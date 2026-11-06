Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş, yurt içindeki akaryakıt pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinin ardından uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının hızla gerilemesiyle birlikte, benzin grubunun hemen arkasından motorin fiyatlarında da geniş çaplı bir indirim beklentisi oluştu.

Motorin İndirimi Ne Zaman Geçerli Olacak?

Motorin grubunda beklenen yaklaşık 7 liralık fiyat indirimi, sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 7 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak. Net indirim tutarının yarın öğleden sonra resmiyet kazanması beklenirken, söz konusu indirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorinin litre satış fiyatı 95 lira seviyelerine kadar çekilecek.

Brent Petrol Düşüşü Pompa Fiyatlarını Etkiliyor

Uluslararası piyasalarda 110 dolar seviyesini aşan brent petrolün varil fiyatı, kısa bir süre içerisinde 97,94 dolara kadar geriledi. Ham petrol fiyatlarında kaydedilen bu belirgin düşüş, yurt içi akaryakıt piyasasında ilk olarak benzin grubuna yansırken ardından motorin için de benzer bir fiyat revizyonunun önünü açtı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunun litre fiyatına 6,08 lira tutarında indirim yapılacak. Gerçekleşecek bu gerilemenin ardından benzinin pompa satış fiyatı 75 liranın altına inecek. Benzindeki indirimin hemen ardından motorin tarafında da 7 Kasım itibarıyla yaklaşık 7 liralık bir düşüş yaşanması öngörülüyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Beklenen Son Durum

Sektörden gelen son veriler doğrultusunda benzin ve motorin ürünlerinde gerçekleşmesi beklenen güncel tarife detayları şu şekilde belirlendi:

Akaryakıt Türü Beklenen İndirim Öngörülen Fiyat Yürürlük Tarihi Benzin 6,08 TL 75 TL altı Gece yarısı Motorin Yaklaşık 7,00 TL Yaklaşık 95 TL 7 Kasım

Yarın öğleden sonra kesinleşecek resmi verilerle birlikte motorindeki net indirim miktarı kamuoyuyla paylaşılacak. Küresel piyasalardaki seyre bağlı olarak şekillenen bu indirimler sayesinde sürücüler, benzin ve motorin alışverişlerinde kasım ayının ilk haftasında belirgin bir maliyet avantajı elde etmiş olacak.