Başarılı sanatçı Melis Fis, "Lisfis" adını verdiği yeni kimliğiyle uluslararası müzik dünyasına adım attı. Güney Koreli sanatçı Kik5o ile gerçekleştirdiği ortak çalışmanın detaylarını ve global kariyer hedeflerini paylaşan ünlü şarkıcı, en büyük hayalinin Madison Square Garden'da konser vermek olduğunu açıkladı.

Türk müzik piyasasında yakaladığı ivmeyi uluslararası pazara taşımaya karar veren Melis Fis, müzikal kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. "Lisfis" adını verdiği yeni global kimliğiyle sınırları aşan başarılı sanatçı, kariyerinin dönüm noktalarını ve geleceğe yönelik iddialı hedeflerini MüzikOnAir'dan Alper Ergez'e anlattı. Çocukluk yıllarından bu yana uluslararası arenada yer almanın hayalini kurduğunu belirten şarkıcı, İngilizce projeleriyle geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Küresel müzik endüstrisinde kalıcı bir iz bırakmak amacıyla yola çıkan sanatçı, bu yeni dönemde izleyicilerini ve dinleyicilerini bambaşka bir müzikal konseptle karşılıyor.

Güney Kore'den Dünyaya Uzanan Müzik İş Birliği

Lisfis kimliğinin en dikkat çekici ilk adımlarından biri, Güney Koreli müzisyen Kik5o ile hayata geçirilen "WHY YOU TALKIN LIKE DAT?" adlı ortak çalışma oldu. Uluslararası iş birliğinin temellerinin sosyal medya üzerinden atıldığını belirten Melis Fis, sürecin gelişimini şu sözlerle aktarıyor: "Instagram üzerinden gelen bir teklifle bu projeye dahil olduk. Ardından Kore'ye davet edildim. Orada yoğun bir prova dönemi geçirdik, kostüm çalışmalarını tamamladıktan sonra klip çekimlerini gerçekleştirdik."

Kariyerindeki ilk İngilizce şarkı olma özelliğini taşıyan bu çalışma, aynı zamanda sanatçının global müzik piyasasına yaptığı iddialı bir başlangıç niteliği taşıyor. Dinleyicilerine alışılmışın dışında bir müzikal yön sunduğunu ifade eden şarkıcı, projenin uluslararası ekip ruhuyla şekillendiğini vurguluyor.

Çok Yönlü Sanat Anlayışı ve "Tuzlu Kahve" Projesi

Uluslararası müzik yolculuğunda kendisini öne çıkaran en büyük avantajın hızlı öğrenme ve farklı disiplinlere adapte olma becerisi olduğunu belirten Melis Fis, sanatın birçok dalıyla yakından ilgileniyor. Müzik, dans, enstrüman çalma, oyunculuk ve resim gibi alanlardaki yeteneklerini üretim sürecine yansıttığını söyleyen sanatçı, yenilikçi yapının kariyerini beslediğini ifade ediyor.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk kariyerine de hız kesmeden devam eden Melis Fis, Tuzlu Kahve projesinde set ve çekim süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Önümüzceki dönemde hem oyunculuk hem de müzik alanında peş peşe sürprizlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

En Büyük Hedef: Madison Square Garden

Global müzik vizyonuna dair en büyük hayalini de paylaşan başarılı sanatçı, dünya müzik tarihine adını yazdırmak istediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Melis Fis, "En büyük hayallerimden biri bir gün Madison Square Garden'da kendi konserimi vermek" diyerek çıtayı en yükseğe koydu. Lisfis projesi kapsamında uluslararası görüşmelerin ve yeni şarkı çalışmalarının devam ettiğini belirten sanatçı, detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini duyurdu.