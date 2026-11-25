Yetkili sendika Başkanı Ali Yalçın, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Açıklanan atama sayısına yönelik tartışmalar sürerken, branş dağılımı ve başvuru takviminin bu hafta Cuma gününe kadar ilan edileceği bildirildi.

Yetkili memur sendikası genel başkanı Ali Yalçın, kamuoyuna duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Yalçın, belirlenen kontenjan sayısını olumlu bir gelişme ve müjde olarak nitelendirirken, atama sayısının yetersiz kaldığını savunan kesimler sendikanın bu yaklaşımına tepki gösterdi.

Öğretmen Ataması Kontenjanı ve Sendikanın Değerlendirmesi

Yetkili sendika Başkanı Ali Yalçın, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kararını sosyal medya hesabı üzerinden bir müjde olarak paylaştı. Yalçın paylaşımında kontenjanı olumlu karşılarken, daha fazla atama talep etmek yerine mevcut sayıyı yeterli bulan bir tutum sergilemesi sendikal çevrelerde tartışma konusu haline geldi.

Eğitim camiasında atama beklentisi içinde olan adaylar, 15 bin kişilik alımın sahadaki ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalacağını savunuyor. Sendika liderliğinin, kamuoyu önünde daha yüksek bir kontenjan talebini dile getirmek yerine açıklanan 15 binlik atamayı olumlu bir kazanım gibi sunması eleştirilerin odağında yer alıyor.

Toplu Sözleşme Zammı ve Temsil Tartışmaları

Yetkili sendika, kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 4 oranındaki maaş artışına imza atmıştı. Söz konusu maaş zammının ardından 15 bin kişilik öğretmen alımının da sendika yönetimi tarafından yeterli bulunması, sendikal temsil ve çalışan haklarının savunulması konusundaki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Eğitim çalışanları ve öğretmen adayları, sendika yönetiminin alması gereken tutuma dair beklentilerini şu temel başlıklarda dile getiriyor:

Açıklanan 15 binlik atama sayısının yetersiz olduğunu belirterek ek kontenjan talebinde bulunulması

Düşük kontenjanların yeterli görülmeyip daha geniş kapsamlı bir öğretmen istihdamı için girişim yapılması

Maaş zammı ve istihdam kararlarında eğitim çalışanlarının taleplerinin daha güçlü şekilde savunulması

Branş Dağılımı ve Başvuru Takvimi Ne Zaman Belli Olacak?

Sözleşmeli 15 bin öğretmen alımında adayların beklediği branş dağılımı ve resmi atama takvimi bu hafta Cuma gününe kadar açıklanacak. Süreç kapsamında kontenjanların hangi alanlara tahsis edileceği ve başvuru takviminin ayrıntıları netleşmiş olacak.

Resmi takvimin ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesiyle birlikte, atama bekleyen öğretmen adaylarının başvuru süreci başlayacak. Adaylar, branşlara ayrılan kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yaparak belirlenen takvim dahilinde sözleşmeli öğretmenlik başvurularını gerçekleştirecek.