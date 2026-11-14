Benzin fiyatlarında yapılan indirim sonrasında motorin için gündeme gelen 4 TL'lik düşüş beklentisi, küresel piyasalardaki ani artışlar yüzünden karşılık bulmadı. Sektör temsilcileri, uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirim kararının iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, geçtiğimiz günlerde benzin grubuna gelen 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından motorin için müjdeli haber bekliyordu.

Uluslararası petrol ve akaryakıt ürünleri piyasalarında bir süredir yaşanan gerileme, motorinin litre fiyatına yaklaşık 4 TL oranında bir indirim yapılabileceği yönünde güçlü bir beklenti yaratmıştı.

Ancak küresel jeopolitik gelişmeler ve uluslararası piyasalardan gelen son dakika haberleri, hesapları bir anda altüst etti.Sektör kaynaklarının ve uzmanların aktardığı bilgilere göre, indirim beklentisinin ortadan kalkmasında dış piyasalardaki ani yön değişimi etkili oldu.

Küresel Piyasalar ve İran Açıklamaları Dengeleri Değiştirdi

Fiyatların düşmesi beklenirken tablonun aniden tersine dönmesinin arkasında Orta Doğu'dan gelen kritik açıklamalar ve jeopolitik riskler yer alıyor:

Trump ve İlk Düşüş Sinyali: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası askeri adımları erteleyebileceğine dair sinyalleri, ham petrol ve akaryakıt ürünlerinde geçici bir gerileme sağlamıştı.

İran'dan Gelen Sert Açıklamalar: İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin olası bir saldırı durumunda Avrupa'daki Amerikan üslerinin de hedef alınabileceğini açıklaması, piyasalarda sert bir tepkiye yol açtı.

Ton Fiyatında Ani Sıçrama: Bu gerilim ve tehdit dolu açıklamaların hemen ardından uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı bir günde 53 dolar birden artış gösterdi.

İndirimin Buhar Olması:Yaşanan bu keskin maliyet artışı, daha önce pompaya yansıması beklenen 4 TL'lik indirimin tamamen iptal olmasına neden oldu.

Sektör Kaynaklarından "Önümüzdeki Hafta Ortasına Kadar Değişiklik Yok" Açıklaması

Gazeteci Olcay Aydilek'in sektör temsilcilerinden edindiği bilgilere göre, kamuoyunda günlerdir konuşulan indirim iddiaları gerçeği yansıtmıyor.Güvenilir akaryakıt kaynakları konuya ilişkin net bir değerlendirmede bulunarak şu ifadeyi kullandı:

"İndirim söz konusu değil. Gelecek hafta ortasına dek de fiyatlarda değişiklik görünmüyor."

Bu açıklama doğrultusunda, mevcut akaryakıt tabelalarının hafta sonu boyunca ve önümüzdeki haftanın ilk iş günlerinde de aynı seviyede kalacağı kesinleşti.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Durumda?

Piyasalardaki son dalgalanmaların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt pompa fiyatları yaklaşık olarak şu seviyelerde seyrediyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): Motorin ortalama 95,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Motorin ortalama 95,00 TL

Ankara: Motorin ortalama 96,30 TL

İzmir: Motorin ortalama 96,60 TL

Akaryakıt fiyatlarının dağıtım şirketleri ve bayilerin rekabet koşullarına bağlı olarak istasyon bazında küçük değişiklikler gösterebileceği belirtilirken, sürücüler önümüzdeki günlerde uluslararası petrol verilerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.