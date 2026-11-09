Galatasaray’ın eski yıldızı Mauro Icardi ile olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Wanda Nara arasındaki sular durulmuyor. Arjantin basınında yer alan sarsıcı habere göre Wanda Nara, Icardi’nin 11 yaşındaki kızı Francesca’ya şiddet uyguladığını iddia ederek polise ihbarda bulundu. Olay üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı ve mahkeme süreciyle gündeme gelen Galatasaray’ın eski yıldızı Mauro Icardi, bu kez magazin gündemini sarsacak çok daha ağır bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Arjantinli ünlü futbolcu ile olaylı bir ayrılık süreci geçirdiği eski eşi Wanda Nara arasındaki kriz, yargıya intikal eden yeni bir skandalla bambaşka bir boyuta taşındı.

Arjantin basınında geniş yer bulan ve kısa sürede uluslararası medyanın da dikkatini çeken habere göre Wanda Nara, Arjantin emniyet birimlerine başvurarak Mauro Icardi’nin 11 yaşındaki kızları Francesca’ya fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Bilgisayar Üzerinden Gelen Yardım Mesajı Ekipleri Alarma Geçirdi

Ortaya atılan iddiaların detayları şaşkınlık yarattı. Aktarılan bilgilere göre 11 yaşındaki Francesca, evde babasıyla birlikte bulunduğu sırada bilgisayar üzerinden WhatsApp uygulamasını kullanarak annesi Wanda Nara’ya ulaştı. Mesajında babasının kendisine vurduğunu, evde yalnız kaldığını ve büyük bir korku yaşadığını belirten küçük kız, annesinden acilen yardım istedi.

Gelen yardım mesajı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Wanda Nara durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri derhal Icardi’nin bulunduğu adrese sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Wanda Nara ile görüşerek evde detaylı incelemelerde bulundu ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Savcılık "Yaralama" Ve "Aile İçi Şiddet" Suçlamasıyla Soruşturma Başlattı

Yaşanan skandal olayın ardından yargı makamları da gecikmeden sürece dahil oldu. Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında "yaralama" ve "aile içi şiddet" suçlamaları kapsamında resmi soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Soruşturma talimatı doğrultusunda olay yerine sosyal acil yardım ekipleri de yönlendirildi. Savcılık kararıyla Wanda Nara’nın ayrıntılı ifadesinin alınmasına, şiddete uğradığı iddia edilen 11 yaşındaki Francesca’nın adli muayeneden geçirilmesine ve hukuki durumun Mauro Icardi’ye tebliğ edilmesine hükmedildi.

Gerek saha içindeki kararları gerekse özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen Arjantinli futbolcu Icardi cephesinden bu ağır iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Arjantin’de yürütülen soruşturmanın seyri merakla takip ediliyor.