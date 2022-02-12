Bütün arabalar elektrikli olsaydı...
Ve eğer bir kar fırtınasının soğuğunda üç saatlik bir trafik sıkışıklığında kalsaydık, piller tamamen ölürdü.
Çünkü elektrikli arabada temelde ısıtma yoktur. Ve bütün gece sokakta mahsur kaldığım gerçeği, pil yok, Isıtıci yok, silecek yok, radyo yok, GPS yok, pil çoktan bitmiş.
Ambulansı arayıp kadınları ve çocukları korumaya çalışabilirsin ama sana yardıma gelemezler çünkü bütün yollar kapalı ve muhtemelen bütün polis arabaları elektrikli olacak.
Ve yollar park halindeki binlerce araba tarafından kapatıldığında, kimse ilerleyemeyecek. Piller yerinde nasıl şarj edilir?
Aynı sorun, yaz tatillerinde kilometrelerce trafik sıkışıklığı yaşanmasıdır.
Elektrikli bir arabanın klimasını kisa süreliğine açmak mümkün olmazdı. Pilleriniz bir anda ölür! Elbette hiçbir politikacı ya da gazeteci bundan bahsetmiyor ama olacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.