Çinli otomotiv devleri OMODA ve JAECOO, Kasım 2026 dönemine ait güncel sıfır araç fiyat listesini resmi olarak paylaştı. OMODA 5 Ultima’dan zirvede yer alan JAECOO 7 Evolve 4x4 versiyonuna kadar merakla beklenen tüm modellerin tavsiye edilen anahtar teslim satış rakamları netleşti.

Türkiye otomobil pazarında SUV segmentinde sundukları zengin donanım ve güçlü tasarım detaylarıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran OMODA ve JAECOO, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını duyurdu. Yayınlanan yeni listede OMODA 5 ve OMODA 7 serilerinin yanı sıra JAECOO 7 modelinin farklı çekiş sistemlerine sahip donanım paketleri yer alıyor.

Her iki markanın da ürün gamında 1.598 cc hacimli, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten turbo benzinli motor ile 7 ileri otomatik DCT şanzıman kombinasyonunun öne çıktığı görülüyor.

OMODA Cephesinde En Uygun Giriş Seçeneği: OMODA 5 Ultima

Markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi olan OMODA 5 Ultima, Kasım 2026 fiyat listesinde markanın en erişilebilir seçeneği olarak dikkat çekiyor. 4x2 önden çekiş mimarisine sahip olan araç, güçlü motoru ve modern tasarım hatlarıyla 2.300.000 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

Ailenin daha büyük ve heybetli üyesi konumunda bulunan OMODA 7 Neo ise daha üst segment donanım özellikleri ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Yine 1.6 litrelik benzinli ünite ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen bu özel modelin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.800.000 TL olarak belirlendi.

JAECOO 7 Ailesinde 4x2 ve 4x4 Seçenekleri

Arazi kabiliyeti ve premium hissi bir arada sunmayı hedefleyen JAECOO tarafında ise JAECOO 7 modelinin farklı donanım versiyonları müşterilerin beğenisine sunuluyor. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan JAECOO 7 Revive 4x2 önden çekişli versiyon, 2.390.000 TL etiket fiyatıyla listede yerini alıyor.

Daha üst konfor ögeleri içeren JAECOO 7 Evolve 4x2 modeli 2.700.000 TL anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekerken, serinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan JAECOO 7 Evolve 4x4 ise 2.900.000 TL fiyat etiketiyle markanın Kasım 2026 listesindeki en üst seviye araç olarak öne çıkıyor.

Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Özeti

OMODA 5 Ultima (4x2, 7 İleri DCT): 2.300.000 TL

JAECOO 7 Revive (4x2, 7 İleri DCT): 2.390.000 TL

JAECOO 7 Evolve (4x2, 7 İleri DCT): 2.700.000 TL

OMODA 7 Neo (4x2, 7 İleri DCT): 2.800.000 TL

JAECOO 7 Evolve (4x4, 7 İleri DCT): 2.900.000 TL

Kasım ayında otomobil yenilemek veya yeni bir SUV sahibi olmak isteyen tüketiciler için açıklanan bu rakamlar, yılın son çeyreğindeki pazar rekabetini yeniden şekillendireceğe benziyor.