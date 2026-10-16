Altındağ Belediyesi Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi üyesi 74 yaşındaki emekli mobilya ustası Necmi Dal, şiire olan tutkusu ve saz çalmadaki ustalığıyla görenleri hayran bırakıyor. Yaşanmışlıkları kaleme alan ve eserleri bestelenen Necmi Amca, merkezde bulduğu sosyal ortamla hayatına yeni bir renk katıyor.

Başkentte yerel yönetimlerin hayata geçirdiği sosyal projeler vatandaşların hayatına dokunmaya devam ederken, Altındağ Belediyesi Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi üyelerinin başarı hikayeleriyle adından söz ettiriyor. Emeklilik dönemini aktif ve verimli geçirmek isteyen Altındağlı beylerin yeni buluşma noktası olan merkez, unutulmaya yüz tutmuş yeteneklerin yeniden gün yüzüne çıkmasına olanak tanıyor. Bu merkezin en renkli simalarından biri olan 74 yaşındaki Necmi Dal, şiir tutkusu ve saz ustalığıyla büyük beğeni topluyor.

Üç çocuk babası emekli mobilya ustası Necmi Dal, şiir ile türküyü buluşturduğu eserleriyle merkezin atmosferine adeta hayat veriyor. Küçük yaşlardan itibaren şiir kaleme aldığını belirten Dal, güncel olayları ve hece ölçüsünü esas alarak eserler üretiyor.

Halk Ozanlarının İzinde Bir Yaşam Öyküsü

Türk halk ozanlığı geleneğinin önemli isimlerinden ilham alan Necmi Dal; Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Nuh Akgün ve Şekip Şahadoğru gibi ustaların eserlerini yaşatmak için mücadele ediyor. Merhum halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının ardından kaleme aldığı "Büyük Ozan" adlı şiirinin bestelenmesi, sanatçının hayatındaki dönüm noktalarından biri oluyor. Şiirin özünün yaşanmışlıklara dayandığını vurgulayan Dal, şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Şiir, yaşanmışlık gerektirir. Yaşanmışlığın olmadığı hiçbir konuda kalem oynatamazsınız. Bir şiir yaşanmışlık üzerine yazılmıyorsa gerçek kalitede olmaz. İnsan da bir bakıma şiir gibidir."

Emekli olduktan sonra iş yerini oğluna devreden Dal, Ankara'nın köklü türkü kültürünü yaşatmak amacıyla sazını yeniden eline alıyor. Türk Halk Müziği korolarında yer alan ve bugüne kadar 4-5 şiiri bestelenen sanatçı, şiirin türkülerin hammaddesi olduğunu sıkça dile getiriyor. Büyük usta Abdurrahim Karakoç ile geçmişte yaşadığı anıları paylaşan Dal, Karakoç'un kendisine söylediği "Sen yürekli bir şairsin, yürekli bir şair kaleminden korkmaz. İçinden geldiği gibi yaz" sözlerini rehber edindiğini belirtiyor.

Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi'nde Yeniden Sosyalleşme

Emeklilik sonrası dönemde aradığı sosyal ortamı Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi'nde bulduğunu ifade eden Necmi Dal, merkezdeki kursların kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktarıyor. İçindeki sanat aşkının hep bir ukde olarak kaldığını belirten Dal, merkezin sunduğu imkanları şu sözlerle özetliyor: "Burada yeniden sazıma ve sözüme dönme imkanı buldum. Çok fazla destek gördüm. Kurslardan ve düzenlenen etkinliklerden çok memnunum. Belirli bir yaştan sonra insanın gönlü sohbet istiyor. Merkezde arkadaşlarımızla sosyalleşiyor, güzel dostluklar ediniyoruz."

Merkezi ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ile sohbet etme fırsatı bulduğunu da belirten Necmi Amca, yerel yönetimlerin sağladığı bu tür sosyal donatı alanlarının yaş almış bireylerin psikolojik ve sosyal gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade ediyor. Karapürçek Erkek Yaşam Merkezi, Necmi Dal gibi nice yetenekli ismi ağırlayarak Altındağ'da kültürel hayatın merkez üssü olmaya devam ediyor.