Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Martín Migueles’in, yıldız futbolcunun evine yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Migueles’in Icardi’yi "Ağzını burnunu dağıtırım" sözleriyle tehdit ettiği görüldü. Görüntülerin yankısı sürerken savcılığa giderek ifade veren Icardi, kızına yönelik saldırı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Arjantin futbolunun ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı krizlerle gündemden düşmüyor. Eski eşi Wanda Nara ile arasındaki hukuki ve kişisel gerilimler tırmanırken, Nara’nın yeni erkek arkadaşı iş insanı Martín Migueles’in geçtiğimiz hafta sonu Icardi’nin konutuna gerçekleştirdiği baskına ait video kayıtları gün yüzüne çıktı. Basına sızan ve sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler, kapı önünde yaşanan yüksek tansiyonu ve açık tehditleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"Sen de Aynısını Yapardın" Diyerek Tartışmayı Başlattı

Ortaya çıkan video kayıtlarında, Martín Migueles’in oldukça öfkeli bir tavırla Mauro Icardi’nin karşısına dikildiği ve yaşanan ailevi kriz üzerinden Arjantinli yıldıza hesap sormaya çalıştığı görülüyor. İçinde bulundukları durumu kendi penceresinden savunan Migueles, Icardi’ye doğrudan Sen de aynısını yapardın, değil mi? sorusunu yönelterek tartışmanın fitilini ateşliyor.

Bu çıkış karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışan Mauro Icardi ise geri adım atmayarak hukuki prosedürlere işaret ediyor. Yıldız futbolcu, eski eşini kastederek Öyleyse gidip şikayette bulunsun. Hakim kararıyla gelsin, ben de teslim edeyim yanıtını vererek yasal bir karar olmadan hareket etmeyeceğini vurguluyor.

"Ben L-Gante Değilim, Ağzını Burnunu Dağıtırım"

Icardi’nin bu net tavrı üzerine tansiyon daha da yükselirken, kendisinden saygı gösterilmesini isteyen Martín Migueles peş peşe ağır tehditler savurmaya başlıyor. Görüntülere yansıyan o anlarda Migueles’in Icardi’ye yönelik şu sözleri kullandığı duyuluyor: Ben artık çocuk değilim. Bana saygısızlık etme. Beni iyi dinle. Benimle uğraşacak gücün yok Mauro. Ben L-Gante değilim, Maxi López de değilim. Beni dinle. Sana sadece uyarıda bulunuyorum. Ben L-Gante değilim, Maxi de değilim. Ağzını burnunu dağıtırım.

Bu açık fiziksel tehdit karşısında ortamı sakinleştirmeye çalışan Icardi’nin Dur, dur... diyerek karşılık verdiği görülse de öfkesi dinmeyen Migueles, Seni uyarıyorum. Gerçekten söylüyorum. Benimle baş edemezsin ifadeleriyle tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.

Mauro Icardi Savcılığa Giderek İfade Verdi

Skandal görüntülerin yarattığı büyük yankı devam ederken, Mauro Icardi hukuki süreçte elini güçlendirmek adına kritik bir adım attı. Yıldız futbolcu, perşembe sabahı kendi isteğiyle savcılığa giderek Wanda Nara’nın şikayetine konu olan ve kızıyla yaşadığı iddia edilen olay hakkında kapsamlı bir ifade verdi.

Savcılık çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi’nin avukatı Oneto, müvekkilinin yaşanan her şeyi tüm şeffaflığıyla anlattığını ve olaylara ilişkin kendi savunmasını resmi kayıtlara geçirdiğini belirtti. Küçük kıza yönelik herhangi bir fiziksel şiddet veya saldırı gerçekleştiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddeden avukat Oneto, Kızına yönelik herhangi bir saldırı olmadı. Saldırı iddialarını tamamen reddediyoruz açıklamasında bulundu.

Tartışmanın Nedeni ve Delil Dosyası

Avukat Oneto’nun paylaştığı detaylara göre; şikayete konu olan gece küçük kız arkadaşlarıyla düzenlenen bir buluşmaya katılmak istedi ancak baba Mauro Icardi güvenlik ve saat gerekçesiyle buna izin vermedi. Yaşanan gerginliğin yalnızca bu konudaki baba-kız tartışmasından ibaret olduğu savunuldu. Savunma makamının, olay gecesine ait video kayıtları başta olmak üzere birçok somut delili savcılık dosyasına sunduğu doğrulandı.

Tıbbi Muayene Sonuçları Bekleniyor

Yargı mercilerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma süreci devam ederken, Icardi’nin hukuk ekibi küçük kızın verdiği ifadelerde ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu öne sürüyor. Savunma tarafı, mahkeme kararıyla yeniden yapılmasına hükmedilen tıbbi muayenenin sonuçlarını beklerken, dosya kapsamında şu ana kadar verilmiş herhangi bir kesin yargı kararı bulunmuyor.