Kansere Yakalanmak İstemiyorsanız Domates Suyu İçin... Kanser günümüzün en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi olarak gözlenirken en sık karşılaşılan hastalıklardan bir tanesi olduğu bilinmektedir.

Her ne kadar tıp her geçen saniye daha çok gelişiyor olmasından dolayı kanser tedavisi de mümkün bir hale gelse bile kimse kanser süreci ile mücadele etmek istemez. Daha çok kanser gibi sağlık sorunlarına yakalanmamak için belirli önlemleri almak gerekir. Kanser gibi sağlık sorunları ile yüz yüze olmamak için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bitkisel kaynaklı olarak yer alan birçok ürün insanların kanser olmasına engel olmaktadır.

Domates de bu lezzetlerden bir tanesidir. Uzun zamandır uzmanlar tarafından tartışmaları beraberinde getiren domates meyve mi sebze mi düşünceleri bir geride dururken domates suyunun kanser üzerinde ne kadar etkili olduğu da yapılan araştırmaların ardından öne çıkmıştır. Peki, domatesin kanser üzerinde etkileri nelerdir, domates kanser olmayı engeller mi, domatesin kanser ile ilişkisi nedir? Sizler için kanser olmamak için domatesin faydaları ile ilgili merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Domatesin İçerisinde Yer Alan Etken Maddeler

Anavatanı Güney ve Orta Amerika olarak bilinen domates, patlıcangiller familyasının en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olarak gözlenmektedir. Orta boy olan bir domateste yer alan besin değerleri;

1. .6 gram karbonhidrat,

2. 0.9 gram lif,

3. 0.9 gram protein,

4. 0.2 gram yağ,

5. 0 kolesterol,

6. 84.0 IU A vitamini,

7. 24.5 mg C vitamini,

8. 242.0 mg potasyum,

9. 14.0 mg kalsiyum,

10. 0.5 mg demir

11. 100 gram domates 17 kalori

12. A vitamini

13. C vitamini

14. Potasyum

15. Mangan mineralleri yer aldığı gözlenmektedir.

Domates Suyunun Saymakla Bitmeyen Faydaları

Domates suyu kanser olmayı engelleyen en temel besinlerden bir tanesidir. Sadece kanser üzerinde değil bir yandan da farklı sağlık konularında etkisi ile bilinmektedir. Domatesin insan sağlığı üzerinde olan etkilerine bakılacak olduğu zaman;

1. Domateste yer alan likopen yüksek miktarda tüketim sırasında hastalık ve koroner kalp rahatsızlıklarında %30 oranlarında bir azalma meydana getirir.

2. Domates besin değerleri noktasında anormal düzeylerde trombosit hücrelerde topaklanma sorunlarının önüne geçer

3. Günde ortalama olarak bir bardak domates suyu tüketen kişiler bedenlerindeki iltihaplanmaların azalmasını sağlar.

4. Domates içerisinde yer alan K vitaminleri kemik sağlığının daha güçlü bir halde olmasını sağlar.

5. Aknelerden muzdarip olan kişiler domates suyu tüketerek bedenlerde meydana gelen hasarı en aza indirir.

6. Domates suyunda yer alan beta karoten, lutein ve zeaksantin yapıları sayesinde göze çok iyi gelir.

7. Domates fazla miktarda tüketimleri söz konusu olduğu zaman insanların felç olma riskini de en aza indirir.