere izin verin.

Kendinize böyle bir öz-şefkat göstermenin, zorluklarla mücadele ederken motivasyonunuzu artırmaya yardımcı olduğu araştırmalar sonucu ispatlanmıştır.

3. Yürüyüşe çıkmak

Yürüyüş yapmak, egzersiz yapmanın ve dışarıda vakit geçirmenin faydalarını birleştirir. Egzersizin depresif semptomların hem tedavisinde hem de önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

Araştırmalar ayrıca açık havada zaman geçirmenin çok çeşitli zihinsel sağlık yararları olduğunu gösteriyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, doğa ile temasın daha iyi refah, daha iyi ruh hali, daha olumlu sosyal etkileşimler ve artan mutluluk ile bağlantılı olduğunu bulundu.

Bu nedenle, düşük bir ruh hali ve düşük motivasyonla mücadele ediyorsanız, açık havada yürüyüşe çıkmak bile kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir, ister yakın sosyal çevresinizde rahat bir yürüyüş ister yerel bir patika yürüyüşü vb… olsun.

4. Biriyle konuşmak

Bir sıkıntınız, korkunuz, endişeniz veya sorununuz olduğunuzda, başka birine ulaşmak, ilhamsız bir zihniyetten kurtulmanın harika bir yolu olabilir. Böyle anlarda kimin iyi bir destek kaynağı olabileceğini düşünün.

Ne hissettiğinizi tam anlayabilecek kiminle konuşabilirsiniz?

Dinleyebilecek birini mi arıyorsunuz yoksa harekete geçmeniz için size ilham verebilecek birini mi istiyorsunuz?

Bir arkadaşınızla takılma havasında değilseniz veya arkadaşınız müsait değilse, bazen dışarı çıkıp sadece başkalarının yanında olmak, insanlar arasında dolaşmak bile yardımcı olabilir.

Kalabalık bir kafede bir fincan kahvenin tadını çıkarmak, marketteki insanlara gülümsemek veya bir komşuya merhaba demek, ruh halinizi değiştirmenize yardımcı olabilecek basit sosyal deneyimlerdir.

5. Bir Şey Planla

Şu anda bir şey üzerinde çalışmak için motivasyonunuz olmasa bile, bu gelecekte yapmak isteyebileceğiniz şeyler için plan yapmaya başlayamayacağınız anlamına gelmez. Hangi çılgın sorun size zincir vuracakmış şaşarım! Araştırmalar, zihinsel imgelemenin veya yapmak istediğiniz şeyleri görselleştirmenin, bu planlanan faaliyetlerin motivasyonunu, beklenen zevkini ve beklenen ödülünü artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bir gezi veya başka bir aktivite planlamak gibi bir şey yapmak size dört gözle bekleyeceğiniz ve heyecanlanacağınız bir şey verebilir. Gelecekteki bir proje veya hedef hakkında düşünmek, sonucu görselleştirmek, ilgili adımları planlamak ve hatta ilham almak için bir ruh hali panosu oluşturmak gibi şeyler yapmayı içerebilir.

6. Küçük adımlarla işe başla

Bir şeyi yapacak güç ve enerjiyi bulmak söz konusu olduğunda, başlamak genellikle en zor kısımdır. Bu nedenle, sıkıntı yaşıyorsanız, küçük bir şeyle başlamak yardımcı olabilir. Bir yığın görevin altında ezilmek yerine, zihinsel ya da fiziğe sahip değilseniz;

“Yapabilirsin - o zaman yap “ yöntemini devreye sokun: İşte Size üstesinden gelmeyi deneyebileceğiniz bazı kolay görevler şunları içerir:

Bulaşıkları yıkamak,

Yatağı yapmak,

Bir çamaşır yükünü katlamak,

Bir e-postayı yanıtlama,

Bir randevu planlamak,

Sayaçların temizlenmesi,

Fatura ödemek vb…

Ev işleri sıkıcı olabilir, ancak birikmelerine izin verirseniz en kolay görevler bile bunaltıcı gelmeye başlayabilir. Küçük bir görevle başlamak bazen topu yuvarlamak için yeterlidir. Bu kolay işi bitirdikten sonra, bir tane daha ele almanın o kadar da kötü olmayabileceğini düşünebilirsiniz.

Ve sadece bir tanesinden sonra durmaya karar verirseniz, bu da sorun değil! Kendinize biraz lütuf verin ve yapabildiğiniz zaman elinizden geleni yapın.

7. Bir Günlüğe Yaşadıklarınızı Yazın

Zor duygularla mücadele ederken bazen onlar hakkında yazmak yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, günlük tutmanın yararlı bir zihinsel sağlık aracı olabileceğini öne sürüyor.

Genellikle etkileyici yazma veya yazma terapisi olarak tanımlanan bu yaklaşımın, kan basıncını düşürmeye, kaygı semptomlarını hafifletmeye ve depresif semptomları azaltmaya yardımcı olduğu çeşitli araştırma ve çalışmalarda gösterilmiştir.

Bir günlük yazmak için biraz zaman harcamak, ne hissettiğinizi düşünmek ve böyle hissetmenizin nedenlerinden bazılarını keşfetmek için harika bir fırsat olabilir.

8. Sizin İçin Neyin İşe Yaradığını Bulun

Bu fikirler sizin için çalışmıyorsa, durumunuza ve hissettiklerinize uygun bir şey aramaya başlayın. Hiçbir şey yapmak istemediğiniz günlerde size ilham verebilecek bazı stratejiler şunlardır:

Bir hedefe ulaşmak için gereken adımları listeleme,

Size ilham veren müzikleri listelemek,

Olumlu düşüncelere odaklanmak,

Kitap okumak veya sesli kitap dinlemek,

En sevdiğiniz yemeği pişirmek veya sipariş etmek,

Derin nefes alma alıştırmaları yapmak,

Meditasyon yapmak vb…

Bunları ve diğer şeyleri denediyseniz ve hala uyuşuk ve halsiz hissediyorsanız, belirtilerinize bakmanın ve sorunun daha ciddi bir şey olup olmadığına karar vermenin zamanı gelmiş olabilir. Kendinizi kötü hissettiğinizde ruh halinizi toparlamanın bir diğer yolunu Sizlerle paylaşıyorum:

Belirtilerinizi Değerlendirin

Ruh haliniz devam ederse ve diğer depresyon semptomları eşlik ediyorsa, bu bir depresyon belirtisi olabilir. İzlenmesi gereken diğer bazı belirtiler şunlardır:

Sinirlilik,

Uyku düzenindeki değişiklikler,

İştahtaki değişiklikler,

Umutsuzluk duyguları,

Değersizlik duyguları,

Kalıcı düşük ruh hali vb…

Son Söz

Hiçbir şey yapmak istemediğiniz günlerde, kendinizi iyi hissetmek için ihtiyacınız olan şeylere sahip olduğunuzdan emin olmak için kendinizi kontrol edin. Bazen bu ruh halleri, açlık, yorgunluk, susuzluk ve hatta sadece içeride kapalı kalmış hissetmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Mevcut durumunuzu düşünün ve acil fiziksel veya zihinsel ihtiyaçlarınızı karşıladığınızdan emin olun. Ruh halinizi değiştirmek ve kendinize özen göstermek için adımlar atarak, kendinizi daha ilham verici, motive edici ve ilgili hissedebilirsiniz.

Nerede bir sorun varsa orada bir çözüm vardır. Belki şimdilik Siz göremiyor olabilirsiniz. O zaman Ne yapıyoruz ? Hayata her koşulda devam ediyoruz… Ama yeni koşullarda ve kendimizi güncelleyerek ve gerekli dönüşümleri sağlayarak Haydi Gülümse Yalnız değilsin…