Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 11. haftası geride kalırken gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Amedspor forması giyen Gift Orban 10 golle zirvenin sahibi olurken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaşlı Dušan Vlahović ve Trabzonsporlu Mohamed Salah onu yakından takip ediyor.

Türkiye'nin futbol sahnesinde büyük bir heyecana sahne olan 2026-2027 Süper Lig sezonu, tüm hızıyla ve olağanüstü bir rekabet ortamıyla devam ediyor.

Ligin geride kalan 11. haftası itibarıyla takımlar arasındaki puan mücadelesi kadar, yeşil sahaların en çok merak edilen istatistiklerinden biri olan gol krallığı yarışı da futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Dünyaca ünlü dünya yıldızlarının, ligin yeni ve iddialı ekiplerinin formda golcülerinin ve Türk futbolunun tecrübeli isimlerinin yer aldığı gol krallığı listesi, bu sezon adeta bir yıldızlar geçidine dönüşmüş durumda.

DG Analiz verilerine ve resmi istatistiklere dayanan son duruma göre, zirvede yer alan isimlerin gol sayıları, maç başına düşen verimlilik oranları ve penaltı istatistikleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Sezon başından bu yana sergilenen üstün performanslar, hücum hatlarındaki taktiksel çeşitliliği ve gol yollarındaki bitiricilik kalitesini gözler önüne seriyor.

2026-2027 Sezonu Süper Lig Gol Krallığı Tablosu: Yıldız İsimler ve Sürpriz Golcüler Zirve İçin Kıyasıya Yarışıyor

2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında tüm dikkatleri üzerine çeken en büyük sürpriz ve başarı hikayesi Amedspor forması giyen Gift Orban'dan geldi.

Gösterdiği muazzam performansla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen genç ve dinamik golcü, çıktığı 11 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak gol krallığı yarışının zirvesine adını yazdırdı.

Gol ve Penaltı Dağılımı: Orban, attığı 10 golün yalnızca 1 tanesini penaltıdan kaydederken, kalan 9 golü tamamen akan oyundaki etkili pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle buldu.

Dakika / Gol Verimliliği: Sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği olağanüstü hareketlilikle dikkat çeken golcü futbolcu, ortalama 185 dakikada bir gol atarak ligin en verimli hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Takıma Katkısı: Amedspor'un ligdeki iddialı konumunda en büyük pay sahibi olan Orban, hem iç sahada hem de deplasmanda takımını sırtlamaya devam ediyor.

Zirve Takibi: Osimhen, Vlahović ve Salah Aynı Hizada

Gol krallığı yarışında zirve koltuğu her an el değiştirebilecek kadar küçük farklarla dolu. Gift Orban'ı en yakın takip eden üç dünya yıldızı, 9'ar golle aynı sırada yer alarak zirve takibini sürdürüyor:

Victor Osimhen (Galatasaray): Sarı-kırmızılı ekibin gol yollarındaki en büyük kozu olan dünya yıldızı Osimhen, oynadığı 11 maçta 9 gol kaydetti. Attığı gollerin 1 tanesi penaltıdan gelirken, sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği baskılı oyun ve fiziksel üstünlük dikkat çekiyor. Osimhen, 186 dakikada bir gol atma ortalamasıyla Orban'ı çok yakından takip ediyor.

Dušan Vlahović (Beşiktaş): Siyah-beyazlıların hücum hattına kazandırdığı dev transfer Dušan Vlahović , Süper Lig'e hızlı bir adaptasyon sürecinin ardından gollerini ardı ardına sıralamaya başladı. Tecrübeli golcü, 11 maçta 9 gol atarken, bu gollerin 2'sini penaltıdan buldu. Vlahović, 298 dakikada bir gol ortalamasıyla skorer kimliğini konuşturuyor.

Mohamed Salah (Trabzonspor): Trabzonspor'un kadrosuna katarak ligde büyük bir yankı uyandırdığı dünya çapındaki kanat forvet Mohamed Salah, bordo-mavili formayla fırtına gibi esiyor. Oynadığı 11 maçta 9 gol üreten Salah, takımın hücum organizasyonlarının kilit ismi konumunda bulunuyor. Penaltı golü bulunmayan Salah, tamamen akan oyundaki zekasıyla 111 dakikada bir gol atarak ligin en skorer dakikalarına imza atan isimlerin başında geliyor.

Ligin Diğer Skorerleri ve Dikkat Çeken İsimler Var!

Zirvenin hemen ardında yer alan ve takımlarının skor yükünü çeken diğer futbolcular da performanslarıyla göz dolduruyor. İlk 10 içerisindeki ve lig genelindeki diğer golcüler şu şekilde sıralanıyor:

Eldor Shomurodov (Başakşehir): Başakşehir formasıyla skorer bir kimlik bürünen Shomurodov, 11 maçta 8 gol kaydetti. Bu gollerin 2'si penaltıdan gelirken, 111 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): Sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig'e dönen Kosovalı golcü Vedat Muriqi , 11 maçta 7 gol atarak takımının hücum hattındaki en güvenilir isimlerinden biri oldu. Hiç penaltı golü bulunmayan Muriqi, tamamen akan oyundaki hava topu üstünlüğü ve mücadelesiyle dikkat çekiyor.

Juan (Göztepe): İzmir temsilcisi Göztepe'nin skorer ismi Juan, 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu gollerin 3'ünü penaltıdan atan oyuncu, 110 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): Kasımpaşa formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Benedyczak, 11 maçta 7 gol (2 penaltı) atarak 136 dakika ortalaması tutturdu.

Mason Greenwood (Fenerbahçe): Sezonun flaş transferlerinden biri olan Greenwood, 10 maçta 6 gol (1 penaltı) bularak sarı-lacivertlilerin hücum zenginliğine büyük katkı sağladı.

C. Ramírez (Çorum FK): Ligin yeni ekiplerinden Çorum FK formasıyla boy gösteren Ramírez, 11 maçta 6 gol atarak ligin tozunu attıran sürpriz isimler arasında yer aldı.

Diaa Sabia (Amedspor): Amedspor'un hücum hattındaki bir diğer etkili silahı Sabia, 11 maçta 6 gol üreterek takımının zirve yarışındaki gizli kahramanlarından biri oldu.

Orta Saha ve Kanat Oyuncularının Gol Katkıları Büyük!

Sadece klasik santraforların değil, aynı zamanda kanat oyuncuları ve hücuma dönük orta saha oyuncularının da gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) 5 golle takımına önemli bir skor katkısı sağlarken, Berkan Kutlu (Kocaelispor) ve Franculino Djú (Trabzonspor) da kritik golleriyle listede üst sıralarda kendine yer buldu.

Özellikle büyük takımların yanı sıra Anadolu kulüplerinin ve ligin yeni ekiplerinin kadrolarında bulundurdukları yabancı ve yerli golcüşlerin yüksek performansı, Süper Lig'in genel kalitesinin ne denli yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Gol Krallığı Yarışının Devamında Neler Bekleniyor?

11. hafta sonunda oluşan bu tablo, sezonun geri kalan bölümünde gol krallığı unvanı için kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağının sinyallerini veriyor.

Gift Orban'ın formunu koruyup koruyamayacağı, Victor Osimhen ve Dušan Vlahović gibi dünya yıldızlarının tecrübeleriyle nasıl bir ivme yakalayacağı ve Mohamed Salah'ın skorer katkısının Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında taşıyıp taşıyamayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Teknik direktörlerin uygulayacağı taktiksel rotasyonlar, sakatlık durumları ve transfer döneminde yapılacak olası hamleler de bu yarışın seyrini doğrudan etkileyecek etkenler arasında yer alıyor. Futbolseverler, her hafta birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de filelerin havalanmaya devam edeceği heyecan dolu 90 dakikaları büyük bir merakla bekliyor.