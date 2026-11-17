Akıllı telefon pazarındaki yenilikleriyle adından sıkça söz ettiren OPPO, Çin'de gerçekleştirdiği büyük etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı saat modeli OPPO Watch 5'i resmen tanıttı. İnce tasarımı, bir haftalık pil ömrü ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çeken cihazın tüm teknik detayları netleşti.

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden biri olan OPPO, yenilikçi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Marka, Çin'de düzenlediği lansmanda Reno 17 ve 17 Pro akıllı telefon serisinin yanı sıra giyilebilir teknoloji pazarında ses getirecek yeni akıllı saat modeli OPPO Watch 5'i teknoloji severlerin beğenisine sundu. Şıklığı ve gelişmiş donanım özelliklerini bir arada sunan bu yeni cihaz, kısa süre içerisinde akıllı saat pazarının en çok konuşulan modelleri arasına girmeyi başardı ve kullanıcıların dikkatini çekti.

Görsel deneyim tarafında oldukça iddialı olan akıllı saat, ön yüzünde barındırdığı 1,85 inç boyutundaki geniş ekranla dikkat çekiyor. Bu ekran, 390x450 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı desteği sayesinde akıcı ve pürüzsüz bir görüntü deneyimi vadediyor. Cihazın ekranı, günlük kullanımda konfor sağlarken, 600 nit genel parlaklık ve 1.500 nit maksimum bölgesel parlaklık seviyeleri sayesinde güneş ışığı altında bile kusursuz bir okunabilirlik sunuyor. Ayrıca ekranın dayanıklılığını artıran Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi, çizilmelere ve darbelere karşı ekstra güvenlik sağlıyor.

Zarif tasarımıyla göz dolduran OPPO Watch 5, sadece 9,2 mm gövde kalınlığı ve yalnızca 25 gram ağırlığı sayesinde bilekte neredeyse hiç hissedilmiyor. Kullanıcılara gün boyu maksimum konfor sunan bu hafif yapı, spor yaparken veya uyurken bile saatin rahatlıkla takılabilmesine olanak tanıyor. Gücünü ColorOS Watch 17 işletim sisteminden alan akıllı saat, yazılım tarafında sunduğu akıcı arayüz ve zengin özelliklerle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Sağlık ve fitness takibi konusunda da son derece iddialı olan model, kullanıcıların vücut verilerini anlık olarak izleyebilmesini sağlayan donanımlarla donatıldı. Cihaz; cilt sıcaklığı ölçümü, kalp atış hızı takibi, kan oksijeni (SpO2) ölçümü, uyku analizi ve stres takibi gibi kritik sağlık özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 100'den fazla farklı spor ve aktiviteyi otomatik olarak algılayıp takip edebilme yeteneği sayesinde sporcuların vazgeçilmez yardımcısı olmayı hedefliyor.

Dayanıklılık konusunda da taviz vermeyen akıllı saat, sahip olduğu 5ATM su geçirmezlik sertifikası sayesinde suya karşı güçlü bir koruma sunuyor. İçerisinde barındırdığı 351 mAh kapasiteli batarya ile şirket verilerine göre bir haftaya varan uzun kullanım süresi vadeden cihaz, şarj derdini minimuma indiriyor. Çin pazarında yaklaşık 150 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan bu şık akıllı saatin, ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarında da satışa sunulabileceği ifade ediliyor.