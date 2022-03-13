IRAKLI BİR İŞ ADAMININ İBRETLİK SÖZLERİ.....

IRAKLI BİR İŞ ADAMININ SÖZLERİ.....

Abd ordusu bağdata kadar geldiğinde büyük bir alkış eşliğinde onları karşıladık.

Bize hadi bu heykeli siz yıkın, bu sizin hakkınız, dediler. Bir balyoz bulup tüm nefretimle saddam'ın heykeline vurmaya başladım.

Kimimiz ayakkabısıyla vuruyor kimi bir sopayla.. Amerikalılar araçlarında bira içerek çılgınca bağırıyordu. Bize gülüyorlardı. Barış, demokrasi, para palavraları gözümüzü körleştirmişti.

Günlerce aç ve susuz kaldık.

Bombaların arasında sığınaklarda fareler ve böcekler arasında yatıyorduk. Birden hepimiz terörist ilan edilmiştik. Ya abd için savaşacaktık yada kamplara götürülecektik.

Kadınlarımıza tecavüz ediliyordu ve her yerde cesetler vardı.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek...

Daha aylar öncesi mutlu sabahlara uyanıyorum. Yeni bir ev almıştım yeni eşyalar ve temiz kıyafetler.. O an hüngür hüngür ağladım.

Ellerimi taşlara vurdum. Oysa Nefretle yıktığım o Heykeli tekrar dikmek için her şeyimi feda ederim.

Saddam'ı şimdi anlıyoruz ama bunun artık bir faydası yok..