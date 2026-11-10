Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü Arjantinli santrfor Mauro Icardi, saha dışındaki özel hayatıyla bir kez daha Arjantin basınının ve dünya kamuoyunun ilk sırasına yerleşti. Yıldız futbolcunun Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yer alan La Isla de Nordelta bölgesindeki lüks evine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Arjantin medyasında geniş yer bulan gelişmelere göre operasyon, Icardi’nin 11 yaşındaki kızı Francesca’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

San Isidro Adliyesi’ne bağlı Tigre 2 Numaralı Güvence Mahkemesi emriyle harekete geçen güvenlik güçleri, Villa La Nata Karakolu memurları eşliğinde adrese intikal etti. Operasyonel süreçte belediyeye bağlı Sosyal Acil Durum Sistemi Çocuk Koruma Birimi uzmanları da hazır bulundu. Yapılan detaylı aramalarda polis; koruyucu kılıfıyla birlikte bir adet cep telefonuna, bir dizüstü bilgisayara ve küçük kıza ait bir sırt çantasına delil incelenmesi amacıyla el koydu. Ekipler ile ünlü futbolcu arasında ev kapısında yaşanan gergin diyalog anları ise anbean kameralara yansıdı.

Mahkemeden Şartlı Serbestlik ve 45 Günlük Kısıtlama Kararı

Hukuki sürecin hemen ardından Mauro Icardi’nin avukatı Francisco Oneto, müvekkili için mahkemeye serbest bırakılma talebi sundu. Dosyayı inceleyen Hakim Orlando Abel Díaz, sunulan talebi yerinde bularak Icardi’yi kefaletsiz serbest bırakma kararı aldı. Bu kararla birlikte Arjantinli golcü, yürütülen soruşturma süresince belirlenen adli şartlara uymak kaydıyla tutuksuz yargılanacak.

Ancak mahkemenin serbest bırakma kararı, yıldız futbolcu hakkındaki ağır tedbirleri ortadan kaldırmadı. Hakemlik makamı, daha önce alınan ve yürürlükte bulunan koruma kararını aynen korudu. Alınan karara göre Mauro Icardi, 45 gün boyunca kızı Francesca’ya yaklaşamayacak ve onunla hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kuramayacak.

Olayın Geçmişi: Wanda Nara’nın İhbarı Soruşturmayı Başlattı

Skandalın fitilini ateşleyen gelişmeler, eski eşi Wanda Nara’nın güvenlik güçlerine yaptığı resmi başvuru ile başladı. İddialara göre olay günü Mauro Icardi, evde bulunan kızlarını azarlayarak bir odaya kilitledi. Olay anında odada kilitli kalan küçük Francesca, odadaki bir bilgisayar üzerinden WhatsApp aracılığıyla annesi Wanda Nara’ya ulaşarak yardım çağrısında bulundu.

Wanda Nara’nın emniyet birimlerine sunduğu şikayet dilekçesinde, küçük kızın korktuğunu ve babasının kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu belirttiği ifade edildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başaran Francesca, annesine teslim edildi. Yaşanan gergin anlar sırasında Icardi’nin diğer küçük kızı Isabella’nın da aynı konutta bulunduğu kaydedildi. İhbar üzerine Tigre Cinsiyet Birimi Savcısı Julio Petrucci, iddialarla ilgili soruşturma başlatılması, Wanda Nara’nın tanık sıfatıyla dinlenmesi ve küçük kızın adli tıp kontrolünden geçirilmesi yönünde talimat verdi. Soruşturma kapsamındaki hukuki süreç devam ediyor.