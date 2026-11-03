Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Temmuz-ekim dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaşırken, toplu sözleşme zammıyla birlikte mevcut dört aylık artış yaklaşık yüzde 6,26 seviyesinde hesaplandı.

Türkiye’deki milyonlarca kamu çalışanı, memur emeklisi ile işçi ve esnaf emeklisinin yakından takip ettiği ekonomik verilerde kritik bir eşik daha geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü duyurulan ekim ayı enflasyon rakamları, Ocak 2027 maaş zammı tablosunun ilk hatlarını şekillendirdi.

Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda ise yüzde 29,77 oranında artış gösterdi. Bu gelişmelerle birlikte memur maaşlarına yansıyacak olan 4 aylık enflasyon farkı ve olası zam oranları üzerinde detaylı hesaplamalar yapılmaya başlandı.

4 Aylık Memur Enflasyon Farkı Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK verileri doğrultusunda, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 8,28 düzeyine ulaştı. Enflasyon oranlarının aylık bazda doğrudan toplanmak yerine bileşik olarak hesaplandığı bu süreçte, ortaya çıkan bu oran memurların 2026 yılının ikinci yarısı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını geride bıraktı.

Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı doğdu. Ocak 2027'de uygulanacak olan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da hesaba katılmasıyla, mevcut dört aylık verilere göre toplam maaş artışı yaklaşık yüzde 6,26 seviyesine ulaştı.

Temmuz - Ekim 2026 Enflasyon Dağılımı

TÜİK tarafından duyurulan aylık enflasyon rakamlarının dönemsel seyri şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz 2026: Yüzde 1,78

Ağustos 2026: Yüzde 1,84

Eylül 2026: Yüzde 1,84

Ekim 2026: Yüzde 2,58

Dört Aylık Birikimli Enflasyon: Yaklaşık yüzde 8,28

Memur Enflasyon Farkı ve Toplu Sözleşme Zammı Nasıl Birleşiyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artış mekanizması, toplu sözleşme hükümleri ile gerçekleşen enflasyonun karşılaştırılmasına dayanıyor. İlgili altı aylık dönemde oluşan tüketici enflasyonunun, o dönem için belirlenen toplu sözleşme oranını aşması durumunda aradaki fark bir sonraki dönemin maaş zammına yansıtılıyor.

2026 yılının ikinci yarısında uygulanan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı, dört aylık dönemde yüzde 8,28'lik enflasyonun altında kaldığı için enflasyon farkıçarkı çalışmaya başladı. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile bu süreçteki enflasyon farkı bileşik şekilde harmanlanarak nihai orana dönüştürülüyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Durumu Farklı

Memur ve memur emeklilerinden farklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, doğrudan altı aylık toplam enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda, temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 8,28 olarak gerçekleştiği için SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranın baz alındığı bir artış tablosuyla karşı karşıya bulunuyor.

Kesin Zam Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Şu an hesaplanan yüzde 6,26'lık oran kesinleşmiş bir altı aylık zam niteliği taşımıyor. Memur ve emekli maaşlarının nihai halini alması için yılın son iki ayına ait verilerin de sisteme dahil edilmesi gerekiyor. TÜİK takvimine göre kasım ayı enflasyonu 3 Aralık 2026 tarihinde, aralık ayı enflasyonu ise Ocak 2027'nin ilk günlerinde açıklanacak. Bu iki kritik verinin duyurulmasının ardından 2026 yılının ikinci yarısına ait altı aylık resmi enflasyon oranı tamamlanacak ve Ocak 2027 memur maaş zammı kesinlik kazanacak.