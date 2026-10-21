Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptığı son sosyal medya paylaşımları ve Golden Visa açıklamalarıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Yunanistan'a taşınacağı yönündeki iddialarla adından söz ettiren güzel oyuncunun yaptığı açıklamalar takipçileri arasında büyük merak uyandırırken, konu hakkındaki tüm detaylar netleşmeye başlıyor.

Son dönemde yabancı ülkelerde gayrimenkul yatırımı yaparak oturum izni sağlayan Golden Visa programlarına olan ilginin artması, ünlü isimleri de bu alana yönlendiriyor. Merve Boluğur'un sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan ile ilgili yaptığı paylaşımlar ve takipçilerinin "Yunanistan'a mı yerleşiyorsun?" şeklindeki sorularına verdiği esrarengiz yanıtlar, iddiaların kısa sürede büyümesine yol açtı.

Oyuncunun yakın çevresinden ve menajerlik cephesinden henüz net bir resmi yalanlama gelmemesi, "Acaba Merve Boluğur gerçekten Türkiye'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü ismin yatırım amaçlı mı yoksa kalıcı bir yaşam kurmak üzere mi komşu ülkeyi tercih ettiği merak konusu olurken, yapılan her yeni paylaşım magazin muhabirleri tarafından yakından takip ediliyor.

Ünlü Oyuncunun Sosyal Medyadaki Gizemli Duruşu

Özel hayatıyla ilgili spekülasyonlara genellikle mesafeli yaklaşan ve kendi dünyasında yaşamayı tercih eden Merve Boluğur, hakkındaki taşınma iddialarına karşı yine kendine has tarzını koruyor. Doğrudan bir açıklama yapmak yerine ipuçları veren paylaşımlar yapmayı sürdüren oyuncu, hayranlarının merak duygusunu her geçen gün artırıyor.

Yunanistan'ın özellikle adaları ve Atina çevresindeki gayrimenkul piyasasından ev aldığı iddia edilen Boluğur'un, yeni projeler yerine daha sakin ve huzurlu bir yaşam alanı arayışında olduğu konuşuluyor. İstanbul'daki hareketli ve göz önündeki yaşamından bir süreliğine uzaklaşmak istediği söylenen ünlü oyuncunun, Avrupa'ya açılan bu kapıyla birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Takipçilerinden ve Magazin Dünyasından Yoğun İlgi

Merve Boluğur'un Yunanistan hamlesi, sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi. Kimi takipçileri oyuncunun bu kararını destekleyerek yeni bir başlangıç için harika bir adım olduğunu savunurken, kimi hayranları ise Türkiye'den kopmamasını ve ekranlara geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi terk edip komşu ülkeye yerleşeceği iddialarının ardındaki gerçeğin ne olduğu önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor. Merve Boluğur'un Golden Visa süreci ve Yunanistan'daki yeni yaşam planlarına dair yapacağı olası resmi açıklamalar, magazin gündemini uzun süre meşgul etmeye devam edecek. Başarılı oyuncunun bu hamlesinin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Golden Visa nedir, vatandaşlık sağlar mı?

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının bilgi sayfasında Golden Visa, yatırımcılara yönelik bir oturum izni programı olarak yer alıyor. Program, uygun yatırım ve başvuru koşullarını karşılayan yabancıların Yunanistan’da oturum hakkı elde etmesine imkân tanıyor. Golden Visa alınması, tek başına Yunan vatandaşlığı kazanılması anlamına gelmiyor.

Programın adı günlük kullanımda “Altın Vize” olarak anılsa da haberin odağındaki konu sıradan bir turistik seyahat izni değil. Yatırımcı oturumuna ilişkin bir süreç söz konusu. Boluğur’un hangi yatırım seçeneğini değerlendirdiği, yatırım tutarı veya varsa satın aldığı taşınmazın konumu ise aktarılan açıklamalarda yer almıyor.

Golden Visa, Avrupa’da otomatik çalışma hakkı verir mi?

Oyuncunun Avrupa’daki projelere açık olduğunu söylemesi, programın çalışma hakkıyla ilişkisini de gündeme getiriyor. Yunanistan’ın resmî idari işlemler portalında yatırımcı oturum iznine ilişkin açıklamalar, bu iznin kendiliğinden istihdam hakkı sağlamadığını belirtiyor. Dolayısıyla oturum izni ile çalışma izni ayrı başlıklar olarak değerlendirilmeli.

Başvurusu ne zaman sonuçlanacak?

Boluğur, sürecin hızlı ilerlemesini beklediğini söyledi. Ancak bu ifade oyuncunun beklentisini yansıtıyor; açıklamada yetkili makamların verdiği bir onay tarihi veya tamamlanmış oturum belgesine ilişkin bilgi bulunmuyor.