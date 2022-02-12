Bütün arabalar elektrikli olsaydı...

Ve eğer bir kar fırtınasının soğuğunda üç saatlik bir trafik sıkışıklığında kalsaydık, piller tamamen ölürdü.

Çünkü elektrikli arabada temelde ısıtma yoktur. Ve bütün gece sokakta mahsur kaldığım gerçeği, pil yok, Isıtıci yok, silecek yok, radyo yok, GPS yok, pil çoktan bitmiş.

Ambulansı arayıp kadınları ve çocukları korumaya çalışabilirsin ama sana yardıma gelemezler çünkü bütün yollar kapalı ve muhtemelen bütün polis arabaları elektrikli olacak.

Ve yollar park halindeki binlerce araba tarafından kapatıldığında, kimse ilerleyemeyecek. Piller yerinde nasıl şarj edilir?

Aynı sorun, yaz tatillerinde kilometrelerce trafik sıkışıklığı yaşanmasıdır.

Elektrikli bir arabanın klimasını kisa süreliğine açmak mümkün olmazdı. Pilleriniz bir anda ölür! Elbette hiçbir politikacı ya da gazeteci bundan bahsetmiyor ama olacak.