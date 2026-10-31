MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde işlettiği ünlü Anason restoranı, biriken devasa vergi borçları nedeniyle kayyuma devredildi. Avustralya Vergi Dairesi'ne olan 2 milyon 60 bin dolarlık (yaklaşık 72,4 milyon TL) borç krizi ve ünlü şefin süreçle ilgili yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Ekranların en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin başarılı jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, uluslararası alanda yürüttüğü gastronomi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ederken, beklenmeyen bir ekonomik krizle sarsıldı.

Sivrioğlu’nun uzun yıllardır başarıyla işlettiği ve Türk mutfağının lezzetlerini dünyaya tanıttığı Sidney merkezli işletmesi, devasa borç yükü nedeniyle zor bir döneme girdi. Gastronomi dünyasında büyük ses getiren gelişmeyle birlikte ünlü şefin restoranı resmi olarak kayyum yönetimine devredildi.

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Sidney'deki Anason Restoran Kayyuma Devredildi

Uluslararası basında ve yerel kaynaklarda geniş yer bulan gelişmelere göre, Somer Sivrioğlu’nun 2015 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde hayata geçirdiği popüler Türk restoranı Anason, mali sıkıntılarından bir türlü kurtulamadı. Daily Telegraph başta olmak üzere ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, işletmenin Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) milyonu aşan düzeyde vergi borcu bulunduğu kesinleşti. Yapılan hesaplamalara göre, restoranın vergi dairesine olan toplam borcunun 2 milyon 60 bin Avustralya doları, Türk lirası cinsinden ise yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu ifade edildi. Biriken borç yükünün altından kalkılamaması üzerine mekanın yönetimi zorunlu olarak kayyuma devredildi.

Somer Sivrioğlu'ndan Mali Durum Açıklaması: "Beş Yıldır Mücadele Ediyoruz"

Yaşanan krizin ardından sessizliğini bozan ünlü şef Somer Sivrioğlu, işletmenin son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Restoranın yaklaşık beş yıldır ciddi mali sıkıntılarla mücadele ettiğini belirten Sivrioğlu, işletmenin aslında genel yapı itibarıyla başarılı ve talep gören bir mekan olduğunu vurguladı. Pandemi süreci ve sonrasındaki küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zor bir döneme girdiklerini dile getiren ünlü şef, biriken vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmekte büyük güçlük çektiklerini itiraf etti. Sivrioğlu, restoranın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve istihdamı koruyabilmek adına uzun süredir çaba harcadıklarını kaydetti.

Yapılandırma Talepleri ve Ödeme Planları Karşılıksız Kaldı

İşletmeyi ayakta tutmak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için çeşitli hukuki ve idari girişimlerde bulunduklarını belirten Somer Sivrioğlu, Avustralya’daki resmi kurumlarla uzun süren yazışmalar yaptıklarını açıkladı. İlk olarak küçük işletmelere sağlanan yapılandırma programlarından yararlanmak üzere başvuru yaptıklarını söyleyen ünlü şef, bu taleplerinin ne yazık ki kabul edilmediğini dile getirdi.

Bunun üzerine 30 aylık kapsamlı bir ödeme planı hazırlayarak yeniden yetkili kurumlara başvuru yaptıklarını aktaran Sivrioğlu, söz konusu başvuruya dört aydan uzun süre herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Kurumlardan beklenen olumlu dönüşün gelmemesi ve sürecin uzaması, restoranın vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredilmesinin önüne geçemedi.

Çalışanlar ve Tedarikçiler İçin Rahatlatan Detay

Kayyum kararının ardından gözler işletmenin borç durumuna ve çalışanların geleceğine çevrilirken, Somer Sivrioğlu'ndan yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Restoranın şu an itibarıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirten ünlü şef, işletmenin tedarikçilere, çalışanlara ve diğer ticari alacaklılara hiçbir borcunun bulunmadığını özellikle vurguladı. Mekanın tek yasal borçlusunun Avustralya Vergi Dairesi olduğunun altını çizen Sivrioğlu, yaşanan bu talihsiz sürecin ardından restoranın geleceğinin nasıl şekilleneceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti. 2015 yılından bu yana Sidney'de Türk mutfağının bayraktarlığını yapan Anason restoranının kayyum yönetimindeki adımları gastronomi ve magazin dünyası tarafından yakından takip ediliyor.