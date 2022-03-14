İspanyolların Bayıldığı Kerem Aktürkoğlu Kimdir?

Galatasaray oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu gören hayran kalıyor. Genç yıldızın performansındaki başarıyı gören İspanyolların dilindeki isim Kerem Aktürkoğlu kendisine hayran bıraktı. Peki, kimdir Kerem Aktürkoğlu?

Geçtiğimiz günlerde oynana Galatasaray ve Barcelona mücadelesi sırasında golsüz kalarak UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 16 turun ilk maçından avantajlı bir şekilde ayrılan Galatasaray takımı İspanyol basınında büyük yankı oluşturdu. Birçok gazetede genel olarak Barcelona takımının eleştirilmesi öne çıkarken Sport; "Barça, Türk cehennemine seyahat etmeden önce ödevini iyi yapmadı", El Mundo Deportivo; "Galatasaray, Nou Camp'ta direndi", As; "Barça başarısız bir sonuç aldı", Marca; "Galatasaray, Barcelona'yı durdurmasını bildi" başlıklarıyla gündemde yer aldı.

Basın geneline yapılan yorumların büyük bir kısmı Barcelona takımının Galatasaray karşısında hiç beklenmedik bir sonuç almasının yanı sıra, son 4 maçta üst üste galibiyet serisi gelmesine rağmen frenledikleri ve kupada çeyrek finale isimlerini yazdırabilmek için İstanbul’da galip gelmek zorunda oldukları öne çıktı. Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu için öyle başlıklar açıldı ki görenler gözlerine inanamadı.

Kerem Aktürkoğlu Kimdir?

Sport gazetesinde; ‘’Kim bu Aktürkoğlu’’ başlığı ile yayına alınan yazıda; Galatasaray takımındaki en tehlikeli futbolcu olarak öne çıktığı ve şu an kabiliyetinin çok yüksek, hızlı bir futbolcu olduğuna yer verildi. 21 Ekim 1998 tarihindeyken Kocaeli sınırlarında dünyaya gelen başarılı oyuncu ilk olarak Gölcükspor altyapısında yer aldı. Hisareyn ile Başakşehir altyapılarında da forma giyerek başarısından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu; BB Bodrumspor ile Karacabey Belediye Spor gibi takımlarda top koşturduktan sonra yeni sezona giriş yaptı.

TFF 3. Lig ekibi içerisinde yer alan 24 Erzincanspor takımına transfer oldu ve 34 numaralı formasıyla maçta yerini aldı. Genç futbolcu bu süreçte 20 gol ve 1 asist üreterek ön plana çıktı. Sahadaki başarısını kısa sürede ortaya koyan genç isim ardından Galatasaray takımına transfer oldu. Gösterdiği performans ile kısa sürede yükselişe geçerken her ülkede adından söz ettirmeyi başarıyor. Dünya kupası elemeleri sırasında takımına büyük katkı sunan Kerem Aktürkoğlu; son zamanlarda Barcelona ve Galatasaray müsabakası sırasında gösterdiği büyük başarı ile İspanyolların dahi en çok konuştukları isim haline geldi.