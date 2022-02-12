Okuduğu ilk okulun müdürü onun kaydını yapmak istememişti! Muratcan Çiçek Kimdir?

Muratcan Çiçek... -Okuduğu ilk okulun müdürü onun kaydını yapmak istememişti. Ama o tüm engelleri bir bir aştı. Okuyacaklarınız sizi şaşkına çevirebilir. Çünkü bu hikaye bir anne ve engelli bir çocuğun neleri başaracağını gösteren örnek bir olay...Murat Çiçek Ve Annesi Ne Mi Yaptı... İşte O Detaylar...

-Bilgisayar Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.

-ABD'den doktora için kabul aldı.

-Google'dan burs alan ilk engelli öğrenci oldu.

Muratcan Çiçek Google Euphonia Projesi için konuşmalar kaydeden atipik konuşmalara sahip 1000 kişiden birisi. Bu çalışmaların sonucunda herkesin anlaşılmasına yardımcı olacak kişiselleştirilmiş konuşma tanıma modelleri ortaya çıkabilecek.

Helal olsun her ikinize de!... Düşünün ki bir Anne adı Nilgül Çiçek.. Engelli Evladını Tam 17 yıl okula götürüp getiriyor..Muratcan Bilgisayar Mühendisliğini kazanıyor..

Google'den Burs kazanıyor...

Amerikada doktoraya başlıyor..

Silikon Vadisinde Staj yapıyor...

Onu Hawking'e Benzetiyorlar...

Tüm Alkışlar Anne ve Evladına.