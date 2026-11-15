TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, yarışmada kalabilmek için tezgâh başına geçti. İlk turda yaratıcılık, ikinci turda ise şef tabağıyla ter döken dört yarışmacı arasından gecenin sonunda en düşük puanı alarak MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte 15 Kasım MasterChef eleme sonucu...

MasterChef Türkiye’de 10-14 Kasım haftasının finalinde gözler Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesine çevrildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen kritik gecede, potadaki dört yarışmacı önlüklerini korumak için tüm hünerlerini sergiledi.

MasterChef’te Kim Elendi, Kim Gitti? (15 Kasım 2026 Sonucu)

İki aşamalı zorlu eleme oyununun ardından şeflerin yaptığı tadım ve puanlama sonucunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Nurten oldu.

Final turunda hazırlanan tabakların değerlendirilmesiyle gecenin puan sıralaması şu şekilde şekillendi:

1. Enes (Gecenin birincisi olarak potadan ilk çıkan isim oldu)

2. Burçin (İkinci sırada yer alarak yarışmaya devam etti)

3. Bahar (Son ikiye kalmasına rağmen rakibini geride bırakarak önlüğünü korudu)

Elenen İsim – Nurten: Şeflerden en az puanı alarak 15 Kasım Pazar akşamı yarışmaya veda etti.

Haftanın Eleme Adayları Nasıl Belirlenmişti?

Mavi ve Kırmızı Takım arasında oynanan dokunulmazlık mücadeleleri ve konsey oylamaları sonucunda 15 Kasım eleme potasına giren dört yarışmacı sırasıyla şöyle oluşmuştu: